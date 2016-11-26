Папа ремонтировал раму…

В городе многие уже заменили рамы в квартирах на евроокна. Зато на дачах не каждый спешит это сделать. Но деревянные рамы не вечные, что же предпринять, если они прогнили?

Если повреждение охватывает большой участок, то замена оконного переплета неизбежна. Если изъян небольшой и обнаружился вовремя, то раму можно отремонтировать. Для этого вам потребуется шило, стамеска, дрель, шпатель, тепловентилятор, наждачная бумага, а также специальный отвердитель для древесины и эпоксидная шпатлевка.

Протыкая раму шилом, определите размер поврежденного участка (инструмент легко входит в прогнившее дерево). Срежьте стамеской пораженную древесину до здорового слоя, удалив все гнилое. Хорошенько высушите ремонтируемый участок тепловентилятором. При этом направляйте струю горячего воздуха так, чтобы она не попала на стекло.

Если отвердитель для древесины содержит консервант в виде таблеток, то просверлите для них в раме отверстия. Их глубина должна быть чуть больше толщины консерванта. Вставьте таблетки в углубления и нанесите отвердитель для древесины на поврежденный участок.

Когда древесина высохнет, смешайте эпоксидную шпатлевку с отвердителем и нанесите полученную массу так, чтобы она немного выступала над поверхностью рамы. После высыхания зачистите отремонтированный участок наждачной бумагой.

При замене большой части рамы необходима механическая фреза, стамеска, рамная струбцина, торцовый рубанок, водостойкий клей. Проведите карандашом линию в 50 миллиметрах от поврежденного участка. По этой черте закрепите рейку: она будет служить направляющей для фрезы. Установите ее лезвие на глубину чуть превышающую глубину повреждения и, прижимая инструмент к направляющей, аккуратно снимите слой поврежденной древесины. В углах с каждой стороны срежьте стамеской поврежденные участки.

Подготовьте деревянный брусок, размеры которого должны соответствовать размерам вырезанного углубления. Установите брусок на место среза, предварительно промазав грани и концы детали водостойким клеем. Струбциной зажмите раму (чтобы не повредить ее углы, проложите между губками и рамой деревянные брусочки).

Через сутки снимите струбцину. Маленьким торцовым рубанком обстрогайте вставку заподлицо. Покройте отремонтированный участок грунтовкой, а затем покрасьте оконную раму.

И маленький совет. Если щель между оконной коробкой и рамой неравномерная, попробуйте ее заделать герметиком. Для этого выдавите его в фальц и укройте полиэтиленовой пленкой. Затем окно закройте, чтобы получившийся валик принял необходимую форму. Когда герметик подсохнет, пленку снимите.

Но холодный воздух может проникать в дом и через щели между оконной коробкой и стеной. Заделать их удобнее монтажной пеной. А можно и предварительно сжатой уплотнительной лентой. Такая лента бывает разных размеров. При отделении от рулончика она начинает расширяться и увеличиваться в объеме примерно в пять раз. Сжатая лента хорошо защищает не только от сквозняка, но и от проникновения влаги.

Успехов, хозяин!

Роман Марчик