«Первоклашки» в погонах

72‑й гвардейский Объединённый учебный центр принял новое пополнение. Как же привыкают новички к новой для себя армейской обстановке? Автор этих строк побывал

в 3‑й гвардейской школе подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений.

В эту учебную часть прибыло более трехсот новобранцев. Это будущие младшие командиры, водители военных автомобилей, инструкторы по вождению боевых машин, связисты, специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения и бронетанковой техники.

На фоне сержантского состава новички явно выделяются. Оно и понятно: в армии они без году неделя. А если конкретнее, то на момент моего посещения воинской части срок службы большинства новобранцев не превышал и десяти дней.

По доброй традиции их приняли здесь как самых дорогих гостей, создав все необходимые материально-бытовые условия для нормальной службы и жизни. Новому пополнению отвели благоустроенные спальные помещения. В капитально отремонтированной казарме учебной части по-домашнему уютно. Учли пожелания новичков и при подборе нужного размера новенькой военной формы. Даже для самого плотно сложенного и ростом под два метра «гренадера» Олега Матюшонка, призванного из Мядельского района, старшина роты сумел подобрать необходимый размер формы.

Сразу после прибытия в воинскую часть новобранцы позвонили своим родителям. Успокоили, стало быть, чтобы не волновались.

Работать с молодежью доверено самым опытным офицерам и сержантам, способным заинтересовать каждого новичка службой, окружить должным вниманием и заботой.

Например, командир роты нового пополнения гвардии старший лейтенант Михаил Шах в свое время сам прошел срочную военную службу. Начал работать с армейской молодежью лет пять назад, еще будучи прапорщиком. Опыта Михаилу, как говорится, не занимать. В своей практике он использует индивидуальный подход к каждому.

— Когда порог казармы переступили нынешние новобранцы, — поделился наблюдениями опытный офицер, — в глазах только нескольких парней заметил растерянность. У большинства же в глазах — искорка интереса. К армии, к ее укладу жизни они любопытны. А это говорит об одном: призванные в строй уверены в себе.

Конечно, парни еще не совсем освоились в воинском коллективе, не ко всему привыкли. Но это дело наживное — со временем у них появится и армейская выправка, и твердый строевой шаг. А пока они, образно говоря, «первоклашки», которым довелось встретиться с первыми армейскими трудностями. Хорошо, что рядом есть учителя-сержанты: подскажут, помогут.

— В части нас очень хорошо встретили, разместили в уютной казарме. Военные повара стараются радовать вкусными и калорийными блюдами, — поделился впечатлениями недавний выпускник БГУИР рядовой Егор Минчёнок. — Прошла только неделя службы, а командиры многому нас уже научили. Я практически адаптировался в новом для себя воинском коллективе.

— Мои сомнения развеялись уже в первый день пребывания здесь, — отметил в разговоре рядовой Василий Есипович. — Так получилось, что на службу я призван в свои неполные двадцать шесть. Но разница в возрасте с сослуживцами — не помеха в общении. Командиры, как начальство на любом производстве, строгие, но справедливые: ленивым подчиненным спуску не дают. Подобранный офицерский и сержантский состав здорово помогает нам войти в армейский ритм жизни. За что им особая благодарность…

…Старт срочной службы для новобранцев — освоение курса начальной военной подготовки. Свободного времени у них почти нет.

А еще новички усиленно готовятся к важному событию в их жизни — принятию Военной присяги. Придет время, и каждый из этих парней с гордостью скажет родителям: «Теперь я — настоящий защитник Отечества!».

После личного общения с этими парнями выяснилось: на службу они настроны по-боевому. Есть большое желание научиться Родину защищать — и первые шаги на этом нелегком пути уже сделаны.

Успехов вам, новобранцы!

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора