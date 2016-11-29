Кладовая бронетанковой мощи

Любанщина — живописный уголок Беларуси, известный своей героической историей. Немало сыновей этого края беззаветно сражались за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны, многие отдали свои жизни во имя нашего светлого будущего.

Мало кто знает, что есть на Любанщине и уникальная воинская часть, надёжно скрытая среди берёзок-красавиц в небольшом населённом пункте Уречье, — 969‑я база резерва танков, специалисты которой своим ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в боеспособность наших Вооружённых Сил. Сегодня личный состав базы отмечает 70‑лет со дня её образования.

История этой воинской части началась в послевоенные годы. Именно тогда было принято решение о формировании 969‑й центральной базы резерва танков и самоходных артиллерийских установок. После Победы отпала необходимость содержать на текущем балансе большое количество бронетехники.

Первыми на базе стали ожидать своего часа вновь обрести экипажи легендарные средние танки Т‑34, тяжелые — ИС («Иосиф Сталин») и прославленные СУ‑100, СУ‑152. К слову, во времена постоянного перевооружения Советской Армии стала меняться и техника.

— Всего у нас хранится около 2.000 (!) образцов различной бронированной техники. Конечно, в основном это танки Т‑72, боевые машины пехоты и бронетранспортеры различных модификаций. Однако есть и другие стальные «тяжеловесы». Кроме того, мы обеспечиваем исправной боевой техникой подразделения Вооруженных Сил. К примеру, сегодня мы отправляем две БМП‑2 в Минск для обеспечения учебного процесса курсантов Военной академии Республики Беларусь, — рассказал заместитель начальника базы по вооружению — начальник технической части подполковник Александр Ячник. — Практически вся она находится в боеготовом состоянии. Некоторые образцы вооружения и техники ожидают капитального ремонта, а есть и такие, но их немного, которые выслужили установленные сроки службы. Судьба таких «бронированных исполинов», как правило, — утилизация.

В воинской части постоянно совершенствуется материальная база. Так, в этом году на технической территории базы началось строительство цеха, в котором будет производиться диагностика, ремонт и утилизация технологически сложного оборудования и аппаратуры бронированных боевых машин. Помощь в постройке этого здания оказывают военнослужащие 30‑й отдельной железнодорожной бригады.

Как пояснил начальник бронетанковой службы базы капитан Илья Cчастный, бережное хранение, а также утилизация бронетанковой техники — процесс очень трудоемкий, требующий от специалистов профессиональных знаний и навыков.

— Образцы бронетанкового вооружения и техники, в отличие, скажем, от автомобильной, в буквальном смысле напичканы сложной и высокотехнологичной аппаратурой, которая очень дорогостоящая, содержит драгоценные металлы и сплавы, —пояснил Илья Владимирович.

Наряду с хранением боевых машин здесь организовано сбережение их вооружения под чутким руководством начальника отдела хранения и начальника ракетно-артиллерийского вооружения старшего лейтенанта Владимира Тужика. Офицер — выпускник Военной академии Республики Беларусь 2013 года, но уже зарекомендовал себя трудолюбивым и грамотным специалистом.

С этой воинской частью связана судьба выпускника Киевского института Сухопутных войск (на момент поступления — Киевское высшее танковое училище), а ныне начальника 969 брезт полковника Александра Капитулина. Александр Васильевич служит на базе с 1996 года. С 2012 года он возглавляет этот воинский коллектив.

— В нашей воинской части содержится основная часть бронетанкового вооружения и техники, поэтому наш труд очень важен для Вооруженных Сил, — отметил полковник Александр Капитулин. — Каждый наш специалист в своем роде уникален, находится на своем месте, где приносит максимальную пользу. В целом мы — единый отлаженный механизм, а все решаемые задачи — общие.

Одним из предметов гордости полковника Капитулина является то, что силами его подчиненных сохраняется не только боеспособность нашей армии, но и военная история государства. Специалистами 969 брезт изготовлено и установлено около ста музейных экспонатов во всех уголках Беларуси. Как правило, они представляют собой демилитаризованную бронированную военную технику.

Еще один военнослужащий, чья жизнь неразрывно связана с 969 брезт, — начальник отдела диагностики, ремонта и утилизации майор Александр Кошаед. Здесь он проходил срочную военную службу. После «срочки» он остался на службу по контракту. Теперь офицер — один из самых ценных специалистов базы, пользуется заслуженным уважением среди подчиненных.

К слову, в этом году вместе с сослуживцем — начальником отдела хранения майором Виталием Павленко Александр Николаевич принимал активное участие в техническом обеспечении танков Т‑72Б белорусских танковых экипажей во время проведения международного конкурса «Танковый биатлон — 2016» в подмосковном Алабино.

Капитан

Александр Кибик, «Ваяр»,

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