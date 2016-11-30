3 декабря военный факультет в Белорусском государственном университете проводит день открытых дверей.

Приглашаем учащихся средних школ, лицеев, средних специальных учебных заведений.

В плане мероприятия — встреча с руководством факультета, ознакомление с условиями обучения и проживания, а также с порядком приема на военный факультет.

Начало мероприятия — в 10.00.

Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, 2 (проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 901 до остановки «Стадион «Динамо» или до станции метро «Первомайская»).

Контактные телефоны: (8 017) 209‑52‑94, 209‑52‑82.