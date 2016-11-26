Александр Чумаков: генерал, влюблённый в службу

Вместе с полковником в отставке Леонидом Прищепой мы рассматриваем фотографии, на которых запечатлены моменты службы бывшего министра обороны нашей страны — генерал-полковника в отставке Александра Чумакова. Мужественное лицо, волевой подбородок… Этот человек будто был рожден для того, чтобы в свое время возглавить белорусскую армию.

Леониду Иосифовичу есть что вспомнить об известном военачальнике, который сегодня отмечает свое 75‑летие:

— Мне посчастливилось служить вместе с Александром Петровичем Чумаковым пять лет — с 1996 по 2001 год. В то время я возглавлял пресс-службу Министерства обороны, часто и много общался с этим замечательным человеком, офицером с большой буквы. Разглядывая старые фотографии, будто возвращаюсь в те времена…

Вот, например, министр обороны участвует в торжественной церемонии принятия Военной присяги новым пополнением. К каждому выезду на такие мероприятия он тщательно готовился. Александр Петрович требовал, чтобы все происходило в соответствии с нормативно-правовыми актами, воинскими уставами. После торжественного ритуала он рекомендовал всем родителям новобранцев сфотографироваться на память, а позже получить эти фотографии. За это отвечала пресс-служба Министерства обороны. Министр лично подписывал каждую (!) фотографию на обратной стороне — а их могло быть до 500 — с искренними пожеланиями новобранцам.

Вообще Александр Петрович — очень ответственный человек. Он никогда не принимал скоропалительных решений, всегда советовался с должностными лицами, своими заместителями, начальниками управлений. Если что-то не получалось, говорил: «Давайте соберемся еще раз, решим вопрос. Пока я ничего не понимаю».

В работе у нас существовала четкая система. Каждый день в 8 часов 20 минут я докладывал министру обороны о том, что пишет пресса Республики Беларусь — и районные, и областные, и центральные газеты, — а также зарубежные: генерал-полковника Александра Чумакова интересовало все, что касалось армии. К слову, любой журналист всегда имел возможность посетить ту или иную воинскую часть, если он обоснованно хотел осветить какое-то мероприятие.

Генерал-полковник Чумаков был военачальником, прошедшим колоссальную армейскую школу — от командира взвода до министра обороны.

Ситуации, свидетелем которых я становился, конечно, были разными… Но Александр Петрович всегда достойно находил из них выход.

Однажды в одном из отдаленных гарнизонов было совершено нападение на караульную смену: преступники завладели оружием, после чего скрылись и спрятали автомат. Их, конечно, поймали, а потом долго, но безрезультатно добивались от них информации о том, где спрятано оружие. Когда переговоры зашли в тупик, министр обороны лично более часа по телефону выяснял у преступника, где же находится украденный автомат. И благодаря его авторитету, умению находить общий язык с самыми разными людьми тот сдался. Я лично слышал их телефонный разговор. Могу утверждать, что тот случай характеризует генерал-полковника Чумакова и как хорошего психолога.

…Однажды в одной из воинских частей Гродненского гарнизона мы проводили встречу с трудовым коллективом местного предприятия. По окончании того мероприятия остались ночевать в части. Мы, журналисты, ночевали в казарме. А в пять утра в расположение прибегает дежурный — в воинскую часть прибыл министр обороны! Был Александр Петрович один, без сопровождения. Пришел в одно из подразделений. Дежурный, как положено, доложил ему, ответил на все вопросы. После этого министр спрашивает бойца: «А в шахматы ты играть умеешь?». Получив утвердительный ответ, он предложил солдату разыграть партию. А затем выразил восхищение тем воином: сутки в наряде, а играл с генералом на равных.

Все руководители знали: если министр обороны будет посещать воинскую часть, к его визиту надо готовиться всесторонне. Он обходил все объекты на территории: и караульные помещения, и склады, и боксы… Общался с личным составом и гражданским персоналом.

