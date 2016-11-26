До свидания, осень!

В ноябрьском выпуске «Поэтической страницы» мы публикуем стихи читателей, в большинстве своём посвященные армейской службе. Но вместе с тем среди присланных есть и стихотворения о погоде.
Так, откроет выпуск лирическое творение старшего лейтенанта Дмитрия Бондаровича, которое молодой офицер посвятил первому ноябрьскому снегу.
* * *
Засыпает белым-белым
Пожелтевшие стога,
То не пух, не искры мела —
То осенние снега.
До зимы лишь полнедели,
Но не нужен календарь,
Если птицы улетели,
И погода — сплошь январь.
В ноябре зима — хозяйка,
Так уж вышло в этот год,
За окном дубеет чайка,
Замерзает в речке брод.
Заметает, засыпает,
Всюду слякоть, все в снегу.
Кто хотел недавно зиму,
Обижаясь на жару?
Вот придут еще морозы!
Вот застынет в лужах лед!
И тогда еще посмотрим,
Кто про лето запоет!
И тогда еще увидим,
Кто, замерзнув, пробурчит:
«Так ведь жар костей не ломит» —
И на солнце поспешит!
А ведь и вправду эта осень не особо радует солнышком и теплом, все больше студит тела и души. Отчего так? Об этом — следующее стихотворение.
В отместку
Руки зябнут. Даже в кабинете
Есть угроза стать снеговиком.
Правит холод на моей планете.
Захватил планету целиком.
Ветер продувает, проникая
Под одежду. Душу достает.
Осень-осень, ты зачем такая?
Кто тебе быть теплой не дает?
Может, ты в отместку людям стала
Прятать солнце, холодить тела?
Может, ты увидела, как мало
Мы друг другу отдаем тепла?..
Один из атрибутов осени — туман. Он зачастую встречает нас с утра. И он бывает волшебным…
Туман
Я просыпаюсь на рассвете
И знаю, что в окне меня
Воздушно-белой пеной встретит
Туман. Как дым, что без огня.
Он обнимает травы нежно,
Скользит бесшумной полосой.
Он — борода, он — вихрь снежный.
Он — одеяло для лесов.
Туман… Хранишь какие тайны?
Зачем скрываешь от очей
Все то, что без тебя реально?
Ты кто? Ты где? Ты как? Ты чей?
С тобой спокойно. И тревожно.
С тобою сладко и легко
И в то же время невозможно.
Ты — часть земли иль облаков?
Туман, ты так непостоянен,
Как и друзья твои — дожди.
Я был тобой сегодня ранен.
Туман, ты завтра приходи.
А теперь — непосредственно к стихам об армейцах. На адрес агентства пришло письмо от пенсионерки Ольги Белоус. Ольга Анатольевна поведала о том, что 15 ноября из рядов Вооруженных Сил уволился в запас ее племянник Иван Филимонов. «Сейчас идет очередной призыв молодежи в ряды белорусской армии. Нашему Ивану и всем призывникам 2016 года хочу посвятить свои стихи» — такими строками предваряет свое рифмоплетение Ольга Анатольевна.
* * *
Пусть лучик солнца,
светлый и прямой,
Всю жизнь бежит вдогонку.
И дом пусть будет не немой.
И пробужденье утром — звонким…
Служи, солдат, ты службу эту
Для нашей Родины-страны.
И пусть не будешь ты поэтом,
Солдаты нам ведь так нужны.
Пусть будет сильным дух и сердце,
С плеч голову пусть не снесет.
И пусть судьба на крыльях крепких
Тебя, солдат, домой вернет.
Но если жизнь свою захочешь
Служивой сделать на года,
То помни, друг, служить народу —
Ему быть преданным всегда!
Вот-вот, совсем скоро новоиспеченные солдаты в войсках начнут постигать военную науку, в том числе маршировать строем по плацу, да не просто так, а с песней. Свою срочную службу вспомнил Николай Шашков, посвятив следующее стихотворение строевой песне.
Из срочной
Команд у взводного
Немало…
(Беспрекословно выполняй.)
Одна мне в душу
Так запала —
Звучит поныне:
«Запе-вай!».
Я был во взводе
Запевалой,
Где песня
Массовой была,
Вселяла бодрость,
Вдохновляла,
Подругой верною
Слыла.
