Профессии бывают крылатые

В рамках рекламно-агитационной кампании в минувшую субботу для учащихся средних школ, лицеев и средних специальных учебных заведений гостеприимно распахнул двери военный факультет в Белорусской государственной академии авиации

В ожидании юных гостей, их родителей и педагогов коллектив военного факультета провел большую подготовительную работу, ведь, как говорится, товар необходимо показывать лицом. К тому же и профессорско-преподавательскому, и курсантскому составу есть чем гордиться.

В прошлом году военный факультет отметил юбилейную дату — 40 лет со дня создания. За это время подготовлено несколько тысяч специалистов гражданской авиации по программам офицеров запаса, более 220 прапорщиков. Только за последние полдесятка лет профессорско-преподавательским составом военного факультета подготовлено 128 кадровых офицеров для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Так, благодаря военному факультету пополнилась армада представителей крылатых профессий. Наши выпускники успешно проходят службу в воинских частях Вооруженных Сил и других силовых ведомствах. Только в авиационных воинских частях ВВС и войск ПВО они составляют более половины инженерно-технического состава…

В ожидании посетителей в фойе учебного корпуса мы организовали выставку стрелкового оружия. На стенде, развернутом представителями кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления, демонстрировалась система подготовки военных специалистов данной области.

Надо отметить, очередь учащихся к регистрационным столам выстроилась за полчаса до начала мероприятия. Среди столичных школьников выделялись юные гости из Брестского областного кадетского училища в традиционной черной форме.

— Мы давно знаем о военном факультете в Белорусской государственной академии авиации и приехали с целью увидеть все своими глазами, — пояснил мне один из кадет.

В начале мероприятия гостей поприветствовал проректор по государственной авиации — начальник военного факультета полковник Андрей Говин. Затем слово взял доцент кафедры авиационных комплексов и боевого управления подполковник Юрий Кожедуб, который пояснил:

— Обучение курсантов на военном факультете осуществляется по программам подготовки первой ступени высшего образования по трем специальностям (специализациям). Срок обучения — пять лет, с присвоением квалификации «инженер. Специалист по управлению». И все эти специальности являются уникальными!..

И это действительно так. Особым интересом у юношей традиционно пользуется специальность «беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)» по специализациям «техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов», «технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов». В пользу данного утверждения свидетельствует уже тот факт, что в течение четырех лет по этому профилю подготовки конкурс и проходные баллы у абитуриентов неуклонно растут. Что вполне объяснимо: данная специальность считается перспективной во всех силовых структурах Республики Беларусь.

Однако, как нам кажется, не менее интересная специальность и «техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов». В ходе обучения курсанты глубоко осваивают ­организацию эксплуатации автомобильной и электрогазовой техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов, изучают вопросы строительства, эксплуатации и ремонта ­аэродромов.

Следует отметить, что на факультете также осуществляется подготовка офицеров‑техников для авиационных воинских частей Вооруженных Сил по программам среднего специального образования по четырем специальностям (специализациям) со сроком обучения три года, с присвоением квалификации «техник». Для выпускников военного факультета по уровню среднего специального образования предусмотрена возможность продолжить обучение в академии по уровню высшего образования (заочное обучение). По этому поводу начальник кафедры воздушных судов и авиационного оборудования полковник Сергей Романенко уточнил:

— Это своего рода новая модель подготовки — получение высшего образования через среднее специальное. И здесь есть свои положительные моменты. Кстати, конкурс на эти специальности в нынешнем году составил от полутора до двух человек на место.

Посетители с интересом слушали выступления офицеров, задавали вопросы о порядке поступления на военный факультет, особенностях образовательного процесса и условиях проживания. Потом для гостей провели ознакомительную экскурсию. В ходе нее ребята пообщались с курсантами военного факультета, посетили учебные лаборатории.

Особое внимание учащихся привлекла выставка беспилотных авиационных комплексов и учебный тренажер самолета МиГ‑29, разработанный курсантами выпускного курса кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. А некоторым школьникам даже посчастливилось поработать на тренажере и почувствовать себя настоящим летчиком. То-то было впечатлений!

Завершился день открытых дверей экскурсией на площадку авиационной и специальной техники. Там юным гостям была предоставлена возможность посидеть в кабинах настоящих боевых самолетов и вертолетов.

Покидая стены военного факультета, юноши уносили с собой новые знания и хорошее настроение. А некоторые из них уже твердо заявляли:

— Мы сюда обязательно вернемся, но уже в качестве курсантов.

Добро пожаловать в академию крылатых профессий!

Полковник Анатолий Ермалович, фото Владимира Павлова