И все с высшим образованием

На этой неделе пополнился армейский строй 2‑й инженерной бригады. Более полусотни новобранцев из Минска и Гомельской области прибыли из сборных пунктов в эту воинскую часть для дальнейшего прохождения службы в резерве. При этом сто процентов граждан имеют высшее образование.

Традиционно служить в подразделения резерва по всей Беларуси попадают только лучшие — те, чьи специальности и профессии востребованы «на гражданке». Во время нескольких сборов, которые длятся около одного-двух месяцев, вчерашние высококлассные работники предприятий, учителя, преподаватели, программисты и другие лица получают военно-учетную специальность без длительного отрыва от производства. В результате через три года (для солдат, имеющих высшее образование, — два) Вооруженные Силы получают подготовленных специалистов, готовых в любой момент снова встать в армейский строй. Такое сотрудничество не только экономически выгодно для государства, но и позволяет молодым людям сохранить свою гражданскую квалификацию.

Как рассказал командир взвода резерва 2‑й инженерной бригады лейтенант Эдуард Лямзин, призыву предшествовала плановая работа по изучению призывников в военных комиссариатах. К слову, офицер является выпускником военно-технического факультета в БНТУ и получил специальность инженера — специалиста по управлению.

— Еще во время стажировок в этой же воинской части я сталкивался с резервистами, участвовал в составлении расписаний занятий, план-конспектов и сам проводил некоторые занятия, — отметил офицер. — Сейчас фактически продолжаю заниматься тем же, вот только уровень ответственности существенно повысился — теперь на моих плечах офицерские погоны. В принципе, работать с резервистами немного легче — они уже имеют определенный статус и стараются не подорвать доверие начальников, которые ходатайствовали в военных комиссариатах за своих сотрудников. Каждый находящийся в строю это понимает.

Первые плановые учебные сборы продлятся около месяца. За это время резервисты должны пройти курс начальной военной подготовки, принять Военную присягу и приступить к освоению будущей военно-учетной специальности — сапер.

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А что по этому поводу думают сами резервисты?

Рядовой Николай Тарасевич, переводчик (китайский язык) на частном предприятии, которое занимается застройкой и организацией работы индустриального парка «Великий камень»:

— В обязанности переводчика входит много разных задач, в том числе находящихся за рамками профессии. Это работа с делегациями, организация встреч, ведение переговоров… Поэтому когда предложили в военкомате службу в резерве, я не раздумывая согласился. Мой начальник (гражданин КНР) отнесся к этому решению тоже положительно, в его стране очень большой конкурс даже на срочную службу, поэтому в армию попадают служить только лучшие. О бытовых условиях в этой части я был наслышан — рассказывали знакомые, которые ранее здесь служили. Теперь убедился лично: хорошие бытовые условия, горячая вода, питание вкусное. Мне кажется, время пролетит незаметно.

Рядовой Сергей Лукашов, фотокорреспондент информационного агентства «Минск-Новости»:

— Я долго думал куда пойти: в резерв или на срочную военную службу. Взвешивал все за и против, советовался с редактором. В результате понял, что каждый вид службы имеет свои плюсы и минусы. Но, несомненно, главное преимущество службы в резерве лично для меня — возможность оставаться в информационном пространстве столицы. У меня сейчас много аккредитаций на различные мероприятия, которые не хотелось бы пропускать с точки зрения дальнейшей карьеры. А с этой воинской частью, кстати, я уже знаком — учась в средней школе Заводского района города Минска, часто бывал в 2‑й инженерной бригаде на экскурсиях. Еще здесь проводился районный этап военно-патриотического конкурса «Зарница». В общем, представление о службе в данной воинской части я уже имею. Проблем с дисциплиной у меня тоже не будет — протокольная съемка, на которой я часто присутствую, подразумевает четкое соответствие внешности и поведения определенным правилам и пунктуальность.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора