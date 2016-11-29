На Брилёвском поле пушки грохотали…(Видео)

Под Борисовом вновь ожили события прошлогоВ минувшее воскресенье на историко-культурном объекте «Брилевское поле» в Борисовском районе было многолюдно. На место, где 204 года назад произошло знаковое сражение русской императорской армии с остатками наполеоновских войск (Березинская переправа), съехались сотни людей — все, кому дорога память и история своих народов.

В мероприятии приняла участие делегация дипломатов и военных атташе во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Беларусь господином Дидье Канессом.

Белорусскую сторону представляли заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Сиренко, представители Министерства обороны и местной власти.

Неcмотря на расстояние и холодную ноябрьскую погоду, на Борисовщину прибыло также более трех сотен униформистов из военно-исторических общественных объединений России, Беларуси, Польши, Латвии, Бельгии, других стран ближнего и дальнего зарубежья. Люди различных возрастов, вооруженные оружием XIX столетия, одетые в форму гренадеров, гусар, карабинеров, драгун и кирасир. Для них было делом чести приехать на это святое место, чтобы почтить память погибших здесь осенью 1812 года более сорока тысяч русских, французов, белорусов, представителей других европейских государств, а также провести для современников урок истории под открытым небом, воссоздав картину событий переправы через Березину наполеоновских войск.

Действо, посвященное событиям ратного прошлого, началось на левом берегу Березины, на кладбище в деревне Студенке. У памятника, где перезахоронены останки более полутысячи солдат армии Наполеона, состоялась памятная церемония.

Выступая перед присутствующими, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс отметил:

— Сегодня мы с чувством глубокого волнения отдаем дань памяти солдатам всех национальностей, павшим в ходе Березинской переправы, а также гражданским лицам, которые сопровождали армию Наполеона и нашли здесь — на белорусской земле — свой последний приют. Память о погибших в ужасных страданиях, о тех трагических событиях все еще живет в наших сердцах. В коллективном сознании французов и других народов Европы. Мы, усвоив уроки прошлого, должны продолжать стремиться к согласию, к поиску мирных путей разрешения конфликтов. Осознавать, насколько хрупким является наш мир, насколько сильно он зависит от нашей доброй воли и какие усилия мы должны приложить для его сохранения.

Отдельно господин Дидье Канесс выразил благодарность министерствам обороны и иностранных дел Республики Беларусь, руководству Минской области и Борисовского райисполкома за помощь и весомый вклад в дело увековечения памяти погибших на белорусской земле.

Под звуки «Марсельезы» к гранитному надгробию легли букеты живых цветов.

Далее колонна автобусов и эскорт автомобилей с дипломатическими номерами направился на правый берег Березины. На историко-культурном объекте «Брилевское поле» участники памятной церемонии возложили венки и живые цветы к памятникам, установленным в честь погибших здесь воинов русской и французской армий, а также к памятному знаку «Скорбь и поклонение». У легендарной реки Березины, где как часовые истории бок о бок стоят величавые монументы, прозвучал салют из оружия образца 1812 года в память о тысячах погибших здесь солдат разных национальностей, а униформисты прошли торжественным маршем.

Кульминацией памятного мероприятия, посвященного 204‑й годовщине исторического события, стала военно-историческая реконструкция сражения «Березина‑2016».

Поразила организованность и дисциплина униформистов, знание каждым своего места в строю и маневра в «бою». Это было грандиозное, хорошо подготовленное театрализованное представление с отчаянными схватками кавалерии и пехоты, оружейными залпами и топотом лошадиных копыт.

Фланговые маневры «воюющих» сторон, бой барабанов, атаки конницы и стоны «раненых» вызывали у зрителей бурю эмоций. В течение полутора часов перед многотысячной аудиторией зримо ожили многие детали тех давних событий. И стар и млад окунулись в атмосферу далекого 1812 года, испытали непередаваемые чувства сопричастности героическому прошлому.

Долго потом еще не расходились люди с Брилевского поля, обступив плотным кольцом участников «баталий». Школьники примеряли форму гусар и карабинеров, семьями фотографировались на память с униформистами.

Для гостей организаторы мероприятия разбили бивуак (полевой военный лагерь). Вкусная солдатская каша и горячий чай на месте исторического сражения еще больше сблизили потомков воинов, наследников героического прошлого.

Только ближе к вечеру на Брилевском поле снова установилась тишина…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора