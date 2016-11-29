Свой санаторий нужен и ракетам

Специалисты 1562‑й зенитной технической ракетной базы на днях отметили 50‑летие со дня образования воинской части. Для того чобы подробнее узнать о ратных буднях юбиляров, о задачах, выполняемых личным составом базы, туда отправился наш корреспондент.

…У контрольно-пропускного пункта воинской части меня встретил заместитель начальника базы по идеологической работе подполковник Иван Зотьев. О встрече мы договорились заранее, поэтому офицер позаботился о пропуске на техническую территорию. Так как здесь хранятся и проходят регламентные работы боевые ракеты, пропуск на объект можно получить лишь с разрешения управления ракетного артиллерийского вооружения Министерства обороны. Перед тем как войти туда, у нас проверили документы, а еще мы сдали все, что может послужить источником открытого огня: спички, зажигалки…

Первым делом Иван Сергеевич, начиная экскурсию по территории воинской части, рассказал об истории формирования базы.

— На основании директивы министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 25 ноября 1966 года в Белорусском военном округе на базе 976‑го отдельного ракетного паркового дивизиона была сформирована 1562‑я отдельная зенитная ремонтно-техническая база, — сообщил подполковник Зотьев. — За 50 лет она прошла большой путь, выполняя задачи по хранению зенитных управляемых ракет и обеспечению ими соединений Вооруженных Сил бывшего Советского Союза, а сейчас Вооруженных Сил Республики Беларусь.

У цеха по проведению регламентных работ с зенитными управляемыми ракетами нас встретил заместитель начальника базы по вооружению — начальник технической части подполковник Виталий Александров. И пригласил пройти в цех, в котором вовсю кипела работа.

— На данный момент проводятся регламентные работы с ракетами для зенитных ракетных комплексов «Оса-АК» и «Стрела‑10», — пояснил подполковник Александров. — Вскоре к нам прибудут представители воинских частей, поэтому к выдаче мы готовимся заранее. Кстати, наша воинская часть является единственной в Вооруженных Силах, которая занимается ремонтом пусковых механизмов в переносных зенитных ракетных комплексах «Игла». Нами был разработан, а затем утвержден технический процесс для выполнения такого непростого ремонта.

Недалеко от нас старший инженер технической части майор Виктор Царикович проводил с военнослужащими занятие по работе на контрольно-проверочной машине (КПМ) 9В839М.

— Контрольно-проверочная машина предназначена для проведения тестирования ракет на их боеспособность, — подчеркнул майор Царикович, указывая в сторону приборной панели, «усеянной» различными кнопками и тумблерами. — Сначала подключаем контейнер с ракетой к КПМ, чтобы протестировать ее на отсутствие замкнутых электрических цепей и других неисправностей. После прохождения проверки по полученным вычислительной аппаратурой данным выносится вердикт: сможет ли ракета поразить цель.

С одним из военнослужащих я побеседовал в цехе сразу после окончания занятия. Командир отделения технической батареи старшина контрактной службы Юрий Долов охотно рассказал о себе. Служит он здесь с 2004 года, среди сослуживцев пользуется заслуженным авторитетом, а у начальства — доверием.

— Может показаться, что регламентные работы — ужасно скучная штука, — улыбнулся контрактник, указав на макет одной из ракет. — Но на самом деле это не так. Нужно разобраться в каждой детали, найти к каждой ракете особый подход, чтобы ее протестировать и обнаружить неисправность. Регламентные работы проводим в течение всего года, у нас отлично подготовленная команда — каждый знает свое дело от и до. Немаловажна и аппаратура, с которой мы работаем: измерительные станции, компрессоры, другое оборудование. И все это требует ухода и бережного к себе отношения. Не хочу хвастаться, но скажу: задачи, поставленные перед нашей технической батареей, всегда выполняются на оценку «отлично».

…После экскурсии по цеху мы отправились к командиру воинской части — подполковнику Александру Позднякову. Офицер в должности начальника базы более года. Именно в этот период здесь был внедрен новый технологический процесс ремонта пусковых механизмов для ПЗРК «Игла», проведена дальнейшая разработка техпроцесса по ремонту специализированных контейнеров для ракет ЗРК «Оса-АК».

Как рассказал офицер, ремонт контейнеров для ракет, например, — процесс далеко не простой. Дело в том, что ракеты должны храниться внутри контейнера, где не должно быть воздуха. А при физическом его повреждении и разгерметизации ракета переводится в другую категорию годности, что затрудняет ее использование по предназначению, влечет за собой достаточно большие материальные затраты для последующего ремонта. Поэтому специалисты базы уверены: лучше делать так, чтобы ракеты хранились в надлежащих условиях и «становились в строй» в воинских частях — помогая совершенствовать ратную выучку военнослужащих.

— Для нашего коллектива 50‑летний юбилей базы — знаменательный праздник. Мне хочется поблагодарить всех военнослужащих и ветеранов, пожелать им крепкого здоровья и семейного тепла, успехов в служебной деятельности, — поздравил подчиненных подполковник Александр Поздняков.

Личный состав базы гордится тем, что по итогам прошедшего учебного года 1562 зтрб получила высокую оценку министра обороны. У коллектива этой воинской части непростые задачи — и специалисты успешно справляются с ними, являясь примером для многих.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк,

«Ваяр»,

фото автора