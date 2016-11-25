Профессии бывают крылатые

В рамках рекламно-агитационной кампании в минувшую субботу для учащихся средних школ, лицеев и средних специальных учебных заведений гостеприимно распахнул двери военный факультет в Белорусской государственной академии авиации
В ожидании юных гостей, их родителей и педагогов коллектив военного факультета провел большую подготовительную работу, ведь, как говорится, товар необходимо показывать лицом. К тому же и профессорско-преподавательскому, и курсантскому составу есть чем гордиться.
В прошлом году военный факультет отметил юбилейную дату — 40 лет со дня создания. За это время подготовлено несколько тысяч специалистов гражданской авиации по программам офицеров запаса, более 220 прапорщиков. Только за последние полдесятка лет профессорско-преподавательским составом военного факультета подготовлено 128 кадровых офицеров для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
Так, благодаря военному факультету пополнилась армада представителей крылатых профессий. Наши выпускники успешно проходят службу в воинских частях Вооруженных Сил и других силовых ведомствах. Только в авиационных воинских частях ВВС и войск ПВО они составляют более половины инженерно-технического состава…
В ожидании посетителей в фойе учебного корпуса мы организовали выставку стрелкового оружия. На стенде, развернутом представителями кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления, демонстрировалась система подготовки военных специалистов данной области.
Надо отметить, очередь учащихся к регистрационным столам выстроилась за полчаса до начала мероприятия. Среди столичных школьников выделялись юные гости из Брестского областного кадетского училища в традиционной черной форме.
— Мы давно знаем о военном факультете в Белорусской государственной академии авиации и приехали с целью увидеть все своими глазами, — пояснил мне один из кадет.
В начале мероприятия гостей поприветствовал проректор по государственной авиации — начальник военного факультета полковник Андрей Говин. Затем слово взял доцент кафедры авиационных комплексов и боевого управления подполковник Юрий Кожедуб, который пояснил:
— Обучение курсантов на военном факультете осуществляется по программам подготовки первой ступени высшего образования по трем специальностям (специализациям). Срок обучения — пять лет, с присвоением квалификации «инженер. Специалист по управлению». И все эти специальности являются уникальными!..
И это действительно так. Особым интересом у юношей традиционно пользуется специальность «беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)» по специализациям «техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов», «технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов». В пользу данного утверждения свидетельствует уже тот факт, что в течение четырех лет по этому профилю подготовки конкурс и проходные баллы у абитуриентов неуклонно растут. Что вполне объяснимо: данная специальность считается перспективной во всех силовых структурах Республики Беларусь.
Однако, как нам кажется, не менее интересная специальность и «техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов». В ходе обучения курсанты глубоко осваивают организацию эксплуатации автомобильной и электрогазовой техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов, изучают вопросы строительства, эксплуатации и ремонта аэродромов.
Следует отметить, что на факультете также осуществляется подготовка офицеров‑техников для авиационных воинских частей Вооруженных Сил по программам среднего специального образования по четырем специальностям (специализациям) со сроком обучения три года, с присвоением квалификации «техник». Для выпускников военного факультета по уровню среднего специального образования предусмотрена возможность продолжить обучение в академии по уровню высшего образования (заочное обучение). По этому поводу начальник кафедры воздушных судов и авиационного оборудования полковник Сергей Романенко уточнил:
— Это своего рода новая модель подготовки — получение высшего образования через среднее специальное. И здесь есть свои положительные моменты. Кстати, конкурс на эти специальности в нынешнем году составил от полутора до двух человек на место.
Посетители с интересом слушали выступления офицеров, задавали вопросы о порядке поступления на военный факультет, особенностях образовательного процесса и условиях проживания. Потом для гостей провели ознакомительную экскурсию. В ходе нее ребята пообщались с курсантами военного факультета, посетили учебные лаборатории.
Особое внимание учащихся привлекла выставка беспилотных авиационных комплексов и учебный тренажер самолета МиГ‑29, разработанный курсантами выпускного курса кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. А некоторым школьникам даже посчастливилось поработать на тренажере и почувствовать себя настоящим летчиком. То-то было впечатлений!
Завершился день открытых дверей экскурсией на площадку авиационной и специальной техники. Там юным гостям была предоставлена возможность посидеть в кабинах настоящих боевых самолетов и вертолетов.
Покидая стены военного факультета, юноши уносили с собой новые знания и хорошее настроение. А некоторые из них уже твердо заявляли:
— Мы сюда обязательно вернемся, но уже в качестве курсантов.
Добро пожаловать в академию крылатых профессий!
Полковник Анатолий Ермалович, фото Владимира Павлова