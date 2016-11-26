Ноябрь у камина

С возрастом люди, как правило, утрачивают остроту ощущений. Привыкают. Да и физиологически организм, как говорится, б/у — не могут наши рецепторы, нейроны и синапсы одинаково функционировать в юном и преклонном возрасте. В результате — и трава не такая зелёная, и яблоки не такие сладкие, и запахи не нравятся. Не волнуют больше ни звёзды, ни соловьи, ни закаты. Но что-нибудь всё равно остаётся на неизменном уровне — то, что, возможно, до последнего дня будет греть душу. Это отношения с близкими и… увлечения.

Моя сестра Лариса, по профессии стоматолог, увлеклась коллекционированием разнообразных домиков — сувениров, чайничков, светильников, салфетниц и так далее. Более сотни уже в коллекции! Когда у сестры плохое настроение, она любит рассматривать эти домики, перебирает их и, видимо, находит в этом утешение. Потому, думаю, что эти красивые изделия символизируют для Ларисы то понятие, которое лишь белорусский язык выразить в состоянии, — «дабрабыт». То есть то, к чему мы все стремимся, — благополучие и семейное счастье.

Муж Александр, по профессии милиционер, коллекционирует маленькие модели автомобилей времен СССР. Вся стена в гостиной увешана квадратами небольших пластиковых витрин. Я никогда не видела, чтобы он рассматривал свои модели, перебирал их, переставлял, как это делают другие коллекционеры. Но, видимо, эти автомобильчики все же что-то дополняют в его жизни, раз появились в нашей гостиной в таком немаленьком количестве. К тому же Александр мечтает передать эту коллекцию внуку, когда он родится…

Одна моя приятельница, экономист Валентина, увлекается разведением комнатных растений. У нее горшки с цветами плотным строем стоят не только на подоконниках всех комнат, но и заняли часть гостиной. Многие из них по-настоящему красивы, некоторые — редкие. Валя любит рассказывать о своих зеленых, а иногда пестрых питомцах. Приятельница нежно ухаживает за своим, как она говорит, зимним садом, а иногда, по ее признанию, ласково беседует с тем или иным растением. И я понимаю: это Валюшина отдушина.

Моя бездетная и одинокая старенькая учительница Рогнеда Александровна, можно сказать, коллекционировала котов. Живых. Сначала у нее была, как и у многих, одна кошка Марта. Но когда она принесла ей пятеро котят, кошачья популяция в отдельно взятой усадьбе резко возросла. Троих разобрали соседи, а двое остались — Шарфик и Шапочка. Каждый год Марта радовала свою старенькую хозяйку. И снова один-два котенка оседали в доме Рогнеды Александровны. А куда их? Ни топить, ни тем более выбрасывать живых существ она не могла. И кошки стали ее семьей.

Спросите, что же коллекционирую я? Пожалуй, высказывания — мои и близких. Например, мой двоюродный брат Валерий был самым щедрым их источником. Однажды на крестинах моей младшей дочери в самый разгар застолья моя двоюродная сестра Людмила вдруг заявила: «Пора переходить к сладкому столу». А чтобы окончательно пригвоздить хозяйку, повторила эту фразу, да погромче. Выручил Валерий (ведь он, как и остальные, отнюдь не хотел сворачивать семейный праздник). С благодарностью я услышала, как он шипит рядом сидящей Людмиле: «Хочешь переходить к сладкому столу? Переходи — но тихо!».

Как-то идем с мужем по дорожке. Скользко, а тот вырвался вперед. Говорю: «Если мужчина идет по дорожке и очень скользко, то что он должен сделать?». Муж: «Идти осторожнее».

Коллега Сергей стоит перед зеркалом и грустно повествует: «Вот мне сегодня 39 лет. Потом будет 40. Потом… Ужас!». Говорю: «Да не расстраивайся, может, еще и не будет»…

Мы любим осенью сидеть у камина на даче. Это редкие вечера. Но очень дорогие! Действительно, что может быть ближе и роднее? Собираются люди, которых многое связывает в жизни, сидят в теплой уютной комнате и смотрят на живой огонь. А за окном бушует ветер, в оконное стекло стучит холодный дождь. И течет душевная беседа.

Воспоминания переносят нас то в тот день крестин, то в чью-нибудь свадьбу. Вплетется и грустная нотка в разговор: как же без этого, ведь жизнь не стоит на месте, и многих дорогих людей и просто хороших знакомых уже нет среди нас. А потом вдруг прозвучит такая остроумная шутка! И мигом займет почетное место в моей коллекции…

Почаще собирай нас, ноябрь, у камина! Должна быть в нашей жизни отдушина.

Елена Романова, «Ваяр»