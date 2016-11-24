Як-130: надёжный и манёвренный

Вчера на аэродроме в/ч 19764 состоялась торжественная церемония передачи личному составу четырёх новых учебно-боевых самолётов Як‑130. Так «стая» белорусских Яков увеличилась вдвое! С передачей нынешней партии самолётов завершились мероприятия принятия на вооружение белорусской армии учебно-боевых Як‑130, поставленных в авиабазу по договоренности между Министерством обороны Республики Беларусь и российским ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» в рамках утверждённой главой государства Концепции строительства и развития Вооружённых Сил до 2020 года.

Поздравляя личный состав авиабазы с этим замечательным событием, командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев поблагодарил летчиков за высокий профессионализм и мастерство, проявленные в освоении первых четырех самолетов Як‑130, принятых на вооружение в прошлом году. Разработан курс боевой подготовки на новом самолете. Особо стоит подчеркнуть, что белорусские летчики уже опробовали все авиационные средства поражения, применяемые на Як‑130: авиационные бомбы и неуправляемые авиационные ракеты разного калибра, управляемые авиационные средства поражения как по наземным, так и воздушным целям.

Командующий ВВС и войсками ПВО с удовольствием подчеркнул, что в августе 2015 года впервые в истории нашей авиации на Як‑130 было отработано применение высокоточного оружия — корректируемых авиационных бомб КАБ‑500Кр. А в нынешнем году впервые учебно-боевой самолет Як‑130, управляемый белорусскими военными летчиками, осуществил посадку на аэродромный участок дороги.

— Принятие на вооружение данного типа самолетов позволит в предстоящем 2016/2017 учебном году, объявленном министром обороны Годом качества, вывести подготовку летного состава на качественно новый уровень, — подчеркнул генерал-майор Олег Двигалев.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев выразил уверенность в том, что с принятием на вооружение очередной партии Як‑130 летный состав существенно повысит свой профессионализм. Он пожелал инженерно-техническому составу грамотно обслуживать вверенную технику.

Новый учебно-боевой самолет поможет подготовить их к освоению ожидаемых в авиачастях новых самолетов Су‑30. Об их поступлении на вооружение белорусской армии до 2022 года говорил и генерал-майор Олег Двигалев.

Первые высокотехнологичные армейские «птицы» — разработки специалистов опытного конструкторского бюро имени А. С. Яковлева приняты на вооружение в/ч 19764 в апреле прошлого года. Тогда командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев, общаясь с представителями средств массовой информации, сообщил о том, что новая партия подобных воздушных судов должна поступить на вооружение в авиационную часть до 2020 года. Еще не завершен 2016 год, а белорусские военные летчики, а также курсанты авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь уже могут с двойной интенсивностью оттачивать свое мастерство на новых учебно-боевых Як‑130. Примечательно, что в авиабазе также становление армейских покорителей «пятого океана» проходит и на учебно-тренировочных самолетах Л‑39, эксплуатация которых, по словам генерал-майора Олега Двигалева, продолжится до 2020 года.

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Как уже говорилось выше, белорусские военные летчики с прошлого года усиленными темпами приступили к освоению Як‑130, накоплению драгоценного опыта эксплуатации этого в равной степени как учебного, так и боевого самолета. Недаром производитель позиционирует Як‑130 и как легкий штурмовик.

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Своими впечатлениями от управления самолетами класса 4++ поделились профессионалы.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев:

— Этот самолет летчики уже прозвали стеклянным и летающим ноутбуком, так как в его кабине уже нет стрелочных приборов — там экраны мониторов. По сути, это авиационный комплекс абсолютно другого поколения, в отличие от уже состоявших на вооружении самолетов. Он имеет хорошие летно-технические характеристики. Я, например, осваивал этот самолет немного позднее, чем мой сын Владимир, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь 2015 года. И он мне рассказывал, как работать с системами этого самолета, как действовать в полете… У нас в авиации есть такая истина: в кабине самолета не важно звание, а важны знания, с какими ты будешь эксплуатировать летательный аппарат. Это прекрасный самолет с отличными учебными и боевыми возможностями.

Командир учебно-боевой авиационной эскадрильи гвардии подполковник Олег ­Олейник:

— Весь летный состав стремился попасть в эскадрилью, куда должны были поступить Як‑130. Но отобрали, конечно, только самых лучших и опытных, для того чтобы они могли быстро освоить новый самолет и уже начать передавать этот опыт остальным в качестве летчиков‑инструкторов. Сравнивать имеющийся на вооружении авиабазы учебно-тренировочный Л‑39 и учебно-боевой Як‑130 не стоит. Ведь это авиационная техника разных поколений… Л‑39 и сейчас прекрасно выполняет свою функцию подготовки курсантов. Затем они, чтобы почувствовать мощь двух реактивных двигателей и возможности самолета с тяговооруженностью 0,8, будут планово переходить на пилотирование резвого Яка.

Командир авиационного звена гвардии майор Андрей Ничипорчик:

— Самолет оснащен многофункциональными цифровыми системами — в первое время было немного непривычно летать на нем после учебно-тренировочного самолета Л‑39. База выполняет, как правило, три летных смены в неделю, и с каждым полетом чувствуешь все большую уверенность в своей боевой машине. С начала переучивания на Як‑130 я уже налетал около 100 часов. Благодаря высококлассному бортовому навигационному оборудованию этот самолет можно использовать как лидер в смешанных боевых порядках. Так мы уже выполняли ряд полетных заданий, где Як‑130 являлся ведущим, а за ним следовала пара штурмовиков Су‑25. Это увеличивает возможность нанесения ударов нашей авиацией в различных метеоусловиях.

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В завершение торжественной церемонии был зачитан приказ командира авиабазы о закреплении новых самолетов за личным составом. И словно в доказательство того, что у авиаторов слова не расходятся с делом, они тут же приступили к повседневной работе.

Гостям авиабазы посчастливилось стать свидетелями полетов военных летчиков‑профессионалов на самолетах Як‑130. С таким подходом новым «птичкам» на стоянке самолетов застаиваться точно не придется!..

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото Владимира Блинова

Наша справка

Як‑130 — российский учебно-боевой самолет, легкий штурмовик. Создан с целью замены чешских учебно-тренировочных самолетов Л‑39. Оснащен комплексной цифровой системой управления, позволяющей имитировать полеты на всех состоящих на вооружении белорусской армии боевых самолетах за счет программного изменения характеристик устойчивости и управляемости.

Управляемость на углах атаки до 40 градусов позволяет выполнять полеты практически на всех режимах, свойственных современным и перспективным боевым самолетам, в том числе сверхманевренным истребителям поколений 4++ и 5.

Як‑130 предназначен для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения по воздушным и наземным целям в простых и сложных метеоусловиях. Он может нести до трех тонн боевой нагрузки. На девяти точках подвески может крепиться управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое, стрелково‑пушечное вооружение.

Летно-технические характеристики

Экипаж: 1 или 2 человека.

Масса пустого: 5.600 кг.

Взлетная масса снаряженного самолета с полной заправкой (2 ПТБ): 8.720 кг.

Максимальная скорость: 960 км/ч.

Практический потолок: 12.500 м (ограничение по кислородной системе).

Скороподъемность: 4 мин. 49 сек. — 12.500 м.

Тяговооруженность: 0,8 (у Су‑25ТМ — 0,51; у МиГ‑29 — 1,13).

Длина разбега: 510–940 м.

Длина пробега: 610–880 м.

Высота, длина, размах крыла: 4,643 х 11,493 х 9,84 м.