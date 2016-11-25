«Звёздный час» офицера Александровича

Одним из лучших офицеров 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка является начальник производственно-технического отдела воинской части Дмитрий Александрович, которому за успехи в служебной деятельности приказом министра обороны Республики Беларусь недавно присвоено очередное воинское звание майор досрочно в порядке поощрения.

Дмитрий связал свою судьбу с Вооруженными Силами уже имея за плечами опыт самостоятельной жизни. До призыва на срочную военную службу он успел окончить в 2007 году Белорусский государственный экономический университет, получить практические навыки работы по специальности на одном из предприятий Кличевского района.

После завершения срочной службы в должности командира отделения радиолокационной станции подвижной группы Дмитрий Александрович был в 2009 году добровольно призван на военную службу по контракту Бобруйским ОГВК. Его назначили инженером 2‑го инженерно-аэродромного батальона 83 оиаэп.

Сегодня стиль работы офицера характеризуется, по словам старших начальников, высокой степенью ответственности за порученный участок, самоотдачей, творческим подходом к решению поставленных задач. Он обладает хорошими организаторскими способностями, грамотно оценивает возможности подчиненных, умеет наладить их эффективную работу, проявляет требовательность и настойчивость в достижении целей. На высоком уровне осуществляет контроль за выполнением подразделениями полка строительных работ, их соответствием планам и рабочим чертежам. Умело организует производство разбивочных работ, геодезический контроль, замеры объемов строительно-монтажных работ.

В 2012 году офицеру Дмитрию Александровичу была присвоена квалификация специалиста 1‑го класса. Кстати, нелишне отметить, что он свободно владеет английским языком. А в ходе комплексного тестирования по предметам профессионально-должностной подготовки был оценен на отлично.

К слову, в мае текущего года в период подготовки и проведения летно-тактического учения с истребительной авиационной частью Дмитрий Александрович лично руководил сводным подразделением полка при подготовке аэродромного участка дороги.

И закономерно, что по итогам 2015/2016 учебного года этот офицер был признан лучшим начальником службы полка.

Подполковник запаса Виктор Филонов