Прогулка на закате года

Люблю бродить по лесу. Это такое умиротворение, такая благость! К тому же каждая прогулка — маленькое приключение. Особенно задалась в этом плане одна из них.

Набродившись по лесным тропкам, присел отдохнуть на пенек. Вдруг среди тишины, разбавленной птичьими голосами, слышу в стороне, метров за 20, хруст хвороста и шум веток орешника. И тут на поляну вышел лось! Сижу и молча смотрю. Как хорош этот красавец гигант! Освещенный солнцем на фоне зеленых елок… Сам такой грузный, темно-бурый, а ноги длинные, стройные, на них — словно беловатые, туго натянутые чулки. Длинная горбоносая морда и большие рога, с которыми лось обычно расстается в ноябре — декабре.

Лось постоял минутку и широко пошагал по краю поляны, поматывая головой. Я перевел дух и направился по тропинке домой. По пути решил наведать любимую березку. Стою под деревом, смотрю на поле, заросшее клевером. И тут — новое приключение! Метрах в 50–60 из густых зарослей от меня осторожно вышла серо-рыжеватая косуля — краса и гордость белорусского леса. Замечаю, что она не одна: вместе с ней на клевер вышли два ее детеныша, а чуть поодаль показался и самец.

Затаив дыхание я наблюдал, как грациозные животные пощипывают клевер. Вдруг вдали затарахтел трактор. Услышав рокот, первым в лес бросился самец. Косуля на мгновение застыла, прислушалась. Затем стремительно понеслась в заросли, увлекая за собой косулят.

Вот какой щедрой на эмоции и впечатления оказалась моя прогулка по осеннему лесу!

Михаил Масюк, г. Слуцк