Посещая войска, Александр Петрович всегда обедал за одним столом с солдатами. В столовой он брал поднос и становился в очередь, просил обслужить его так же, как рядового бойца. Это не было имитацией бурной деятельности или же проявлением популизма. Можно назвать это одной из действенных форм контро­ля за обеспечением личного состава продовольствием. Министр уделял большое внимание качеству питания личного состава.

Вот еще одна интересная фотография — генерал-полковник Чумаков… стреляет из пулемета Калашникова! А дело было так.

По просьбе руководителей средств массовой информации вместе с ними мы выехали в Гродненский гарнизон. Вышло так, что у министра обороны не получалось посетить мероприятие, он поручил это своим заместителям. Мы переночевали на месте, решили основные задачи. И тут Александр Петрович звонит командиру корпуса: «У меня есть возможность прилететь к вам буквально на два часа на вертолете».

После того как журналистам продемонстрировали быт одной из воинских частей Гродненщины, мы поехали на Гожский полигон. Представители СМИ наблюдали за тем, как проходят занятия по боевой подготовке, по желанию могли сами пострелять там из различных видов оружия. После этого состоялся брифинг.

Перед отлетом министр обороны начал прощаться с журналистами. И вдруг один корреспондент из толпы выкрикнул: «А сам министр обороны не забыл, как стрелять?». Вызов этот Александра Петровича ни капли не смутил. Он не спеша снял плащ и попросил подготовить пулемет для стрельбы… После того как генерал выполнил контрольное упражнение на оценку «отлично», ему совершенно искренне аплодировали все присутствовавшие. Генерал-полковник Чумаков в очередной раз показал себя тогда человеком дела, настоящим профессионалом.

Очень не любил он, когда офицер был не готов с докладом, «плавал» в области профессиональных знаний. Прийти к Чумакову без подготовки, просто так было большой ошибкой.

Александр Петрович никогда не перебивал собеседника, умел выслушать, даже если что-то ему не нравилось. И потом, конечно, задавал дополнительные вопросы. Часто офицеры различных рангов извинялись перед ним, просили дополнительное время для лучшей подготовки. И министр позволял им восполнить пробелы в знаниях. Он и сам крайне основательно готовился к каждому официальному мероприятию, знал, что и как можно спросить.

Александр Петрович умеет беседовать с людьми по-простому. Будучи членом агитационно-пропагандистской группы при Совете Министров Республики Беларусь, он часто выезжал в разные регионы нашей страны для общения с трудовыми коллективами.

Помню такую встречу на одном из предприятий в городе Барановичи. Генерал-полковник Чумаков сразу спросил: «У кого из вас дети сейчас проходят службу в Вооруженных Силах?». Человек семнадцать в зале подняли руки. «Пока я буду выступать, подумайте, есть ли у вас вопросы ко мне. Чем смогу — помогу». Родители бойцов имели реальную возможность лично побеседовать с министром обороны, решить какие-то проблемы.

Позже, когда в Барановичах министр обороны принимал граждан по личным вопросам, к нему обратилось очень много человек. Мы уже уехали из города, а он продолжал общаться с людьми до девяти вечера. И каждое обращение к генерал-полковнику Чумакову всегда было на контроле.

Когда министр обороны увольнялся в запас, он собрал нас и сказал: «Кому что я обещал и не выполнил? Давайте решим сейчас, чтобы я спокойно ушел». Он всегда держал данное слово.

Александр Петрович — очень ответственный и справедливый человек. Он уважает людей, умеет говорить на равных со всеми — и с солдатом, и с генералом. Я всегда поражался простоте его души. Занимая высокий государственный пост, он не отбывал номер, а реально решал проблемы, делал все для качественной подготовки наших Вооруженных Сил.

У него всегда было желание помочь людям. Не бывало так, чтобы министр обороны уехал и не решил какой-то вопрос. Знание жизни, житейская мудрость отличают Александра Петровича. Любой военнослужащий мог обратиться к министру обороны с личным вопросом.

И я искренне счастлив, что мне довелось служить с этим человеком.

Записал

старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото

Леонтия Романюка