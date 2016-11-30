89 из 10.000

Именно столько новобранцев из нового призыва отобрано для службы в подразделениях военной комендатуры Вооружённых Сил, которой сегодня исполняется 99 лет

Тогда и сейчас

…Я держу в руках машинописную копию чудом сохранившегося в архиве документа. Это Приказ № 1 по городу и гарнизону Минска «О наведении революционного порядка в городе», подписанный главнокомандующим войсками Западного фронта Александром Фёдоровичем Мясниковым 30 ноября 1917 года.

Один из пунктов того приказа был посвящен созданию в городе комендатуры, которой вменялось в обязанность поддерживать в Минске порядок при помощи «конных и пеших патрулей». Разместилось вновь созданное учреждение на площади Свободы, 4, неподалеку от здания городской ратуши. А первым военным комендантом был назначен помощник начальника гарнизона города Н. И. Кривошеин. Таким образом, комендатура в столице появилась несколько позже народной милиции (созданной в марте 1917 года М. В. Фрунзе), но раньше, чем была создана ВЧК (20 декабря 1917 года).

Дореволюционный Устав гарнизонной службы гласил: «Городской комендант полагается в каждом городе и в тех селениях, где расположены две или более отдельные воинские части или команды. Особые лица для замещения комендантских должностей назначаются лишь в С.-Петербурге, Москве и некоторых других. В прочих городах обязанности коменданта возлагаются на уездных воинских начальников, а где их нет — на одного из офицеров местного гарнизона. Общие обязанности их заключаются в наблюдении за сохранением дисциплины и наружного порядка в войсках и за исправным содержанием караулов, казенных зданий и арестованных воинских чинов. Комендант уравнивает все наряды совместно расположенных войск, распоряжается расквартированием проходящих команд, в ведении его состоят все временно пребывающие в городе воинские чины».

Вот, собственно говоря, и все, что входило в обязанности военных комендатур сто лет тому назад…

Поэтому когда исполняющий обязанности начальника штаба военной комендатуры Вооруженных Сил подполковник Евгений Ковалевский начал перечислять мне обязанности военнослужащих комендатуры в наши дни, я был здорово удивлен. Среди них и участие в государственных мероприятиях (встреча иностранных делегаций), и отдание воинских почестей, и проведение дознаний, и участие в парадах, и подготовка и проведение салютов, и содержание на гауптвахте арестованных и подследственных, и регистрация военного автотранспорта, и обеспечение передвижений колонн военной техники, и участие в учениях, и — само собой — поддержание порядка в столичном гарнизоне, и еще многое другое… Кажется, проще перечислить, чем военная комендатура заниматься не должна.

И становится понятно, что служба здесь не только насыщена различными событиями и многочисленными важными делами, но и — вместе с тем — всегда трудна, всегда ответственна.

Скупые солдатские слезы

Заместитель командира комендантского батальона военной комендатуры Вооруженных Сил по идеологической работе капитан Евгений Виниченко рассказывает о людях, которые служат в комендатуре:

— С первых дней службы солдат мы развиваем в них чувство ответственности. Они видят, как проходят тренировки в роте почетного караула, как несут службу в карауле их старшие товарищи, как работает военная автомобильная инспекция. И под влиянием увиденного у них очень быстро формируется положительное отношение к своей службе.

Евгений Викторович вспоминает, как мама одного из солдат, которая так и не научила вовремя своего сына заправлять кровать, приехав в казарму военной комендатуры, была просто поражена тем, как аккуратно и быстро осуществляет теперь ее любимое дитя эту нехитрую операцию.

— Мы настраиваем солдат на то, что преодоление трудностей армейской службы — неотъемлемая часть становления мужчины, — продолжает офицер. — Внушаем им, что идти по линии наименьшего сопротивления недостойно воина и мужчины. И, знаете, уже через полгода даже те, кто сначала хотел служить в другой части, не хотят никуда переводиться.

Именно так происходит становление взрослого человека, именно так создается воинский коллектив. И когда солдат чувствует себя частицей этого коллектива, он переносит все трудности воинской службы с пониманием их необходимости.

Есть в комендатуре такая традиция: личный состав проходит торжественным маршем перед увольняемыми в запас солдатами и сержантами.

— И тогда они плачут… — говорит капитан Виниченко. — Слезы стоят в глазах тех, кто год или полтора отслужил у нас. Нет ни одного, кто бы не грустил при расставании.

— Но мы не расстаемся навсегда, — уточняет подполковник Ковалевский. — Наших военнослужащих, уволенных в запас, охотно берут на службу в другие силовые структуры… У нас, убежден, служат лучшие парни нашей страны.

Вот смотрите: в ходе «крайнего» призыва в Вооруженные Силы пришло порядка 10.000 новобранцев. Из них мы отобрали для службы в подразделениях военной комендатуры 89 человек…

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской