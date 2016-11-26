Дзержинск: храброе сердце воина

Населённые пункты похожи на людей тем, что у каждого из них есть своя история жизни, характер и особенное «лицо». Вот и Дзержинск представляется мне повидавшим многое на своем веку статным воином с мужественным лицом со шрамами в память о кровопролитных сражениях, в которых ему довелось участвовать.

С чего начинается город

Уже в пятом тысячелетии до нашей эры на этих землях жили люди. Появлению поселений способствовало выгодное расположение возвышенности. Город имел разные названия: Крутогорье (вплоть до XIII века), Койданово (по народному преданию, в этих местах в 1249 году дружина князя Миндовга разгромила орды татарского хана Койдана. А некоторые связывают название города с белорусским словом «кайданы» (оковы).

Официально считается, что город был основан в 1146 году. Первое упоминание о Койданово относится к 1439 году. Через местечко проходила дорога, по которой шли торговые пути из Минска на запад. Постепенно оно разрастается, в нем насчитывается 160 домов, костел, замок, ратуша, рынок, две корчмы и мельницы.

В период войны с Наполеоном здесь произошло большое сражение. В битве 15 ноября 1812 года погибло около тысячи французов, было взято в плен 64 офицера и около 4.000 солдат.

Железнодорожная станция Негорелое стала именоваться западными воротами СССР. В 1932 году было решено переименовать местечко Койданово в город Койданово, а затем в город Дзержинск — в честь Феликса Дзержинского, который родился неподалеку.

Взгляните на герб города, там вовсе нет напоминаний о «железном Феликсе». Герб представляет собой испанский щит, в голубом поле которого изображены перекрещенные черная дубовая ветвь с золотыми желудями и листьями и золотая оливковая ветвь с семью черными плодами. Они символизируют собой силу, стойкость и военную славу города.

Годы, опаленные войной

Около Дзержинска в годы Великой Отечественной проходил рубеж обороны Минска, тут были созданы узлы сопротивления подразделений 444‑го корпусного артиллерийского полка, 575‑го артиллерийского полка 108‑й стрелковой дивизии. В районе Дзержинска были также размещены пулеметные и артиллерийские доты, входившие в систему Минского укрепрайона.

Особенно напряженные бои развернулись 26–27 июня, уже на следующий день фашисты ворвались в Дзержинск. В результате бомбардировок вражеской авиации город был разрушен, полыхали пожары. Как известно, жестоким и кровопролитным оборонительным боям посвящен художественный фильм «Человек не сдается», снятый по повести участника этих сражений писателя-фронтовика Ивана Стаднюка.

С 28 июня 1941 года Дзержинск и район были оккупированы захватчиками. В скором времени на местном заводе был создан антифашистский комитет «Смерть фашизму», который объединил подпольные организации в борьбе с оккупантами. Пять деревень района — Скирмантово, Глухое Перхурово, Любажанка, Садковщина и Литавец — повторили судьбу Хатыни. Возродились из пепла только две.

Уроженцы этих мест храбро сражались на фронтах Великой Отечесвтенной войны, семеро из них удостоены звания Героя Советского Союза — Александр Бурак, Михаил Гармаза, Антон Гурин, Марат Казей, Иван Леонович, Евгений Фоминых, Николай Шарко, полным кавалером ордена Славы стал Иван Шмея.

7 июля 1944 года Дзержинский район и город были освобождены войсками 290‑й стрелковой дивизии 2‑го Белорусского фронта под командованием генерал-майора И. Г. Гаспаряна. Об этом говорит и надпись на одном из памятников, расположенных в городе.

На «машине времени» в прошлое»

Гостям города советую побывать в Дзержинском районном историко-краеведческом музее. Здесь вы узнаете много интересного об истории города, ваше внимание привлекут интересные экспозиции и уникальные видео-, фото- и архивные документы.

Я же с директором музея Галиной Вашкевич отправляюсь в путешествие по военным дорогам Дзержинщины. Машина с надписью «Культурно-просветительская» на крыле везет нас по лесной дороге. Слева и справа — только величественные вековые сосны и ели в белоснежных шубах. Вспоминается пушкинская строка: «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей…». Впрочем, звериных следов немного. Только тишина, которую не сможет нарушить даже звонок мобильного телефона. Связи нет…

Внезапно дорога перетекает в ледяное блюдце. К счастью, опытный водитель аккуратно объезжает эту водную преграду, но за ней следует вторая, третья… Наконец мы выезжаем из леса.

Нас встречает только одинокий указатель: Літавец. Но населенного пункта нет — только памятный знак. А на месте когда-то широкой улицы — дорога, по обе стороны которой памятные знаки и цветы на месте домов. Заходящее солнце окрашивает небо в золотисто-красные цвета, напоминающие пожарище.

Галина Викторовна Вашкевич начинает рассказывать мне о трагедии деревни Литавец. В названии населенного пункта заложено слово «лiтасць» — милость, но этой милости озверевшие враги не проявили они не знали жалости…

14 января 1943 года. Фашисты проводят операцию «Якоб», они спешат отчитаться командованию об уничтоженных белорусских населенных пунктах, торопятся совершать кровавые расправы.

В белых маскировочных халатах враги пробираются в деревню, представляются советскими воинами. Интересуются, как связаться с партизанами. Но местные жители догадываются, кто перед ними, и не выдают врагу никаких сведений. И тогда фашисты озверели. Не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

Из 208 жителей фашисты уничтожили 196 человек, в том числе 58 детей, сожгли 42 дома. Возвратиться на пепелище, оставшееся от цветущей деревни, выжившие уже не смогли. Деревня Литавец так и не возродилась.

