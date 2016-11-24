Восемь семейных медалей на троих

Недавно в болгарском городе Албена в течение двенадцати дней проходили соревнования по спортивной радиопеленгации в рамках Кубка мира и чемпионата мира. На Кубке мира белорусские мастера радиоспорта завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

На классической дистанции (диапазон 144 МГц) у женщин в возрастной категории старше 50 лет не было равных Наталье Денисовой. Она также завоевала серебро в радиоориентировании. Валерий Денисов среди мужчин старше 50 лет был вторым на классической дистанции (диапазон 144 МГц) и третьим на классической дистанции (диапазон 3,5 МГц).

А еще четыре медали белорусские спортсмены завоевали на чемпионате мира. Анастасия Денисова среди женщин старше 21 года была третьей в радиоориентировании. В этой же дисциплине Наталья Денисова в своей возрастной категории (женщины старше 50 лет) стала первой. В копилке этой белорусской спортсменки появилась еще одна медаль чемпионата мира — серебро на классической дистанции (диапазон 3,5 МГц). Валерий Денисов среди мужчин старше 50 лет занял второе место в радиоориентировании.

Денисовы — это одна из самых известных спортивных семей нашего ДОСААФ. Папа Валерий и мама Наталья подготовили себе достойную смену в виде талантливой спортсменки — дочери Анастасии. Однако семейная чета и сама не торопится уходить из большого спорта. Валерий и Наталья участвуют и побеждают на самых престижных международных турнирах, благо что в их виде спорта диапазон возрастных категорий очень большой. Так что старый советский лозунг из телепрограммы «Папа, мама, я — спортивная семья» живет в ДОСААФ и процветает! И таких примеров в оборонном обществе — десятки.

Денисовы в последнее время ни разу не возвращались домой с международных соревнований без призовых медалей. Например, в прошлом году в чешском городе Марианске-Лазне прошел очередной чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации. По его итогам в копилке белорусских мастеров радиоспорта — досаафовцев оказалось шесть золотых и две серебряные медали.

Тогда наиболее успешно выступила спортсменка ДОСААФ Анастасия Денисова. Белоруска завоевала сразу три золотые медали в таких дисциплинах, как радиоориентирование, классическая дистанция (диапазон 144 МГц) и классическая дистанция (диапазон 3,5 МГц). Наталья Денисова в радиоориентировании стала второй, а во время выступления в спринте и в диапазоне 3,5 МГц была лучшей. Валерий Денисов в радиоориентировании завоевал золото, в диапазоне 144 МГц — серебро.

Надо отметить, что много сил прикладывает для подготовки спортсменов к ответственным стартам заместитель директора СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ Алла Грохольская. Она не только является успешным руководителем, но и сама продолжает выступать на самых престижных международных соревнованиях.

Спортивную радиопеленгацию еще называют охотой на лис… Это название, далекое от радиотехники, удачно характеризует особенность данного вида радиоспорта. «Лисы» — это коротковолновые передатчики, которые размещают в лесу на расстоянии 3–4 километра друг от друга и маскируют так, чтобы их тяжело было обнаружить даже на расстоянии 3–5 метров (точно как настоящую лису). Они на соревнованиях подлежат обнаружению и посещению, обозначаются на местности красно-белой призмой с указанием номера «лисы» и отличительным знаком данных соревнований (который никак не обозначается на карте местности, выдаваемой участникам для ориентирования и выбора пути).

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора