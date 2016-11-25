В рамках международного военного сотрудничества

23–24 ноября в г. Варшаве состоялись консультации по планированию белорусско-польского военного сотрудничества.

Основным итогом данного мероприятия стало подписание Плана мероприятий военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством национальной обороны Республики Польша на 2017 год.

В рамках консультаций состоялась встреча белорусской делегации с заместителем министра национальной обороны Республики Польша Томашем Шатковским.

Пресс-служба Министерства обороны