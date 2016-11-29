«Наша главная задача – сохранение здоровья военнослужащих»

29.11.2016 Дата в календаре, Свежий выпуск #

28 ноября военно-медицинское управление Министерства обороны Республики Беларусь отметило 98‑ю годовщину со дня своего образования. Летоисчисление данного структурного подразделения военного ведомства нашей страны ведётся с приказа Революционного военного совета Республики от 28 ноября 1918 года. В соответствии с этим документом на территории Смоленской, Витебской, Могилёвской, Минской и Виленской губерний был образован Минский военный округ Рабоче-Крестьянской Красной Армии (с октября 1926‑го — Белорусский военный округ). Согласно тому же приказу, был сформирован орган военного управления медицинским обеспечением войск округа — санитарный отдел во главе с его начальником (врачом).

Полковник медицинской службы Алексей Еськов

Полковник медицинской службы Алексей Еськов

За годы своего существования медицинская служба Вооруженных Сил Республики Беларусь претерпевала различные изменения. Неизменным остается только ее предназначение — сохранять здоровье защитников Родины.

— Нынешний год был довольно плодотворным для медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, — рассказал начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Одним из основных наших достижений, безусловно, является то, что удалось сохранить уровень общей заболеваемости военнослужащих в пределах величин 2014 и 2015 годов. И поскольку положительный исход в выздоровлении пациентов зависит как от знаний и умений медперсонала, так и от материально-технического обеспечения лечебно-восстановительного процесса, военно-медицинское управление активно работает над совершенствованием этих составляющих медицинской помощи.

По словам Алексея Еськова, в 2016 году медицинская служба была оснащена новыми образцами медтехники, в том числе специальной автомобильной. Так, на снабжение в Вооруженные Силы принят реанимационный автомобиль на базе Mercedes Sprinter. На сегодня это самый современный в республике реанимобиль, в котором установлено оборудование, необходимое для транспортировки крайне тяжелых пациентов из отдаленных гарнизонов. С начала года он сделал 31 выезд.

В феврале были приняты на вооружение санитарные транспортеры, выпущенные на базе МТЛБ. Данные бронированные автомобили введены в штат механизированных батальонов и предназначены для использования в период военных действий для эвакуации пациентов с переднего края. За уходящий год было переоборудовано 32 такие машины, из них 30 уже поступили в войска.

Кроме того, продолжается передача в Вооруженные Силы санитарных машин АС‑66, созданных на базе автомобиля повышенной проходимости ГАЗ‑66. В настоящее время переоборудовано 53 автомобиля, которые оснащены отопительными приборами, светомаскировочными устройствами, электрооборудованием, а также ящиками для предметов ухода и средств оказания помощи раненым и больным в пути.

В 2017 году (согласно решению министра обороны) военные организации здравоохранения, в первую очередь медицинские центры — 1134‑й (Гродно), 592‑й (Борисов) и 222‑й медицинский центр ВВС и войск ПВО, медицинские роты, будут укомплектованы современными средствами эвакуации. На определенных транспортных средствах предполагается установить многофункциональные эвакуационно-транспортные иммобилизующие устройства, позволяющие в полевых условиях обеспечивать поддержание жизненно важных функций организма пациента на протяжении от двух до четырех часов и за это время транспортировать пострадавшего на этап оказания специализированной помощи. Таким образом, транспортным средствам будут приданы свойства скорой реанимационной помощи. В то же время задача по закупке реанимобилей не снимается с повестки дня.du4_0632 img_7870

Еще одно приобретение — ввод в «эксплуатацию» в войсках аптечек первой помощи индивидуальных. Их пробная партия была закуплена в количестве тысячи штук. И «обкатку» они проходили в силах специальных операций. В целом отзывы о них получены положительные.

В ближайшие месяцы такие аптечки будут поставляться в Вооруженные Силы массово. Их предполагается использовать и в качестве учебного пособия на занятиях по военно-медицинской подготовке  с военнослужащими  воинских частей, на военных факультетах (кафедрах), в Военной академии, Минском суворовском военном училище.

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— Важным событием года станет окончание второй очереди реконструкции терапевтического корпуса 432 ГВКМЦ, — заметил начальник военно-медицинского управления. — В настоящее время осуществляется закупка современного оборудования — эндоскопического, УЗИ… Кроме того, в Главном военном клиническом медицинском центре, а также в 1134 ВКМЦ скоро начнут функционировать магнитно-резонансные томографы, поставленные в рамках технической помощи КНР. Сейчас готовятся помещения для размещения данных аппаратов, после чего китайские специалисты займутся их установкой и обучением персонала.

