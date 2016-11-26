До свидания, осень!

26.11.2016 Поэтическая страница

В ноябрьском выпуске «Поэтической страницы» мы публикуем стихи читателей, в большинстве своём посвященные армейской службе. Но вместе с тем среди присланных есть и стихотворения о погоде.dt3_2887

Так, откроет выпуск лирическое творение старшего лейтенанта Дмитрия Бондаровича, которое молодой офицер посвятил первому ноябрьскому снегу.

* * *

Засыпает белым-белым

Пожелтевшие стога,

То не пух, не искры мела —

То осенние снега.

До зимы лишь полнедели,

Но не нужен календарь,

Если птицы улетели,

И погода — сплошь январь.

В ноябре зима — хозяйка,

Так уж вышло в этот год,

За окном дубеет чайка,

Замерзает в речке брод.

Заметает, засыпает,

Всюду слякоть, все в снегу.

Кто хотел недавно зиму,

Обижаясь на жару?

Вот придут еще морозы!

Вот застынет в лужах лед!

И тогда еще посмотрим,

Кто про лето запоет!

И тогда еще увидим,

Кто, замерзнув, пробурчит:

«Так ведь жар костей не ломит» —

И на солнце поспешит!

А ведь и вправду эта осень не особо радует солнышком и теплом, все больше студит тела и души. Отчего так? Об этом — следующее стихотворение.

В отместку

Руки зябнут. Даже в кабинете

Есть угроза стать снеговиком.

Правит холод на моей планете.

Захватил планету целиком.

Ветер продувает, проникая

Под одежду. Душу достает.

Осень-осень, ты зачем такая?

Кто тебе быть теплой не дает?

Может, ты в отместку людям стала

Прятать солнце, холодить тела?

Может, ты увидела, как мало

Мы друг другу отдаем тепла?..

Один из атрибутов осени — туман. Он зачастую встречает нас с утра. И он бывает волшебным…

Туман

Я просыпаюсь на рассвете

И знаю, что в окне меня

Воздушно-белой пеной встретит

Туман. Как дым, что без огня.

Он обнимает травы нежно,

Скользит бесшумной полосой.

Он — борода, он — вихрь снежный.

Он — одеяло для лесов.

Туман… Хранишь какие тайны?

Зачем скрываешь от очей

Все то, что без тебя реально?

Ты кто? Ты где? Ты как? Ты чей?

С тобой спокойно. И тревожно.

С тобою сладко и легко

И в то же время невозможно.

Ты — часть земли иль облаков?

Туман, ты так непостоянен,

Как и друзья твои — дожди.

Я был тобой сегодня ранен.

Туман, ты завтра приходи.

А теперь — непосредственно к стихам об армейцах. На адрес агентства пришло письмо от пенсионерки Ольги Белоус. Ольга Анатольевна поведала о том, что 15 ноября из рядов Вооруженных Сил уволился в запас ее племянник Иван Филимонов. «Сейчас идет очередной призыв молодежи в ряды белорусской армии. Нашему Ивану и всем призывникам 2016 года хочу посвятить свои стихи» — такими строками предваряет свое рифмоплетение Ольга Анатольевна.

* * *

Пусть лучик солнца,

светлый и прямой,

Всю жизнь бежит вдогонку.

И дом пусть будет не немой.

И пробужденье утром — звонким…

Служи, солдат, ты службу эту

Для нашей Родины-страны.

И пусть не будешь ты поэтом,

Солдаты нам ведь так нужны.

Пусть будет сильным дух и сердце,

С плеч голову пусть не снесет.

И пусть судьба на крыльях крепких

Тебя, солдат, домой вернет.

Но если жизнь свою захочешь

Служивой сделать на года,

То помни, друг, служить народу —

Ему быть преданным всегда!

Вот-вот, совсем скоро новоиспеченные солдаты в войсках начнут постигать военную науку, в том числе маршировать строем по плацу, да не просто так, а с песней. Свою срочную службу вспомнил Николай Шашков, посвятив следующее стихотворение строевой песне.

Seagulls flying over the river in the old part of town

Seagulls flying over the river in the old part of town

Из срочной

Команд у взводного

Немало…

(Беспрекословно выполняй.)

Одна мне в душу

Так запала —

Звучит поныне:

«Запе-вай!».