И счастлив был
Такой судьбою —
Тем, что служил,
Что запевал,
Что всех поющих
За собою
Душой солдата
Увлекал.
Вспомнил свою срочную службу и один из наших постоянных авторов Пётр Буганов.
Как здорово
Как здорово было бы встретиться
Нам, старым армейским друзьям,
Пока шар земной с нами вертится
И жизнь улыбается нам.
Мы вспомним пути полигонные,
По ним я скучаю слегка,
И ночи в наряде бессонные,
И пряный тот вкус сухпайка.
А служба порою, как мачеха,
Нас всех муштровала сполна,
Безусых неопытных мальчиков
В солдат превращала она.
Я помню занятия потные,
Наш взвод, шедший как по струне.
И все же те дни беззаботные
Живут светлой песней во мне.
В продолжение темы защитников Отечества, отважных и честных, сильной половине человечества адресовала свои строки наша читательница Нина Дворянчук.
Мужчинам
Вам жизнь дала предназначенье —
Творить и строить — побеждать!
И это мудрое решенье
Природа дарит вам как мать.
Теперь, мужчины, вы в ответе
За все, как в мире мы живем.
Чтобы всегда смеялись дети
И светлым был наш общий дом.
Мужчина — тот, кто не обидит
И руку слабому подаст.
Он боль всегда твою увидит,
Друзей поддержит, не предаст.
Своей семье мужчина верен
И не оставит мать в беде.
Мужскою дружбою проверен,
Всегда уверен он в себе.
И в жизни смел, немногословен,
Хранит достоинство и честь.
Он на войне — Великий воин,
Их подвигов — не перечесть.
Гордимся ими мы по праву,
Мужья и братья, и друзья.
Мужчинам нашим честь и слава
И многократное ура!
19 ноября армейские профессионалы отмечали День ракетных войск и артиллерии. День «бога войны», как говорится. Следующее стихотворение адресовано артиллеристам и их ратным успехам.
Артиллеристам
Артиллерия — «бог войны».
Богом быть, как известно, трудно…
Кто старается за чины,
Кто-то — ради значков нагрудных.
Слава тем, кто гремит в полях,
Свою выучку повышая,
Чтобы мирной была земля —
Наша малая и большая.
Вот для пушки готов снаряд,
И «Огонь!» тишину тревожит,
И огнем тем глаза горят
У бывалых и молодежи.
Видишь их, понимаешь — есть,
Не утеряны, не забыты
Эти ценности — долг и честь,
Что в суровых боях добыты.
Не страшны им ни дождь, ни зной,
Не жалеют сил и готовы
Делать все, чтоб уже весной
Зазвучали раскаты снова.
Артиллерия — «бог войны».
Кто посмеет поспорить с богом?
Звуки грома средь тишины
До сих пор говорят о многом.
Завершает сегодняшний выпуск юмористическое стихотворение нашей читательницы из Минска Ксении Валаханович. Согласитесь, в ненастную пору юмор всегда кстати. И от повседневной суеты порой хочется сбежать в страну, где все наоборот.
Страна Наоборот
А в стране Наоборот —
Удивительный народ:
Вверх тормашками гуляет,
Мажет хлебом бутерброд!
Там огромные коты
Гладят людям животы,
На детишках ездят пони,
Поливают всех цветы!
Подкрадутся со спины
(только хиханьки слышны) —
И давай из поливайки
Лить на майки и штаны!
В той стране Наоборот
Нет уроков и работ:
Все играют и рисуют,
Лепят замки круглый год.
Нет ни денег, ни зарплат,
Носит бабушек халат,
Там растет зефир на грядках,
А на ветках — шоколад!
Рыбы бродят по траве,
Мыши ездят на сове,
Пляшут полечку ленивцы
И стоят на голове!
Балерин берут в сумо!
Горло лечится само —
Там вообще от всех болезней
Помогает эскимо.
Кормят голуби людей,
Мамы слушают детей,
Все катаются на шторах —
И с утра полно гостей!
Я давно хочу туда,
Где царит Бе-ли-бер-да…
Вот доделаю уроки —
И уеду. Навсегда!
Подготовил майор
Андрей Бокза, «Ваяр»,
фото Владимира Блинова