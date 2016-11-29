Пополнение в воздушном строю (Видео)

В в/ч 06752 состоялся ритуал передачи Ми‑8МТВ‑5 личному составу

Для любого воинского коллектива получение нового вооружения — праздник. Новая боевая техника или оружие — это новые перспективы, новые достижения. Это прекрасная возможность на качественно новом уровне служить Родине, обеспечивать безопасность государства.

В последние годы таких праздников в Вооруженных Силах нашей страны происходит все больше. Только ВВС и войска ПВО пополнились такими новинками, как ЗРК «Тор-М2», самолеты Як‑130, РЛС «Противник». А главными героями нынешней осени стали новейшие многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми‑8МТВ‑5.

Первые шесть винтокрылых машин уже переданы Вооруженным Силам Республики Беларусь. И вчера, 28 ноября, на аэродроме в Мачулищах состоялся торжественный ритуал передачи новых вертолетов личному составу в/ч 06752.

Клятва авиаторов

…Аэродром. На бетонных плитах в развернутом строю стоят военнослужащие авиабазы, облаченные в парадную форму одежды. Чуть поодаль разместился «строй» виновников торжества — шести новых вертолетов Ми‑8МТВ‑5.

Внимательный глаз заметит немало внешних отличий новичков от предыдущего поколения вертолетов. Но главное все же внутри.

Одна из винтокрылых машин открыта, гости могут рассмотреть кабину экипажа, грузовую кабину. А посмотреть есть на что! Приборная панель — вся в кнопках и ЖК-экранах, как в космическом корабле из фантастических фильмов.

Перед вторым вертолетом выложены авиационные средства поражения, применяемые Ми‑8МТВ‑5. Арсенал этот внушает уважение: неуправляемые ракеты, пушки, пулеметы, авиабомбы…

Ритуал начинается. На трибуну поднимаются почетные гости авиационной базы: руководящий состав Вооруженных Сил, командование ВВС и войск ПВО, делегация от производителей вертолетов — Казанского вертолетного завода и холдинга «Вертолеты России». Все говорит о том, что происходящее событие по значимости своей имеет государственный масштаб.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков приветствует личный состав авиабазы и отдает приказ провести воинский ритуал передачи вооружения и военной техники.

Настал самый ответственный момент торжества. Перед строем звучит приказ о закреплении авиационной техники за личным составом. Названные в нем офицеры чеканным шагом подходят к командиру авиабазы полковнику Андрею Лукьяновичу и получают из его рук формуляры на теперь уже свои вертолеты. Этот торжественный момент — клятва авиатора, обещание с полной отдачей оттачивать летное мастерство, чтобы эффективно использовать все возможности новой техники.

Троекратное «ура!» раскатами пронеслось над бетонкой в ответ на поздравление главы военного ведомства. С начальными аккордами нашего Государственного гимна строй замер.

Первым перед личным составом авиабазы выступил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков:

— Я выражаю уверенность в том, что в кратчайшие сроки новые вертолеты будут освоены личным составом. Не сомневаюсь, что к концу мая — началу июня 2017 года мы получим следующие шесть вертолетов и будем работать полноценной вертолетной эскадрильей. Я желаю личному составу успехов в освоении новой техники и ее безаварийной эксплуатации.

Следующим выступил генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России» Александр Михеев. Он назвал передачу Беларуси первой партии новых вертолетов очень важным событием для вертолетостроительной отрасли России. Александр Александрович заявил: переданные Беларуси вертолеты — одни из самых лучших в мире, это лучшие образцы вертолетной техники, производимые Казанским вертолетным заводом.

От личного состава авиабазы выступил командир в/ч 06752 полковник Андрей Лукьянович:

— Успех наших экипажей в международном конкурсе «Авиадартс‑2016» доказал, что отечественная школа подготовки летного состава — одна из лучших. Уверен, что с поступлением новой техники мы сохраним лидирующие позиции. В кратчайшие сроки освоим ее и приступим к выполнению задач по предназначению.

На этом торжественная часть воинского ритуала завершилась. Под звуки военного оркестра строй военнослужащих авиабазы прошел торжественным маршем. И сразу за работу!.. Три вертолета Ми‑8МТВ‑5 взмыли в небо, чтобы показать себя в деле.

Зрелище это захватывающее. Вертолеты показали свои возможности по десантированию подразделений сил специальных операций, продемонстрировали отстрел тепловых ловушек. Журналисты и гости торжества остались под сильным впечатлением от мощи винтокрылых машин и мастерства белорусских военных пилотов.

Несомненно, с прибытием «нового пополнения» авиатехники боевые возможности базы значительно увеличились. И это только начало долгой и плодотворной службы новых вертолетов в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Позже в общении с журналистами начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев назвал Ми‑8МТВ‑5 уникальными вертолетами, отлично зарекомендовавшими себя в горячих точках. Он отметил эффективную систему противодействия ПЗРК и ЗРК, установленную на винтокрылых машинах, и большую вместимость грузовой кабины. Это очень эффективное средство огневой поддержки и транспортного обеспечения.

В свою очередь, Александр Михеев заявил, что для акционерного общества «Вертолеты России» это был приоритетный заказ. Производитель вертолетов в полном объеме выполнил все пожелания Вооруженных Сил Беларуси. На машинах установлены самое современное авиационное оборудование, бортовой комплекс обороны, система связи. В боевых машинах, переданных нашей стране, реализованы самые лучшие летно-технические характеристики.

Новички белорусского неба

Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми‑8МТВ‑5 — совершенно новая по своим характеристикам авиационная техника, которую производит Казанский вертолетный завод.

Данная модификация оснащена современным комплексом пилотажно-навигационного, радио­связного и целевого оборудования и предназначена для решения широкого спектра задач — как боевых, так и транспортных.

В целях увеличения объема грузовой кабины фюзеляж подвергнут глубокой модернизации, количество посадочных мест увеличилось на треть и позволяет выполнять десантирование до 35 десантников и транспортировку в сопровождении медицинского персонала до 12 раненых.

Вертолет оборудован системой беспарашютного десантирования, позволяющей производить одновременно спуск четырех человек. Кабина пилотов оснащена специальной техникой ночного видения. Вертолет может выполнять задачи днем и ночью на малых высотах в простых и сложных метеорологических условиях, а также приземляться и взлетать с необорудованных площадок.

Ми‑8МТВ‑5 способен проводить поисково‑спасательные, разведывательные и гражданские операции, осуществлять патрулирование и сопровождение военных колонн, устанавливать минные поля и маскирующие дымовые завесы. Бортовой комплекс обороны позволяет выполнять огневые задачи в условиях противодействия ПЗРК и ЗРК малой дальности.

Майор Александр Холод, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова

ТТХ:

полезная нагрузка (как внутри, так и на внешней подвеске) — 4.000 кг;

практический потолок — 6.000 м;

дальность полета при максимальной взлетной массе — 590 км (с основными топливными баками) или 1.085 км (с двумя дополнительными баками).

Наша справка

ВВС и войска ПВО за последние несколько лет существенно изменили свой облик. Благодаря налаженному взаимодействию с отечественными предприятиями оборонного сектора экономики в Вооруженных Силах проводятся мероприятия по модернизации (капитальному ремонту) существующих образцов летательных аппаратов. В прошлом году завершена работа по проведению капитального ремонта десяти истребителей МиГ‑29, двух штурмовиков Су‑25 и двух учебно-боевых самолетов Л‑39. В результате сотрудничества Беларуси и России авиационный парк Лидской авиационной базы пополнили восемь самолетов Як‑130.

Поэтапное перевооружение белорусской армии на современные образцы вооружения и военной техники проводится в соответствии с Государственной программой вооружения на 2016–2020 годы. Переданные вертолеты являются первой партией в рамках контракта на поставку двенадцати военных вертолетов Ми‑8МТВ‑5, который был подписан представителями холдинга «Вертолеты России» в ходе Международного военно-технического форума «Армия‑2015». Передача следующей партии из шести машин запланирована на 2017 год.