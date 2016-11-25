Верный выбор

Престиж срочной военной службы среди молодых людей растёт. Ведь пройти школу мужества — это не только овладеть вверенными вооружением и техникой. Для многих срочная служба становится отличным способом найти и реализовать себя, открыть новые горизонты на будущее.

Один из военнослужащих 969‑й базы резерва танков — старший механик-водитель ефрейтор Владимир Котович — поделился впечатлениями о времени, проведенном в строю Вооруженных Сил, своих планах.

В армию он был призван после окончания Солигорского государственного колледжа по специальности «техник-строитель».

— Здесь мне все понравилось с первых дней службы. Привык к новому, непривычному на тот момент укладу жизни очень быстро, начал сразу вникать в свои обязанности и требования командиров, — рассказал Владимир. — Очень доволен тем, что сумел познать азы военной науки, практически полностью изучил техническую базу танка Т‑72, считаю, неплохо научился водить его. Здесь я почувствовал, что занимаюсь важным делом на благо обороноспособности нашей страны, выполняю поистине мужскую работу.

Молодой человек зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим, и командование воинской части предложило ему на перспективу службу по контракту. Сам Владимир очень счастлив, что получил такую возможность. И твердо уверен в том, что об этом своем выборе жалеть не будет.

Как признался ефрейтор Котович, такое его решение основывается прежде всего на моральных соображениях, а не на материальных. Он уверен: каждый человек должен быть на своем месте. А сердце подсказывает Владимиру, что его место как раз в Вооруженных Силах:

— В службе меня устраивает все: распорядок дня, возможность всесторонне развиваться. И перспективы в Вооруженных Силах открываются. Главное лично для меня — возможность заниматься полюбившимся делом: обслуживать боевую технику, ухаживать за ней, а порой и «укрощать»…

Безоговорочно поддержали выбор сына родители — Николай Васильевич и Вера Валерьевна. Они убеждены в том, что служба в армии для мужчины — достойное, а главное, престижное дело.

Не пугают Владимира Котовича и будущие трудности — ведь он прекрасно осознает, что с него как с военнослужащего контрактной службы и спрос будет соответствующий. Он уверен в своих силах и возможностях, в стабильности завтрашнего дня.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора