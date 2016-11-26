Надёжные тылы хранителей мирного неба

На днях в командовании Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны состоялось подведение итогов деятельности должностных лиц тыла по результатам подготовки по предназначению в 2015/2016 учебном году.

В своем выступлении заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Александр Панфёров отметил, что минувший учебный год был насыщен мероприятиями, которые проводились с целью поддержания готовности тыла к гарантированному выполнению задач по предназначению в мирное и военное время. В частности, он подчеркнул:

— Главная задача подготовки тыла — обеспечение способности управления, воинских частей и подразделений тыла эффективно и качественно решать задачи тылового обеспечения войск (сил). Основные усилия в этом году были сосредоточены на своевременном и бесперебойном тыловом обеспечении боевого дежурства, боевой подготовки и повседневной деятельности воинских частей. Немаловажная роль была отведена эффективному расходованию материальных и денежных средств, обеспечению их сохранности.

На подведении итогов говорили и о тех аспектах, которые составляют основу поддержания боеготовности соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО. Полковник Александр Панфёров акцентировал внимание собравшихся на результативности деятельности каждого должностного лица, высокой ответственности за порученный участок работы.

Отдельно была отмечена роль инженерно-аэродромного обеспечения, его значение для обеспечения эффективности и безопасности применения авиации. Добросовестное отношение к делу специалистов этого вида тылового обеспечения создало необходимые условия в ходе летно-тактического учения при подготовке и обеспечении посадки авиации на аэродромный участок дороги в ночных условиях.

Настоящим экзаменом в рамках подготовки воинских частей и подразделений тыла стало в этом году бесперебойное и своевременное тыловое обеспечение в ходе тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Полесский, Доманово, Ашулук, тактических и тактико-специальных учений, полевых выходов воинских частей и подразделений, комплексных проверок боевой готовности, а также участие соединений и воинских частей в командно-штабном учении Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Высоких результатов в тыловом обеспечении добились в/ч 19764, в/ч 54804, 115 зрп, 83 оиаэп. Лучшие военнослужащие были награждены грамотами и премиями. Полковник Александр Панфёров вручил отличившимся соединениям и воинским частям переходящие кубки. В завершение он поблагодарил начальников служб управления тыла, командиров частей тыла, заместителей командиров по тылу и весь личный состав за добросовестную, качественную работу.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора