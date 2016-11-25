Пример для брата

Командир отделения 1‑го батальона 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка младший сержант Вадим Дроздов отслужил срочную как подобает. До призыва в армию парень работал водителем в Чаусском райпо. И профессиональные навыки, полученные им «на гражданке», нашли свое применение во время службы в рядах Вооруженных Сил. Более того, получили развитие — за восемнадцать месяцев этот специалист в погонах освоил одиннадцать (!) наименований большегрузной армейской техники. Помимо выполнения специальных задач в качестве водителя, Вадим также принимал непосредственное участие в обслуживании и ремонте автомобилей.

Находясь в командировках, он соблюдал дисциплину и добросовестно исполнял служебные обязанности — как и в пункте постоянной дислокации. Тщательно выполнял ответственные задачи, в том числе по обеспечению посадки и взлета боевых самолетов на аэродромном участке дороги в ночных условиях. Младший сержант Дроздов вносил свой конкретный ратный вклад в достижения коллектива воинской части.

Дома, в Чаусах, с нетерпением ждала своего защитника Отечества мама Вадима — Галина Ивановна Бабичева. И, конечно же, младшая сестренка Екатерина и брат Александр, который на днях получил повестку из военкомата — он готов сменить Вадима на боевом посту в Вооруженных Силах.

Галина Ивановна по праву может гордиться сыном: имя младшего сержанта Вадима Дроздова в соответствии с приказом командира 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка полковника Василия Бакача внесено в Книгу почета воинской части.

Рядовой контрактной службы Вадим Муртазаев, фото автора