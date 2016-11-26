Атом – рабочий, а не солдат

20 лет реальному безъядерному статусу Республики Беларусь

26 ноября 2016 года исполняется 20 лет безъядерному статусу Беларуси. Наша страна все эти годы неизменно ориентируется на стратегическую цель: всеобщее ядерное разоружение. Она постоянно демонстрирует заинтересованность в прорывных шагах в направлении ядерного разоружения, используя механизмы двусторонней и многосторонней дипломатии.

Безъядерный статус государства — системное понятие, которое включает в себя следующие аспекты. Первый — полное исключение ядерного оружия из общего массива размещаемых в государстве вооружений. Второй — принципиальный отказ от включения в военные арсеналы государства средств доставки ядерного оружия к целям. Третий — минусование ядерных бое­припасов в комплексе мероприятий по испытанию вооружений. Четвертый — исключение в военно-промышленном комплексе сегмента, совпадающего с производством ядерных боеприпасов.

Когда наша страна начала движение на пути к достижению безъядерного статуса, для нее были актуальны только два первых аспекта. Отказавшись от военного атома, Республика Беларусь взяла на вооружение слова великого ученого Игоря Курчатова: «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом!». Реализация такого направления в энергетической политике зиждется на возможностях, которые вытекают из членства Республики Беларусь в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, а также из правового блока, регулирующего взаимоотношения между нашей страной и Международным агентством по атомной энергии.

Михаил Стрелец