До свидания, осень!

В ноябрьском выпуске «Поэтической страницы» мы публикуем стихи читателей, в большинстве своём посвященные армейской службе. Но вместе с тем среди присланных есть и стихотворения о погоде.

Так, откроет выпуск лирическое творение старшего лейтенанта Дмитрия Бондаровича, которое молодой офицер посвятил первому ноябрьскому снегу.

* * *

Засыпает белым-белым

Пожелтевшие стога,

То не пух, не искры мела —

То осенние снега.

До зимы лишь полнедели,

Но не нужен календарь,

Если птицы улетели,

И погода — сплошь январь.

В ноябре зима — хозяйка,

Так уж вышло в этот год,

За окном дубеет чайка,

Замерзает в речке брод.

Заметает, засыпает,

Всюду слякоть, все в снегу.

Кто хотел недавно зиму,

Обижаясь на жару?

Вот придут еще морозы!

Вот застынет в лужах лед!

И тогда еще посмотрим,

Кто про лето запоет!

И тогда еще увидим,

Кто, замерзнув, пробурчит:

«Так ведь жар костей не ломит» —

И на солнце поспешит!

А ведь и вправду эта осень не особо радует солнышком и теплом, все больше студит тела и души. Отчего так? Об этом — следующее стихотворение.

В отместку

Руки зябнут. Даже в кабинете

Есть угроза стать снеговиком.

Правит холод на моей планете.

Захватил планету целиком.

Ветер продувает, проникая

Под одежду. Душу достает.

Осень-осень, ты зачем такая?

Кто тебе быть теплой не дает?

Может, ты в отместку людям стала

Прятать солнце, холодить тела?

Может, ты увидела, как мало

Мы друг другу отдаем тепла?..

Один из атрибутов осени — туман. Он зачастую встречает нас с утра. И он бывает волшебным…

Туман

Я просыпаюсь на рассвете

И знаю, что в окне меня

Воздушно-белой пеной встретит

Туман. Как дым, что без огня.

Он обнимает травы нежно,

Скользит бесшумной полосой.

Он — борода, он — вихрь снежный.

Он — одеяло для лесов.

Туман… Хранишь какие тайны?

Зачем скрываешь от очей

Все то, что без тебя реально?

Ты кто? Ты где? Ты как? Ты чей?

С тобой спокойно. И тревожно.

С тобою сладко и легко

И в то же время невозможно.

Ты — часть земли иль облаков?

Туман, ты так непостоянен,

Как и друзья твои — дожди.

Я был тобой сегодня ранен.

Туман, ты завтра приходи.

А теперь — непосредственно к стихам об армейцах. На адрес агентства пришло письмо от пенсионерки Ольги Белоус. Ольга Анатольевна поведала о том, что 15 ноября из рядов Вооруженных Сил уволился в запас ее племянник Иван Филимонов. «Сейчас идет очередной призыв молодежи в ряды белорусской армии. Нашему Ивану и всем призывникам 2016 года хочу посвятить свои стихи» — такими строками предваряет свое рифмоплетение Ольга Анатольевна.

* * *

Пусть лучик солнца,

светлый и прямой,

Всю жизнь бежит вдогонку.

И дом пусть будет не немой.

И пробужденье утром — звонким…

Служи, солдат, ты службу эту

Для нашей Родины-страны.

И пусть не будешь ты поэтом,

Солдаты нам ведь так нужны.

Пусть будет сильным дух и сердце,

С плеч голову пусть не снесет.

И пусть судьба на крыльях крепких

Тебя, солдат, домой вернет.

Но если жизнь свою захочешь

Служивой сделать на года,

То помни, друг, служить народу —

Ему быть преданным всегда!

Вот-вот, совсем скоро новоиспеченные солдаты в войсках начнут постигать военную науку, в том числе маршировать строем по плацу, да не просто так, а с песней. Свою срочную службу вспомнил Николай Шашков, посвятив следующее стихотворение строевой песне.

Из срочной

Команд у взводного

Немало…

(Беспрекословно выполняй.)

Одна мне в душу

Так запала —

Звучит поныне:

«Запе-вай!».

Я был во взводе

Запевалой,

Где песня

Массовой была,

Вселяла бодрость,

Вдохновляла,

Подругой верною

Слыла.

