Учиться здесь всегда было престижно

На днях исполнилось 60 лет кафедре тактики и вооружения

зенитных ракетных войск Военной академии

Республики Беларусь

Ее создание практически совпало с моментом принятия на вооружение первых передвижных зенитных ракетных комплексов. По сравнению с прежними средствами ПВО пришедшие им тогда на смену ЗРК были принципиально ­новым радиотехническим ­вооружением, оснащенным сложной электроникой и управляемыми ракетами. Для его эксплуатации требовались высококвалифицированные инженеры.

— Полвека моей жизни связано с этой кафедрой. Минское ВИЗРУ (а вместе с ним и кафедра) считалось очень престижным военным учебным заведением в Советском Союзе. Как инженерное оно являлось в Вооруженных силах СССР лучшим, эталонным, — отметил кандидат технических наук, доцент полковник запаса Борис Максимов. — Обучаться в нашем училище было очень престижно. К нам поступали такие ребята, которые по уровню своей школьной подготовки могли поставить начинающих преподавателей на занятиях в тупик своими уточняющими вопросами. Выпускник Минского ВИЗРУ считался в войсках ПВО профессионалом высочайшего уровня.

Для подготовки специалистов такого класса необходимо было соответствовать новым требованиям к учебно-материальной базе, учебно-методическому фонду, научному потенциалу Вооруженных Сил. Этот комплекс задач успешно решался в кратчайшие сроки, но при этом новое всегда строилось на фундаменте накопленного ранее опыта, с сохранением лучших традиций.

Например, специализированные аудитории кафедры с классными вариантами изделий зенитной ракетной системы С‑300 создавались еще в начале восьмидесятых годов прошлого века. Как тогда, так и сейчас к поддержанию этой техники в надлежащем состоянии относятся серьезно, потому она и сегодня работоспособна. По-прежнему востребован учебно-методический фонд по зенитной ракетной системе С‑300, который создавался несколько десятилетий назад.

— Научные школы, которые существовали здесь в советские годы, создали такую мощную базу для дальнейшего ее развития и профессионального становления курсантов, что работа кафедры даже в тяжелые годы первых лет независимости Беларуси продолжала совершенствоваться, — подчеркнул Борис Максимов.

Так, профессорско-преподавательский состав кафедры освоил подготовку армейских специалистов по ЗРК «Бук» и другим непрофильным для тогдашнего учебного заведения специальностям. Связано это было с тем, что после распада СССР возникла необходимость подготовки для белорусской армии профессионалов, которых в Минском ВИЗРУ ПВО прежде не обучали. Позднее на базе некоторых циклов кафедры были созданы самостоятельные структурные единицы.

В последние годы кафедра активно работает над решением задач, вызванных реформированием Вооруженных Сил, системы военного образования. Регулярно уточняются целевые установки подготовки специалистов, разработаны новые учебные планы и программы, постоянно совершенствуется содержание учебных дисциплин, методика обучения, учебно-материальная база. В учебный процесс внедряются инновационные технологии, учебно-методические комплексы.

— К сожалению, после распада Советского Союза практически все исследования, которые проводились сотрудниками кафедры, были прекращены из-за отсутствия финансирования, — рассказал бывший начальник кафедры, кандидат технических наук, доцент полковник запаса Игорь Захаров. — В начале 2000‑х мы возобновили ряд научных изысканий. Сейчас идут активные исследования в области электростатической локации. Есть несколько перспективных разработок и по другим направлениям. Так, в сентябре нынешнего года одна из них была продемонстрирована нашими преподавателями на международном военно-техническом форуме «Армия‑2016» в Москве, где представленный макет вызвал интерес у зарубежных специалистов.

В ногу со временем шагает и учебно-материальная база кафедры. Как отмечалось выше, здесь имеются специализированные аудитории с классными вариантами средств зенитной ракетной системы С‑300. Такие аудитории можно рассматривать как уникальные на всем постсоветском пространстве.

Известно, что критерием истины является практика. Важной особенностью деятельности коллектива в последние годы является участие преподавателей кафедры и курсантов Военной академии в тактических учениях с боевой стрельбой на полигонах Ашулук и Телемба. Будущие офицеры под руководством наставников принимают участие в боевых стрельбах.

— Безусловно, подготовка курсантских расчетов к боевым стрельбам — достаточно сложная задача. Это экзамен «огнем». Он наглядно демонстрирует, чему научились парни за курсантские годы, — подчеркнул подполковник запаса Игорь Костеневич. — За эти без малого десять лет наши расчеты в астраханских степях поражали все мишени без промаха. Это ли не лучший показатель эффективности работы кафедры?..

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото автора и из архива кафедры тактики и вооружения зенитных ракетных войск Военной академии