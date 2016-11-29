На Брилёвском поле пушки грохотали…(Видео)

29.11.2016 Время события люди, Свежий выпуск #

Под Борисовом вновь ожили события прошлогоВ минувшее воскресенье на историко-культурном объекте «Брилевское поле» в Борисовском районе было многолюдно. На место, где 204 года назад произошло знаковое сражение русской императорской армии с остатками наполеоновских войск (Березинская переправа), съехались сотни людей — все, кому дорога память и история своих народов.

Французская делегация, представители Министерства обороны Республики Беларусь и местной власти возлагают живые цветы к памятникам воинам русской и французской армий, погибшим осенью 1812 года

Французская делегация, представители Министерства обороны Республики Беларусь и местной власти возлагают живые цветы к памятникам воинам русской и французской армий, погибшим осенью 1812 года

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В мероприятии приняла участие делегация дипломатов и военных атташе во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Беларусь господином Дидье Канессом.

Белорусскую сторону представляли заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Сиренко, представители Министерства обороны и местной власти.

Неcмотря на расстояние и холодную ноябрьскую погоду, на Борисовщину прибыло также более трех сотен униформистов из военно-исторических общественных объединений России, Беларуси, Польши, Латвии, Бельгии, других стран ближнего и дальнего зарубежья. Люди различных возрастов, вооруженные оружием XIX столетия, одетые в форму гренадеров, гусар, карабинеров, драгун и кирасир. Для них было делом чести приехать на это святое место, чтобы почтить память погибших здесь осенью 1812 года более сорока тысяч русских, французов, белорусов, представителей других европейских государств, а также провести для современников урок истории под открытым небом, воссоздав картину событий переправы через Березину наполеоновских войск.

Действо, посвященное событиям ратного прошлого, началось на левом берегу Березины, на кладбище в деревне Студенке. У памятника, где перезахоронены останки более полутысячи солдат армии Наполеона, состоялась памятная церемония.

Выступая перед присутствующими, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс отметил:

— Сегодня мы с чувством глубокого волнения отдаем дань памяти солдатам всех национальностей, павшим в ходе Березинской переправы, а также гражданским лицам, которые сопровождали армию Наполеона и нашли здесь — на белорусской земле — свой последний приют. Память о погибших в ужасных страданиях, о тех трагических событиях все еще живет в наших сердцах. В коллективном сознании французов и других народов Европы. Мы, усвоив уроки прошлого, должны продолжать стремиться к согласию, к поиску мирных путей разрешения конфликтов. Осознавать, насколько хрупким является наш мир, насколько сильно он зависит от нашей доброй воли и какие усилия мы должны приложить для его сохранения.img_0551 img_0721

Отдельно господин Дидье Канесс выразил благодарность министерствам обороны и иностранных дел Республики Беларусь, руководству Минской области и Борисовского райисполкома за помощь и весомый вклад в дело увековечения памяти погибших на белорусской земле.

Под звуки «Марсельезы» к гранитному надгробию легли букеты живых цветов.

Далее колонна автобусов и эскорт автомобилей с дипломатическими номерами направился на правый берег Березины. На историко-культурном объекте «Брилевское поле» участники памятной церемонии возложили венки и живые цветы к памятникам, установленным в честь погибших здесь воинов русской и французской армий, а также к памятному знаку «Скорбь и поклонение». У легендарной реки Березины, где как часовые истории бок о бок стоят величавые монументы, прозвучал салют из оружия образца 1812 года в память о тысячах погибших здесь солдат разных национальностей, а униформисты прошли торжественным маршем.

Кульминацией памятного мероприятия, посвященного 204‑й годовщине исторического события, стала военно-историческая реконструкция сражения «Березина‑2016».

Поразила организованность и дисциплина униформистов, знание каждым своего места в строю и маневра в «бою». Это было грандиозное, хорошо подготовленное театрализованное представление с отчаянными схватками кавалерии и пехоты, оружейными залпами и топотом лошадиных копыт.

Эпизоды реконструкции событий Отечественной войны 1812 года на реке Березине

Эпизоды реконструкции событий Отечественной войны 1812 года на реке Березине

Фланговые маневры «воюющих» сторон, бой барабанов, атаки конницы и стоны «раненых» вызывали у зрителей бурю эмоций. В течение полутора часов перед многотысячной аудиторией зримо ожили многие детали тех давних событий. И стар и млад окунулись в атмосферу далекого 1812 года, испытали непередаваемые чувства сопричастности героическому прошлому.

Долго потом еще не расходились люди с Брилевского поля, обступив плотным кольцом участников «баталий». Школьники примеряли форму гусар и карабинеров, семьями фотографировались на память с униформистами.

Для гостей организаторы мероприятия разбили бивуак (полевой военный лагерь). Вкусная солдатская каша и горячий чай на месте исторического сражения еще больше сблизили потомков воинов, наследников героического прошлого.

Только ближе к вечеру на Брилевском поле снова установилась тишина…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

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