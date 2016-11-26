Счастье – есть?..

Именно так. С вопросом. А слово «есть» тут в значении «кушать». Как в известной рекламе. Но речь не о ней. Недавно я посмотрел новый мультфильм от студии DreamWorks под названием «Тролли». Наверняка рекламу данного мультика, сопровождаемую заводной песней Джастина Тимберлейка, по тому же телевидению видело немало наших граждан.

Перед просмотром я начитался о «Троллях» разных комментариев, отдельные интернет-личности, видимо, считающие себя профессиональными кино- (и, видимо, мульти) критиками, называют сей продукт пустым, неизобретательным, одним из худших, созданных данной студией. Я не критик и спорить ни с кем не собираюсь, просто высказывало свое мнение: мультфильм забавный, смешной, цветастый (непоседливую позитивную героиню зовут Розочка), а главное — о вечных ценностях.

На первый взгляд, что хорошего может быть в троллях? Все мы наслышаны о них как об ужасных существах. Возможно, на противопоставлении добра и зла (на том, что обычно известные как плохие тролли в этом мультике — положительные герои) и сыграли создатели. Изобразили троллей добрыми, милыми, сочувствующими, верящими в чудо и любовь и, в конце концов, счастливыми персонажами.

Сюжет данного мультипликационного произведения в целом прост. Изначально тролли прячутся от пытающихся съесть их существ. По убеждению последних, счастье приходит только к тому, кто попробовал тролля. Иначе никак, хоть в лепешку расшибись. Кстати, многие люди тоже думают, что счастье к ним придет (а может, и приходит?) после того, как они съедят нечто вкусное.

Ну, да я отвлекся. В общем, открытая миру, вечно поющая и неунывающая принцесса троллей Розочка отправляется вместе с пребывающим в унынии и безверии троллем Цветиком спасать их общего товарища. В итоге этот товарищ оказывается самым настоящим предателем, и «благодаря» ему все тролли оказываются в котле, готовые распрощаться с жизнью. Но в итоге чудесным образом они спасаются, наказывают предателя и более того — убеждают тех, кто пытался их съесть, что есть их не надо: мол, счастье не в этом. И начинают жить с этими существами в мире и согласии.

Не вижу смысла более подробно посвящать читателя в нюансы сюжета, упоминать отдельных персонажей, ведь кто захочет — и сам посмотрит, как там что было. Остановлюсь лишь на посылах этого мультфильма. Ну о том, что предавать коллектив, спасая свою шкуру, — нехорошо, зрители и так знают. Насчет счастья: тролли в мультике повторяют истину, что счастье не за горами и не в волшебных палочках (или продуктах) — оно внутри каждого из нас. И к себе надо прислушиваться, чтобы найти его. Счастье — в безмятежности, в искренней радости по отношению к миру и окружающим, в старании сделать этот мир добрее и ярче, в великодушии.

Отдельной строкой, то есть линией, проходит тема любви. Ведь именно влюбившись, тот самый вечно унывающий тролль Цветик (немного напоминающий современных эмо, или готов) вдруг оживает. Осознав свое глубокое влечение к Розочке, он меняется на глазах, его душа начитает петь, и ей вторят другие. Сама Розочка — пример яркой и сильной личности, рядом с которой зажигаются другие.

Когда она становится королевой в конце мультфильма, то объявляет приказ о том, что «обнимашки» нужны и важны. Это — нынче модное у нас слово. Не знаю, как в оригинальной версии (возможно, там идет речь просто об объятиях), по крайней мере, в мультфильме на русском языке произносится именно оно. Так или иначе, на мой взгляд, объятия еще никому не помешали — никто от них не умер, а в большинстве случаев даже ожил — благодаря такой вот вербальной поддержке.

А еще одна из основных черт главной героини — вера. Вера в то, что все будет хорошо. И в то, что счастье — есть. Не в значении «кушать».

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»