Флоренция: а Давид-то – ненастоящий!

Со школьной скамьи я знал, что статуя Давида работы выдающегося мастера эпохи Возрождения Микеланджело эталон красоты. С фотографий, от которых 30 лет назад одноклассницы, краснея, смущенно отводили взгляд, на меня смотрел и вправду красивый юноша, внешний облик которого сочетался с внутренним миром мужественного и сильного человека. Оно и понятно: художественная заслуга Микеланджело в том и состояла, что он впервые запечатлел Давида, готового к бою с опасным врагом. Его гордый взор, нахмуренные брови и твёрдо сжатые губы говорили о несгибаемой воле — духе флорентийцев той эпохи.

Но масштаб и глубину статуи я смог оценить только во время недавней поездки в Италию. Во Флоренции я искал «Давида». Во время экскурсии местный гид уточнила, что скульптура была выполнена художником из монолитной глыбы ценного каррарского мрамора, весит почти шесть тонн и в высоту достигает 5,2 метра. Она не просто большая, она — грандиозная!

Может, я плохо слушал, пораженный масштабом увиденного, может, так принято дурить нашего брата-туриста, но «Давида» во Флоренции я увидел на площади Синьории. Красавец! Но он-то ненастоящий! Для тех, кому, может, как и мне, доведется стоять на площади разинув рот, спешу сказать: настоящий «Давид» находится рядом, в Академии изящных искусств в окружении музейных работников и охраны. И на то есть причины.

Статуя всегда, с момента создания, была под угрозой разрушения. Первоначально ее планировал сотворить скульптор Донателло, но смерть помешала осуществлению замысла. Его ученики не решились на воплощение облика ветхозаветного героя, и глыба мрамора почти три десятилетия пролежала без внимания, пока свои услуги не предложил 25‑летний Микеланджело Буонарроти. Три года он трудился один, без помощников, передвигаясь вокруг гигантской глыбы по строительным лесам. Работал втайне, место, где стояла статуя, было огорожено высоким деревянным забором.

В 1504 году работу Микеланджело принимала художественная комиссия во главе с Леонардо да Винчи и признала скульптуру достойной установки на центральной площади Флоренции — площади Синьории. Однако в момент ее перевозки к Палаццо Веккьо на «Давида» «напала» группа сторонников свергнутой династии Медичи, но мрамор, оказалось, не так-то просто разбить.

В 1512 году в основание скульптуры ударила молния! Повреждений не обнаружили, однако спустя 15 лет «Давиду» все же досталось: во время восстания сторонники республики укрылись в Палаццо Веккьо и бросали в противника камни. Левую руку и пращу победителю Голиафа пришлось восстанавливать.

На площади «Давид» простоял почти 300 лет, пока не возникла необходимость защитить творение мастера от выветривания и осадков. Скульптуру перенесли в Академию изящных искусств.

Однако уничтожить ее пыталась не только природа. В 1991 году сумасшедший итальянец по имени Пьеро Канната набросился на статую с молотком. Он успел отбить пальцы левой ноги «Давида» до того момента, как его задержала охрана. К слову, этот случай сыграл на руку искусствоведам: отколовшиеся куски дали возможность реставраторам оценить состояние мрамора, которое было удручающим. Ученые решили восстановить творение Микеланджело — «Давида», и, помолодевший, он теперь снова радует особо притязательных посетителей Академии.

Но тем, кто в музей не попадет, отчаиваться не стоит. Копия «Давида» из мрамора установлена на месте оригинала — на площади Синьории, где я ее долго рассматривал. Еще одна, но уже из бронзы, установлена также во Флоренции, на площади Микеланджело, на левом берегу реки Арно в 1869 году. Гипсовая копия есть в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Как рассказала гид, во время визитов королевы Виктории в музей причинное место статуи прикрывают съемным фиговым листком. Итальянский дворик Пушкинского музея в Москве также может похвастаться своим «Давидом». Флоренцийцы хотели подарить слепок со скульптуры Иерусалиму, однако власти города подарок не приняли, возмутившись тем, что Давид гол и не обрезан…

Скажу вам честно: «Давид» — одна из тысяч достопримечательностей Флоренции, на которую стоит посмотреть. Лишь вокруг одного собора Санта-Мария-дель-Фьоре можно кружить несколько часов — величественное сооружение. А музеи Уффицы, палаццо Питти, Национальный музей Палаццо Барджелло, дворцы Веккьо, Питти, Ручеллаи, Строцци, Медичи-Риккарди; площади Синьории, Республики, Святого Марка, Всех Святых!..

Не обошлось в истории Флоренции и без русских. В одном из домов рядом с дворцом Питти Фёдор Достоевский писал роман «Идиот», а в другом конце города на небольшой вилле жил Пётр Чайковский в период написания своей «Пиковой дамы»…

Факт, достойный внимания: это — город с самой большой пешеходной зоной в мире! Так что вам будет на что посмотреть…

Игорь Кандраль,

«Ваяр», фото автора