Праздник военных строителей

28 ноября строительно-эксплуатационные организации Вооружённых Сил Республики Беларусь отмечают 98‑летие

Военные строители выполняют одну из важнейших задач тылового обеспечения — обустройство и расквартирование войск, создание условий для их боевой подготовки, обеспечение жильем семей военнослужащих.

Военно-строительное искусство и сама профессия военного строителя восходят к глубокой древности. Сведения о строительстве городищ — укрепленных поселений — на землях восточных славян относятся к V веку нашей эры.

Новейшая история строительно-эксплуатационных организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь началась в 1918 году. 28 ноября 1918‑го согласно приказу Реввоенсовета Республики было сформировано строительное отделение в штате инженерно-строительной части Минского военного округа. И в том же году при создании хозяйственного комитета Рабоче-Крестьянской Красной Армии в нем выделили структурное подразделение, отвечающее за организацию квартирного довольствия.

Военно-строительные и квартирно-эксплуатационные части внесли неоценимый вклад в укрепление боевой мощи Краснознаменного Белорусского военного округа, а затем — Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Богатейший опыт военных строителей, проектировщиков и эксплуатационников сохраняется и приумножается в современном строительстве объектов для нужд обороны. Неразрывная связь поколений, высокая активность людей созидательного труда, новые технологии и оборудование в сочетании с преемственностью традиций и опыта ветеранов военного строительства служат надежной основой динамичного развития строительной отрасли страны.

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Государственное учреждение «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Беларусь» (ГУС и Э) ведет большую работу по обеспечению необходимых условий для жизнедеятельности войск.

Сегодня на обслуживании ГУС и Э состоит 165 военных городков, 6.173 жилых, воинских сооружений и специальных объектов, сооружений коммунального назначения, более 3.130,654 километра инженерных сетей, свыше 86 тысяч гектаров леса.

В Вооруженных Силах осуществляется комплекс мер по улучшению жизни и быта военнослужащих, приведению военных городков в соответствие с современными требованиями. За последние годы в порядок приведено больше двух десятков военных городков, и в настоящее время аналогичные работы ведутся надлежащим образом.

Особое внимание уделяется оборудованию и ремонту объектов социально-культурной сферы. Также ведутся работы по ремонту кровель хранилищ и складов с вооружением и военной техникой в военных городках.

Продолжается целенаправленная работа по строительству, эксплуатации и ремонту казарменно-жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных сооружений, энергосбережению, вовлечению в хозяйственный оборот высвобожденных объектов военных городков, передаче в республиканскую собственность трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий, передаче в коммунальную собственность жилого фонда, ведению лесного хозяйства, модернизации и переоснащению основных производственных фондов военных лесхозов, наведению порядка на производственных базах эксплуатационных управлений и военных лесхозов.

За прошедшие годы сделано немало в целях поддержания в технически исправном состоянии казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей военных городков, создания нормальных социально-бытовых условий для обеспечения повседневной деятельности соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

За несколько последних лет введены в эксплуатацию такие значимые для Вооруженных Сил объекты, как жилые дома в Слуцке, Лиде, Барановичах, Марьиной Горке и Минске, Дворец спорта «Уручье», терапевтический центр 432 ГВКМЦ, хранилища с пунктом технического осмотра РСЗО «Полонез» и ряд других. Ведется строительство объектов прикрытия АЭС.

Эксплуатационными управлениями ведется постоянная работа по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов и расширению использования местных видов топлива.

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Добросовестно работают над выполнением плановых заданий трудовые коллективы ГУ «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», ОАО «УНР КЭУ», ГЛХУ «Крупский военный лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», возглавляемые подполковником А. П. Буденковым, А. И. Олешкевичем, Н. Н. Бородавко, А. Н. Полетило.

Труд коллективов строительно-эксплуатационного комплекса подчинен одной цели — обеспечить все соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил квартирным довольствием и коммунальными услугами в полном объеме, создать для белорусских военнослужащих комфортные условия службы.

Имея достаточный технический потенциал и опытные кадры, строительно-эксплуатационный комплекс Вооруженных Сил Республики Беларусь с уверенностью и оптимизмом смотрит в завтрашний день. При этом главная заслуга и гордость строительно-эксплуатационных организаций — это коллектив настоящих профессионалов и неутомимых тружеников, беззаветно преданных нашей Родине, всегда готовых выполнить поставленные задачи, какой бы сложности они ни были, и созданная материально-техническая база, способная реализовать любые технологические решения.

Соб. инф.