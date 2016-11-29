Обратная связь

Роль института обращений граждан огромна. Прежде всего это важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепления связей государственного аппарата с населением, существенный источник информации, необходимой при решении текущих и перспективных вопросов. В силу разных причин далеко не все граждане имеют возможность прийти с волнующими их вопросами на личный прием к руководителям ведомств и организаций. С целью решения этой проблемы в нашей стране организованы прямые телефонные линии.

В минувшую субботу прямую телефонную линию с населением провел министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Все обратившиеся к главе военного ведомства граждане получили компетентные разъяснения в рамках действующего законодательства. На связь с Минском выходили из Орши, Засимовичей, Бреста, других регионов и населенных пунктов нашей республики.

Основные вопросы, с которыми люди обращались к министру обороны, касались пенсионного обеспечения военнослужащих запаса и в отставке.

Следует подчеркнуть, что в существующих экономических условиях нашим государством принимаются меры, направленные на увеличение доходов военнослужащих и пенсий военным пенсионерам.

Так, с 1 сентября 2014 года, с 1 января и с 1 апреля 2016 года военнослужащим были повышены размеры денежного довольствия.

Соответственно, с указанных выше дат военными комиссариатами областей Республики Беларусь были пересчитаны пенсии всем категориям пенсионеров Министерства обороны. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2016 года № 308 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий военнослужащих» с 1 сентября нынешнего года размеры пенсий за выслугу 15–19 лет пенсионерам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, подлежат увеличению за стаж работы после увольнения с военной службы (за каждый год стажа работы на один процент, но не более 70 % соответствующих сумм денежного довольствия).

Жительницу Брестской области интересовал порядок назначения пенсии по случаю потери кормильца. Ей разъяснили, что в соответствии с законами Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» она как лицо, одновременно имеющее право на получение трудовой пенсии и пенсии от Министерства обороны по случаю потери кормильца за умершего мужа, может получать только одну из государственных пенсий по выбору. При наступлении пенсионного возраста женщина может принять решение о том, какую пенсию получать.

Второй вопрос касался начисления пенсии по случаю потери кормильца курсантам. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (статья 36 настоящего Закона). Нетрудоспособными членами семьи в числе прочих считаются дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (обу­чающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом к обу­чающимся относятся лица, получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (за исключением лиц, получающих образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также обучающихся, находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании).

Сержант в отставке, житель одного из райцентров нашей республики, обратился к главе военного ведомства с вопросом о размере его пенсии по инвалидности. Так как в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» пенсионное обеспечение военнослужащих срочной военной службы и членов их семей осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите, обратившемуся гражданину для получения консультации были даны контакты должностных лиц Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Во время проведения прямой телефонной линии звучали также вопросы о прохождении военной службы, сохранении исторической памяти и другие.

Любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/. Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка,

«Ваяр»