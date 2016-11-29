Запомни меня, небо…

28 ноября 1958 года родился Владимир Карват.

Ему было суждено стать первым Героем Беларуси…

Наша справка

Владимир Николаевич Карват родился 28 ноября 1958 года в городе Бресте. Он окончил брестскую среднюю школу № 8. Трудовую деятельность начал в 1976 году слесарем механосборочных работ.

В 1981 году Владимир Карват окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1981 по 1994 год проходил службу в авиационных частях на Дальнем Востоке на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира авиационной эскадрильи, командира эскадрильи, заместителя командира полка по летной подготовке.

В августе 1994 года прибыл для дальнейшего прохождения службы в Вооруженные Силы Республики Беларусь, был назначен на должность начальника воздушно-огневой и тактической подготовки авиабазы.

23 мая 1996 года, выполняя учебный полет, военный летчик 1‑го класса подполковник Владимир Карват погиб.

Мирно спит Арабовщина. Мирно спит Большое Гатище. Так же мирно спали эти две белорусские деревни и майской ночью 1996 года, когда подполковник Владимир Карват отрабатывал в небе на Су‑27 приемы воздушного боя.

Летчик-ас считал «сушку» одной из самых надежных машин в мире. Но боевая машина подвела пилота. Отсек левого хвостового обтекателя, который считался пожаробезопасным, не был оборудован датчиками предупреждения о возгорании. Конструктивный недостаток.

…Хронология той трагедии расписана по секундам. Когда Владимир Карват доложил о неуправляемости самолета, до падения их оставалось 14 — вполне хватило бы для того, чтобы спастись. Никто из жителей двух деревень — Арабовщина и Большое Гатище — не подозревал о том, что с неба на них несется смерть в виде 25 тонн металла, горючего и боеприпасов. И пилот принял иное решение…

В наградном листе потом напишут: «За 14 секунд до падения самолета летчик доложил, что машина неуправляема. Вместе с этим положение летчика в кабине после столкновения с землей (левая рука — на ручке управления двигателем, правая рука — на ручке управления самолетом) свидетельствует, что оставшиеся 14 секунд полета подполковник Карват, используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал уводить его в сторону от деревни».

За эти судьбоносные четырнадцать секунд задуманное военным летчиком подполковником Владимиром Карватом получилось — пилот увел свой Су‑27 от деревни в поле.

…После трагедии жители Арабовщины замыслили увековечить память Героя, спасшего не один десяток жизней. Решение было таким: поставить памятник в центре деревни. Но каким он должен быть? Решили, что это будет фрагмент самолета, врезавшегося в землю. Не откладывая дело в долгий ящик, идею воплотили в жизнь — в центре Арабовщины установили монумент с памятной табличкой о присвоении военному летчику подполковнику Владимиру Карвату звания Героя Беларуси.

Спустя какое-то время жители обратились в местный сельсовет, а затем и райисполком с предложением центральную улицу Арабовщины назвать именем Героя Беларуси Владимира Карвата. В самом ее начале есть сквер, в центре которого стоит камень с памятной надписью.

…В каждую знаковую дату у монумента собирается местное население, представители власти, авиабазы, в которой служил Владимир Карват, чтобы почтить память мужественного военного летчика. Героя помнит и небо, и Арабовщина, и Большое Гатище… И вся Беларусь!

Хронология

23 мая 1996 года подполковник Владимир Карват выполнял учебно-тренировочный полет по упражнению 314 «Курса боевой подготовки истребительной авиации» на самолете Су‑27, который включал в себя полет в облаках с большими углами крена с отработкой тактических приемов воздушного боя в облаках на малых высотах в сложных метеоусловиях ночью.

В 22 часа 44 минуты 31 секунду его истребитель с бортовым номером 29 начал разбег.

В 22.52, когда самолет находился на высоте 900 метров и летел со скоростью 540 км/ч, в кабине на табло загорелось предупреждение о падении давления в первой гидросистеме.

Владимир Карват немедленно связался с землей. Он получил приказ прервать выполнение задания и возвращаться на базу. Через 29 секунд сообщение об отказе в первой гидросистеме неожиданно исчезло, но через несколько секунд появились сообщения о других отказах. На высоте 600 метров при скорости 440 км/ч отказала система управления. Летчик связался с землей и получил команду покинуть самолет, однако подполковник Карват видел, что по курсу падения находятся жилые постройки, и не катапультировался, до последнего пытаясь отвести самолет в сторону.

В 22.54 — через 14 секунд после доклада об отказе системы управления — самолет плашмя упал на землю с вертикальной скоростью около 30 м/с и малой поступательной скоростью вблизи деревни Малое Гатище. Летчик погиб.

Через 20 минут прибыли пожарные из поселка Городище. Удалось сбить пламя и не допустить возгорания кабины.

Причиной катастрофы стал пожар в отсеке левого хвостового обтекателя, который до этого происшествия считался пожаробезопасным и не был снабжен датчиками предупреждения о возгорании.

Из-за возникшей в гидросистеме течи пары рабочей жидкости вошли в контакт с горячим трубопроводом отбора воздуха из седьмой ступени компрессора двигателя, что привело к их возгоранию. Вначале огонь повредил провода системы сигнализации, а затем провода системы электродистанционного управления, что привело к полной потере управляемости.

Юлия Гончар,

«Ваяр», фото автора

и из сети Интернет