Я был во взводе

Запевалой,

Где песня

Массовой была,

Вселяла бодрость,

Вдохновляла,

Подругой верною

Слыла.

И счастлив был

Такой судьбою —

Тем, что служил,

Что запевал,

Что всех поющих

За собою

Душой солдата

Увлекал.

Вспомнил свою срочную службу и один из наших постоянных авторов Пётр Буганов.

Как здорово

Как здорово было бы встретиться

Нам, старым армейским друзьям,

Пока шар земной с нами вертится

И жизнь улыбается нам.

Мы вспомним пути полигонные,

По ним я скучаю слегка,

И ночи в наряде бессонные,

И пряный тот вкус сухпайка.

А служба порою, как мачеха,

Нас всех муштровала сполна,

Безусых неопытных мальчиков

В солдат превращала она.

Я помню занятия потные,

Наш взвод, шедший как по струне.

И все же те дни беззаботные

Живут светлой песней во мне.

В продолжение темы защитников Отечества, отважных и честных, сильной половине человечества адресовала свои строки наша читательница Нина Дворянчук.

Мужчинам

Вам жизнь дала предназначенье —

Творить и строить — побеждать!

И это мудрое решенье

Природа дарит вам как мать.

Теперь, мужчины, вы в ответе

За все, как в мире мы живем.

Чтобы всегда смеялись дети

И светлым был наш общий дом.

Мужчина — тот, кто не обидит

И руку слабому подаст.

Он боль всегда твою увидит,

Друзей поддержит, не предаст.

Своей семье мужчина верен

И не оставит мать в беде.

Мужскою дружбою проверен,

Всегда уверен он в себе.

И в жизни смел, немногословен,

Хранит достоинство и честь.

Он на войне — Великий воин,

Их подвигов — не перечесть.

Гордимся ими мы по праву,

Мужья и братья, и друзья.

Мужчинам нашим честь и слава

И многократное ура!

19 ноября армейские профессионалы отмечали День ракетных войск и артиллерии. День «бога войны», как говорится. Следующее стихотворение адресовано артиллеристам и их ратным успехам.

Артиллеристам

Артиллерия — «бог войны».

Богом быть, как известно, трудно…

Кто старается за чины,

Кто-то — ради значков нагрудных.

Слава тем, кто гремит в полях,

Свою выучку повышая,

Чтобы мирной была земля —

Наша малая и большая.

Вот для пушки готов снаряд,

И «Огонь!» тишину тревожит,

И огнем тем глаза горят

У бывалых и молодежи.

Видишь их, понимаешь — есть,

Не утеряны, не забыты

Эти ценности — долг и честь,

Что в суровых боях добыты.

Не страшны им ни дождь, ни зной,

Не жалеют сил и готовы

Делать все, чтоб уже весной

Зазвучали раскаты снова.

Артиллерия — «бог войны».

Кто посмеет поспорить с богом?

Звуки грома средь тишины

До сих пор говорят о многом.

Завершает сегодняшний выпуск юмористическое стихотворение нашей читательницы из Минска Ксении Валаханович. Согласитесь, в ненастную пору юмор всегда кстати. И от повседневной суеты порой хочется сбежать в страну, где все наоборот.

Страна Наоборот

А в стране Наоборот —

Удивительный народ:

Вверх тормашками гуляет,

Мажет хлебом бутерброд!

Там огромные коты

Гладят людям животы,

На детишках ездят пони,

Поливают всех цветы!

Подкрадутся со спины

(только хиханьки слышны) —

И давай из поливайки

Лить на майки и штаны!

В той стране Наоборот

Нет уроков и работ:

Все играют и рисуют,

Лепят замки круглый год.

Нет ни денег, ни зарплат,

Носит бабушек халат,

Там растет зефир на грядках,

А на ветках — шоколад!

Рыбы бродят по траве,

Мыши ездят на сове,

Пляшут полечку ленивцы

И стоят на голове!

Балерин берут в сумо!

Горло лечится само —

Там вообще от всех болезней

Помогает эскимо.

Кормят голуби людей,

Мамы слушают детей,

Все катаются на шторах —

И с утра полно гостей!

Я давно хочу туда,

Где царит Бе-ли-бер-да…

Вот доделаю уроки —

И уеду. Навсегда!

Подготовил майор

Андрей Бокза, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова

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