Достижением медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь является и открытие на базе 432 ГВКМЦ республиканского центра огнестрельной травмы, который создан в целях помощи пациентам с огнестрельными ранениями, минно-взрывными травмами. Этот факт подтверждает лидерство военных медиков в вопросах оказания соответствующих видов медпомощи при данных видах поражений. Теперь все пациенты с огнестрельными травмами лечатся в специализированном центре. С начала года таковых было шесть — несмотря на тяжесть повреждений, они живы и выздоравливают.

Кстати, в недалеком будущем в республиканском центре огнестрельной травмы будут проходить профильную подготовку как военные, так и гражданские медики. Он станет учебной базой для Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) и Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).

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Как отметил полковник медицинской службы Алексей Еськов, текущий год был насыщенным и в плане боевой подготовки. Медицинский отряд специального назначения 432 ГВКМЦ участвовал во всех масштабных мероприятиях, которые проводились в Вооруженных Силах. Так, в ходе первого этапа комплексной проверки боевой готовности он выполнял задачи по предназначению в сложных зимних условиях. Однако это нисколько не помешало его специалистам успешно справиться со своими обязанностями. Медицинский отряд специального назначения был задействован также в учении «Разгневанный сокол» на 230‑м общевойсковом полигоне, во втором этапе комплексной проверки уровня мобилизационной и боевой готовности Вооруженных Сил, в командно-штабном учении Вооруженных Сил Республики Беларусь на 227‑м общевойсковом полигоне.du4_0239 du4_0438

За последнее время данная структура медицинской службы претерпела ряд изменений: был увеличен штат, весь персонал переведен в разряд военнослужащих (ранее они составляли одну треть), которые не только являются асами в своем деле, но и имеют хорошую языковую подготовку. Ведется оснащение отряда самой современной техникой — в частности, сейчас осуществляется поставка эндоскопического оборудования. К слову, деятельностью подразделения интересуются коллеги из Сербии, Китая, стран блока НАТО…

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Военная медицина преуспела и в вопросах информатизации. Осуществляется внедрение автоматизированной системы управления диагностическими и лечебными подразделениями военных организаций здравоохранения, которая позволит максимально информатизировать процесс отчетности как в поликлиниках, так и в стационарах (электронные рецепты, медицинские карты, истории болезни и т. п.). Причем армейская система будет интегрирована в систему информатизации гражданского здравоохранения с возможностью обмена имеющимися сведениями.

Помимо прочего, белорусские военные медики плодотворно развивали международное сотрудничество. В 2016 году порядка 70 врачей в погонах участвовали в различных медицинских форумах. Большинство из них выступали с докладами, в том числе на иностранных языках. В ходе подобных мероприятий белорусы не только достойно представили нашу республику на межгосударственном уровне, но и изучили опыт зарубежных коллег. И надо отметить, что научные изыскания белорусских эскулапов в погонах имели большой успех.

Поскольку медицинская наука не стоит на месте, огромное значение имеет совершенствование профессиональной подготовки медработников. Они обучаются на различных курсах, осваивают новые методики лечения, современные технологии и т. д. Большое количество офицеров медицинской службы повысили квалификацию на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет», в БелМАПО, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В поле зрения военно-медицинского управления Министерства обороны постоянно находится укомплектование медицинской службы офицерским составом. И в этом направлении делается очень много. К примеру, подготовку таких специалистов осуществляет военно-медицинский факультет в БГМУ (ежегодный набор на который составляет до 30 человек). В нынешнем году пять курсантов были направлены на обучение в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова и один офицер — на факультет руководящего состава данного учебного заведения, имеющего одну из лучших в мире материально-техническую базу.

Не остается без внимания и направление деятельности, касающееся оказания методической помощи медикам в погонах. Например, в 2016 году сотрудники военно-медицинского управления разработали рекомендации по организации оказания неотложной медпомощи в медицинских подразделениях соединений и воинских частей. В них четко расписано, какие медикаменты и оборудование должны быть в войсках с учетом специфики военной службы и требований Министерства здравоохранения. Документ направлен для исполнения.

Относительно недавно увидело свет учебное пособие «Военно-медицинская подготовка», разработанное профессорско-преподавательским составом военно-медицинского факультета в БГМУ. И оно уже получило немало положительных отзывов. В будущем году данная книга будет переиздана с учетом высказанных замечаний и предложений и станет хорошим учебным пособием для всех категорий военнослужащих.

— Несмотря на проделанный за год солидный объем работы, медицинской службе Вооруженных Сил Республики Беларуси еще предстоит решить немало важных задач, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — По случаю праздника я хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, профессионального роста и успехов в нашей такой трудной, но весьма значимой службе на благо Вооруженных Сил и Республики Беларусь.

Оксана Курбеко,

«Ваяр», фото автора

и Владимира Блинова

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