Если бы деревья, камни, трава могли говорить, они бы рассказали, как произошла эта трагедия, но они — только молчаливые свидетели. И до сих пор в этом месте царит гнетущая тишина…

Стою в мемориальном комплексе «Лiтавец» и смотрю на центральный барельеф, на котором изображена мирная жизнь: дедушка плетет лукошко; мама поддерживает за руку улыбающегося сына, который делает первые шаги; за этим наблюдают дети, которые лежат на печи. Вот только рядом разбитые ворота, идут фашисты — и скоро оборвется мирная жизнь семьи. Дедушка так и не доплетет лукошко, маленький мальчик никогда не отпустит руку матери…

Смотрю на бело­снежное поле и кровавый закат. Вдали слышен вороний крик. Замечаю раскидистый тополь. Отличное место для гнезда аистов!.. Оказалось, что оно здесь и было, но после кровавой расправы аисты, вернувшись из теплых стран, только покружились над пепелищем и улетели прочь. Они навсегда оставили родное гнездо, которое со временем разрушилось…

Осталась только память.

В 1986 году на месте сожженной деревни построен мемориальный комплекс. Проходят годы, но люди не забывают об этой трагедии. Руководством Добриневского сельского исполнительного комитета в лице его председателя Михаила Курака выделены немалые средства для того, чтобы памятное место всегда выглядело достойно. Периодически сюда приезжают экскурсионные группы, которые интересуются историей Великой Отечественной войны. Деревня увековечена и в мемориальном комплексе «Хатынь».

Покидаю лесную деревушку, меня мучают мысли: сколько же их, сожженных и не восстановленных деревень по всей Беларуси?! И эти зверства могли творить люди?..

И вновь машина кружит по извилистой лесной дороге. Путь лежит в Станьково.

У войны не детское лицо

10 октября 1929 года здесь родился Марат Казей — пионер, юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза, удостоенный этого звания посмертно.

Станьковский мальчишка получил такое имя потому, что его отец Иван Казей проходил военную службу на линкоре «Марат» и захотел назвать сына в его честь. Мальчишка с таким именем мог бы стать моряком, но судьба распорядилась по-иному…

Когда началась война, мать Марата Анна Александровна старалась помогать партизанам. Приютила у себя советского командира под видом вернувшегося из ссылки мужа. Вот только доносчик выдал ее… И осенью 1941 года она была казнена фашистами.

Как вспоминала Ариадна, сестра Марата Казея, на плечах у Анны Александровны, когда она шла на казнь, был пуховый платок. Она увидела в толпе сестру — и бросила ей тот платок, попросив отдать дочери, Ариадне. В последние минуты жизни она думала о детях.

Вот так — неожиданно и трагически — в самом начале войны двенадцатилетний Марат и шестнадцатилетняя Ариадна остались одни…

После смерти матери Марат вместе со старшей сестрой ушел в партизанский отряд имени 25‑летия Октября.

Когда отряд выходил из окружения, спрятаться можно было только в глубоких сугробах снега. А там нужно было лежать неподвижно часами. На девушке были хромовые сапожки, а не теплые валенки (ей, как и многим девчонкам, очень хотелось быть красивой). Она отморозила ноги — их пришлось ампутировать.

Когда на самолете Ариадну увозили в госпиталь, командир отряда предложил Марату лететь с сестрой и продолжить прерванную войной учебу. А тот отказался — и остался в партизанском отряде.

Отчаянный и храбрый мальчишка стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Рокоссовского. Ходил в разведку, участвовал в рейдах, подрывал эшелоны… За бой в январе 1943 года, когда раненый Марат поднял товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, заслужил медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В свой последний в жизни день 11 мая 1944 года Марат Казей и командир разведки штаба бригады Ларин приехали в деревню Хоромицкие. Лошадей привязали за сараем у крестьянской избы. Ларин направился к связному, а Марат зашел к знакомым, чтобы прилечь отдохнуть. Вскоре раздались выстрелы: деревню окружила цепь немцев и полицаев. Ларина убили. Марат отстреливался, пока были патроны, а когда магазин опустел, взял в руки две гранаты. Одну бросил в немцев, вторую — оставил.

Немцы и полицаи хотели взять подростка живым. И когда мальчишка крикнул, что сдается, он подпустил к себе несколько врагов — и взорвал гранату, убил себя и их. Так Марат навеки остался четырнадцатилетним.

Похоронили героя на месте гибели, а в 1946 году его тело решили перевезти в Станьково. Тысячи людей провожали Марата в последний путь.

Первый памятник Марату Казею был установлен на месте его гибели, на опушке леса. Затем в Станьково воздвигли второй. Юный Герой смотрит на людей, пришедших к нему, спокойно и проницательно. Возле ухоженного памятника лежат живые цветы. «Наш Маратик», — зовут его местные жители, и трепетное отношение к мальчишке-Герою не меняется.

Гости Станьково могут увидеть дом, в котором жил юный партизан. Рядом с ним возвышаются купола церкви. Кстати, еще один памятник Марату Казею установлен в столице, его именем названы школы и улицы в различных городах.

…Заходящее солнце отражается в куполах церквей, а потом клонится к закату. Завершается моя встреча с Дзержинском — городом с мужественным лицом и храбрым сердцем.

Наталья Пахомович, «Ваяр»,

фото автора и из архива Дзержинского районного историко-краеведческого музея