И счастлив был

Такой судьбою —

Тем, что служил,

Что запевал,

Что всех поющих

За собою

Душой солдата

Увлекал.

Вспомнил свою срочную службу и один из наших постоянных авторов Пётр Буганов.

Как здорово

Как здорово было бы встретиться

Нам, старым армейским друзьям,

Пока шар земной с нами вертится

И жизнь улыбается нам.

Мы вспомним пути полигонные,

По ним я скучаю слегка,

И ночи в наряде бессонные,

И пряный тот вкус сухпайка.

А служба порою, как мачеха,

Нас всех муштровала сполна,

Безусых неопытных мальчиков

В солдат превращала она.

Я помню занятия потные,

Наш взвод, шедший как по струне.

И все же те дни беззаботные

Живут светлой песней во мне.

В продолжение темы защитников Отечества, отважных и честных, сильной половине человечества адресовала свои строки наша читательница Нина Дворянчук.

Мужчинам

Вам жизнь дала предназначенье —

Творить и строить — побеждать!

И это мудрое решенье

Природа дарит вам как мать.

Теперь, мужчины, вы в ответе

За все, как в мире мы живем.

Чтобы всегда смеялись дети

И светлым был наш общий дом.

Мужчина — тот, кто не обидит

И руку слабому подаст.

Он боль всегда твою увидит,

Друзей поддержит, не предаст.

Своей семье мужчина верен

И не оставит мать в беде.

Мужскою дружбою проверен,

Всегда уверен он в себе.

И в жизни смел, немногословен,

Хранит достоинство и честь.

Он на войне — Великий воин,

Их подвигов — не перечесть.

Гордимся ими мы по праву,

Мужья и братья, и друзья.

Мужчинам нашим честь и слава

И многократное ура!

19 ноября армейские профессионалы отмечали День ракетных войск и артиллерии. День «бога войны», как говорится. Следующее стихотворение адресовано артиллеристам и их ратным успехам.

Артиллеристам

Артиллерия — «бог войны».

Богом быть, как известно, трудно…

Кто старается за чины,

Кто-то — ради значков нагрудных.

Слава тем, кто гремит в полях,

Свою выучку повышая,

Чтобы мирной была земля —

Наша малая и большая.

Вот для пушки готов снаряд,

И «Огонь!» тишину тревожит,

И огнем тем глаза горят

У бывалых и молодежи.

Видишь их, понимаешь — есть,

Не утеряны, не забыты

Эти ценности — долг и честь,

Что в суровых боях добыты.

Не страшны им ни дождь, ни зной,

Не жалеют сил и готовы

Делать все, чтоб уже весной

Зазвучали раскаты снова.

Артиллерия — «бог войны».

Кто посмеет поспорить с богом?

Звуки грома средь тишины

До сих пор говорят о многом.

Завершает сегодняшний выпуск юмористическое стихотворение нашей читательницы из Минска Ксении Валаханович. Согласитесь, в ненастную пору юмор всегда кстати. И от повседневной суеты порой хочется сбежать в страну, где все наоборот.

Страна Наоборот

А в стране Наоборот —

Удивительный народ:

Вверх тормашками гуляет,

Мажет хлебом бутерброд!

Там огромные коты

Гладят людям животы,

На детишках ездят пони,

Поливают всех цветы!

Подкрадутся со спины

(только хиханьки слышны) —

И давай из поливайки

Лить на майки и штаны!

В той стране Наоборот

Нет уроков и работ:

Все играют и рисуют,

Лепят замки круглый год.

Нет ни денег, ни зарплат,

Носит бабушек халат,

Там растет зефир на грядках,

А на ветках — шоколад!

Рыбы бродят по траве,

Мыши ездят на сове,

Пляшут полечку ленивцы

И стоят на голове!

Балерин берут в сумо!

Горло лечится само —

Там вообще от всех болезней

Помогает эскимо.

Кормят голуби людей,

Мамы слушают детей,

Все катаются на шторах —

И с утра полно гостей!

Я давно хочу туда,

Где царит Бе-ли-бер-да…

Вот доделаю уроки —

И уеду. Навсегда!

Подготовил майор

Андрей Бокза, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова