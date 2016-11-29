«Наша главная задача – сохранение здоровья военнослужащих»

28 ноября военно-медицинское управление Министерства обороны Республики Беларусь отметило 98‑ю годовщину со дня своего образования. Летоисчисление данного структурного подразделения военного ведомства нашей страны ведётся с приказа Революционного военного совета Республики от 28 ноября 1918 года. В соответствии с этим документом на территории Смоленской, Витебской, Могилёвской, Минской и Виленской губерний был образован Минский военный округ Рабоче-Крестьянской Красной Армии (с октября 1926‑го — Белорусский военный округ). Согласно тому же приказу, был сформирован орган военного управления медицинским обеспечением войск округа — санитарный отдел во главе с его начальником (врачом).

За годы своего существования медицинская служба Вооруженных Сил Республики Беларусь претерпевала различные изменения. Неизменным остается только ее предназначение — сохранять здоровье защитников Родины.

— Нынешний год был довольно плодотворным для медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, — рассказал начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Одним из основных наших достижений, безусловно, является то, что удалось сохранить уровень общей заболеваемости военнослужащих в пределах величин 2014 и 2015 годов. И поскольку положительный исход в выздоровлении пациентов зависит как от знаний и умений медперсонала, так и от материально-технического обеспечения лечебно-восстановительного процесса, военно-медицинское управление активно работает над совершенствованием этих составляющих медицинской помощи.

По словам Алексея Еськова, в 2016 году медицинская служба была оснащена новыми образцами медтехники, в том числе специальной автомобильной. Так, на снабжение в Вооруженные Силы принят реанимационный автомобиль на базе Mercedes Sprinter. На сегодня это самый современный в республике реанимобиль, в котором установлено оборудование, необходимое для транспортировки крайне тяжелых пациентов из отдаленных гарнизонов. С начала года он сделал 31 выезд.

В феврале были приняты на вооружение санитарные транспортеры, выпущенные на базе МТЛБ. Данные бронированные автомобили введены в штат механизированных батальонов и предназначены для использования в период военных действий для эвакуации пациентов с переднего края. За уходящий год было переоборудовано 32 такие машины, из них 30 уже поступили в войска.

Кроме того, продолжается передача в Вооруженные Силы санитарных машин АС‑66, созданных на базе автомобиля повышенной проходимости ГАЗ‑66. В настоящее время переоборудовано 53 автомобиля, которые оснащены отопительными приборами, светомаскировочными устройствами, электрооборудованием, а также ящиками для предметов ухода и средств оказания помощи раненым и больным в пути.

В 2017 году (согласно решению министра обороны) военные организации здравоохранения, в первую очередь медицинские центры — 1134‑й (Гродно), 592‑й (Борисов) и 222‑й медицинский центр ВВС и войск ПВО, медицинские роты, будут укомплектованы современными средствами эвакуации. На определенных транспортных средствах предполагается установить многофункциональные эвакуационно-транспортные иммобилизующие устройства, позволяющие в полевых условиях обеспечивать поддержание жизненно важных функций организма пациента на протяжении от двух до четырех часов и за это время транспортировать пострадавшего на этап оказания специализированной помощи. Таким образом, транспортным средствам будут приданы свойства скорой реанимационной помощи. В то же время задача по закупке реанимобилей не снимается с повестки дня.

Еще одно приобретение — ввод в «эксплуатацию» в войсках аптечек первой помощи индивидуальных. Их пробная партия была закуплена в количестве тысячи штук. И «обкатку» они проходили в силах специальных операций. В целом отзывы о них получены положительные.

В ближайшие месяцы такие аптечки будут поставляться в Вооруженные Силы массово. Их предполагается использовать и в качестве учебного пособия на занятиях по военно-медицинской подготовке с военнослужащими воинских частей, на военных факультетах (кафедрах), в Военной академии, Минском суворовском военном училище.

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— Важным событием года станет окончание второй очереди реконструкции терапевтического корпуса 432 ГВКМЦ, — заметил начальник военно-медицинского управления. — В настоящее время осуществляется закупка современного оборудования — эндоскопического, УЗИ… Кроме того, в Главном военном клиническом медицинском центре, а также в 1134 ВКМЦ скоро начнут функционировать магнитно-резонансные томографы, поставленные в рамках технической помощи КНР. Сейчас готовятся помещения для размещения данных аппаратов, после чего китайские специалисты займутся их установкой и обучением персонала.

Достижением медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь является и открытие на базе 432 ГВКМЦ республиканского центра огнестрельной травмы, который создан в целях помощи пациентам с огнестрельными ранениями, минно-взрывными травмами. Этот факт подтверждает лидерство военных медиков в вопросах оказания соответствующих видов медпомощи при данных видах поражений. Теперь все пациенты с огнестрельными травмами лечатся в специализированном центре. С начала года таковых было шесть — несмотря на тяжесть повреждений, они живы и выздоравливают.

Кстати, в недалеком будущем в республиканском центре огнестрельной травмы будут проходить профильную подготовку как военные, так и гражданские медики. Он станет учебной базой для Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) и Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).

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Как отметил полковник медицинской службы Алексей Еськов, текущий год был насыщенным и в плане боевой подготовки. Медицинский отряд специального назначения 432 ГВКМЦ участвовал во всех масштабных мероприятиях, которые проводились в Вооруженных Силах. Так, в ходе первого этапа комплексной проверки боевой готовности он выполнял задачи по предназначению в сложных зимних условиях. Однако это нисколько не помешало его специалистам успешно справиться со своими обязанностями. Медицинский отряд специального назначения был задействован также в учении «Разгневанный сокол» на 230‑м общевойсковом полигоне, во втором этапе комплексной проверки уровня мобилизационной и боевой готовности Вооруженных Сил, в командно-штабном учении Вооруженных Сил Республики Беларусь на 227‑м общевойсковом полигоне.

За последнее время данная структура медицинской службы претерпела ряд изменений: был увеличен штат, весь персонал переведен в разряд военнослужащих (ранее они составляли одну треть), которые не только являются асами в своем деле, но и имеют хорошую языковую подготовку. Ведется оснащение отряда самой современной техникой — в частности, сейчас осуществляется поставка эндоскопического оборудования. К слову, деятельностью подразделения интересуются коллеги из Сербии, Китая, стран блока НАТО…

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Военная медицина преуспела и в вопросах информатизации. Осуществляется внедрение автоматизированной системы управления диагностическими и лечебными подразделениями военных организаций здравоохранения, которая позволит максимально информатизировать процесс отчетности как в поликлиниках, так и в стационарах (электронные рецепты, медицинские карты, истории болезни и т. п.). Причем армейская система будет интегрирована в систему информатизации гражданского здравоохранения с возможностью обмена имеющимися сведениями.

Помимо прочего, белорусские военные медики плодотворно развивали международное сотрудничество. В 2016 году порядка 70 врачей в погонах участвовали в различных медицинских форумах. Большинство из них выступали с докладами, в том числе на иностранных языках. В ходе подобных мероприятий белорусы не только достойно представили нашу республику на межгосударственном уровне, но и изучили опыт зарубежных коллег. И надо отметить, что научные изыскания белорусских эскулапов в погонах имели большой успех.

Поскольку медицинская наука не стоит на месте, огромное значение имеет совершенствование профессиональной подготовки медработников. Они обучаются на различных курсах, осваивают новые методики лечения, современные технологии и т. д. Большое количество офицеров медицинской службы повысили квалификацию на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет», в БелМАПО, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В поле зрения военно-медицинского управления Министерства обороны постоянно находится укомплектование медицинской службы офицерским составом. И в этом направлении делается очень много. К примеру, подготовку таких специалистов осуществляет военно-медицинский факультет в БГМУ (ежегодный набор на который составляет до 30 человек). В нынешнем году пять курсантов были направлены на обучение в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова и один офицер — на факультет руководящего состава данного учебного заведения, имеющего одну из лучших в мире материально-техническую базу.

Не остается без внимания и направление деятельности, касающееся оказания методической помощи медикам в погонах. Например, в 2016 году сотрудники военно-медицинского управления разработали рекомендации по организации оказания неотложной медпомощи в медицинских подразделениях соединений и воинских частей. В них четко расписано, какие медикаменты и оборудование должны быть в войсках с учетом специфики военной службы и требований Министерства здравоохранения. Документ направлен для исполнения.

Относительно недавно увидело свет учебное пособие «Военно-медицинская подготовка», разработанное профессорско-преподавательским составом военно-медицинского факультета в БГМУ. И оно уже получило немало положительных отзывов. В будущем году данная книга будет переиздана с учетом высказанных замечаний и предложений и станет хорошим учебным пособием для всех категорий военнослужащих.

— Несмотря на проделанный за год солидный объем работы, медицинской службе Вооруженных Сил Республики Беларуси еще предстоит решить немало важных задач, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — По случаю праздника я хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, профессионального роста и успехов в нашей такой трудной, но весьма значимой службе на благо Вооруженных Сил и Республики Беларусь.

Оксана Курбеко,

«Ваяр», фото автора

и Владимира Блинова