Им есть о чём сказать

Умирают солдаты дважды:

От штыка или пули вражьей

И спустя много лет, в грядущем,

От забывчивости живущих.

А. Романов

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как громко молчат могилы? Могилы тех, кто сложил свои головы на поле брани ушедших войн? А ведь им есть о чем сказать. Под бетонными плитами и крестами находится прах тех парней, которые тоже когда-то мечтали, любили и верили… Но время беспощадно, и зачастую память об отдавших свою жизнь за Отечество растворяется в бурном водовороте жизни…

Среди белорусов есть немало энтузиастов, занимающихся тем, чтобы имена героев, события прошлого безвозвратно не канули в Лету…

Одна из них — директор Поставского краеведческого музея Раиса Кураченко, которая обратилась к нам в агентство с предложением принять участие в автопробеге, приуроченном к столетию Нарочской операции.

Историческая справка

1916 год. Мир захлебывается в кровавых потоках Первой мировой войны. Германская армия штурмует Верден — крупнейшую цитадель Франции. Потеря этой крепости открывала перед неприятелем путь к Парижу. Положение складывалось отчаянное, и французы просят у Российской империи провести «отвлекающее» наступление. В связи с тяжелым положением Вердена было решено оказать союзникам помощь и начать наступление в районе озера Нарочь.

* * *

…Вечером я позвонил директору Поставского краеведческого музея уточнить время и место старта автопробега.

— Здравствуйте. Вы уже приехали? — судя по голосу, Раиса Леонидовна была явно чем-то встревожена.

— Да, уже в Поставах, в гостинице.

— Это хорошо, что вы приехали…

Спустя несколько мгновений молчания голос на другом конце провода сообщил мне неожиданную новость:

— Буквально вчера наши волонтеры нашли еще десять захоронений времен Первой мировой войны! Представляете? Это же уникальная историческая находка! Ждем вас завтра у дворца Тызенгауза.

* * *

…Шел мокрый снег. Серое небо над дворцом Тызенгауза смотрело на то, как около двадцати автомобилей выдвинулись в путь к первой точке автопробега — деревне Перевозники.

Местный житель сообщил о том, что на гражданском кладбище находится захоронение русских солдат 1916 года. Вот что рассказал исследователь Первой и Второй мировых войн Александр Кузнецов:

— Здесь захоронены бойцы 2‑й Сибирской стрелковой дивизии. Жители деревни рассказали нам, что, по словам их бабушек и дедушек, тела тех, кого привезли сюда хоронить после боя, выглядели весьма странно. Было предположение, что они погибли во время газовой атаки…

* * *

Деревни менялись одна за другой. Масштаб той беды, которая пришла в начале прошлого века на нашу землю, ужасал.

В Норковичах захоронение было найдено случайно. Если бы не едва заметная надпись на памятном камне, то, возможно, никто бы и не узнал, что он является частью большого кладбища тех страшных кровавых времен. Вокруг под толщей земли и листьев спрятаны надгробные плиты…

Колонна остановилась на окраине деревни Ярево. Там я заметил яблоню, усыпанную плодами. Яблоки не тронуты никем, так как дерево — часть старого воинского захоронения. Здесь покоится прах тех, кто проливал кровь на белорусской земле век назад.

Мы вышли и направились к дереву. Видно, что за территорией ухаживают.

Среди рядов бетонных крестов замелькало серое пятнышко. Разговоры участников пробега притихли. По снегу прыгала мышь-полевка, которая почему-то нас не боялась.

— Чья-то душа… — прошептал кто-то в толпе.

* * *

…Пограничная зона.

Деревня Свилели. Здесь тоже очень много захоронений русских солдат. Парадоксально, но история сама наложила печать молчания на эти бетонные изваяния, оставляя исследователям лишь малые крупицы правды.

Вилейты — последний пункт нашего маршрута. В этом районе проходили самые напряженные бои. Земля — без преувеличения была полита кровью и усеяна телами.

Весной прошлого года автор книги «Битва у Нарочи, 1916» Владимир Богданов, получив разрешение, приехал в Вилейты исследовать участок леса (во время войны он назывался лес Гинденбурга). Богданов владеет уникальной коллекцией карт начала ХХ века, подборкой фотографий и полковых историй. Многие часы он проводит в поисках любой зацепки, указывающей на то, где пал хоть один боец.

Он долго бродил вдоль линии окопов, которые сохранились до сих пор. Внимание Владимира привлекло упавшее дерево, которое своими корнями приподняло могильную плиту. Погибшее дерево указало живым на мертвых…

Исследователь был уверен, что одиночное захоронение тут маловероятно. Находка располагалась на самой линии фронта. Стал искать рядом — нашел еще 20 плит…

Именно здесь за день до нашего приезда нашли те самые захоронения, о которых мне сообщила директор музея. Надгробия освободили от слоя земли, который прятал их целое столетие. Обнаженные плиты еще не успело занести снегом. Это место оказалось кладбищем одного дня. Самым большим в районе из всех известных. Все воины погибли 21 марта 1916 года.

* * *

Мы стояли в лесу у плиты с надписью «38 неизвестных русских солдат». Рядом тянутся поросшие деревьями линии окопов — затянувшиеся шрамы, последние следы ушедших боев.

— …Вечный покой воинам, на поле брани убиенным… кто души свои положил за других…— доносились слова молитвы, которую читал отец Георгий.

Шел мокрый снег, он мягко ложился на бетонные плиты и таял. В округе стояла оглушающая тишина.

Пламя свечи трепетало на поросшем мхом столетнем надгробии, под которым покоится прах тех парней, которые тоже когда-то мечтали, любили и верили…

Капитан

Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора