Военные финансисты: итоги сбора

Вчера в Центральном Доме офицеров под руководством помощника министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майора Игоря Можиловского прошёл сбор с руководящим составом финансовой службы Вооружённых Сил, финансовыми работниками воинских частей центрального подчинения и Минского гарнизона.

Также на сбор были приглашены и там заслушаны начальники финансовых органов воинских частей и организаций, которые в текущем году проверялись главной военной инспекцией Вооружённых Сил и допустили финансовые нарушения.

В ходе сбора были рассмотрены вопросы исполнения бюджетной сметы Министерства обороны и качественного завершения финансового года, организации действий должностных лиц довольствующих органов, воинских частей при осуществлении государственных закупок, а также требования руководящих документов по вопросам денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил. Проведен детальный разбор недостатков, допущенных в ходе проверок, определены причины и меры по их недопущению.

Также был рассмотрен порядок обеспечения воинских частей техникой, имуществом связи и ПЭВМ, планирования и истребования денежных средств, проблемные вопросы арендных отношений в Вооруженных Силах. Были подведены итоги набора абитуриентов на обучение в 2011–2016 годах на кафедру «Организация финансовой деятельности войск» военно-технического факультета в БНТУ, доведена информация о мероприятиях и сроках проведения рекламной кампании в 2016/2017 учебном году, нацеленных на качественный отбор кандидатов на обучение.

Кроме того, был проведен строевой смотр военнослужащих финансовой службы.

В заключение генерал-майор Игорь Можиловский подвел итоги сбора, а также поставил задачи по качественному завершению 2016 финансового года.

Константин Егоров