«Немного старания – и всё получится!»

30.11.2016 Армейские будни, Свежий выпуск #

В 1‑й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО прибыли новобранцы. Всего в строю роты нового пополнения около 70 молодых парней.

Как рассказал заместитель командира полка по идеологической работе подполковник Николай Чёрный, все новички с первых дней службы старательно осваивают азы военного дела. Большинство из них до призыва в ряды Вооруженных Сил успели не только получить среднее образование, но и приобрести специальность, потрудиться в народном хозяйстве. Есть и ребята с высшим образованием. Всех их объединяет одно: они настроены служить с достоинством и честью.

Командиру роты нового пополнения майору Вадиму Омельченко не впервой обучать новобранцев. В его команде отличные командиры взводов. Командиры отделений также знатоки военного дела, почти все они — контрактники. В их числе знакомые нам по предыдущим репортажам из жизни полка сержанты контрактной службы Артур Шилов и Рустам Саттаров, младшие сержанты контрактной службы Виктор Строковский и Сергей Бернацкий. Им в помощь — наиболее подготовленные сержанты срочной службы.

Лейтенант Евгений Рогинский обучает азам строевой подготовки

Лейтенант Евгений Рогинский обучает азам строевой подготовки

Старшина подразделения прапорщик Александр Ханько помогает подобрать обувь

Старшина подразделения прапорщик Александр Ханько помогает подобрать обувь

В первые дни службы новобранцы познакомились с командованием воинской части, с ее историей, с интересом посмотрели видеофильмы об участии воинского коллектива полка в тактических учениях с боевой стрельбой на полигонах Российской Федерации Ашулук и Телемба.

Вместе с офицерами подразделения увлеченно изучает новобранцев и документы их личных дел, проводит индивидуальные и групповые беседы, анкетирование, готовит социально-психологическую характеристику нового пополнения психолог полка капитан Алексей Каратченя.

— Каждый новобранец по-своему интересен, отличается особенностями характера, образованием и увлечениями. И к каждому нужно найти индивидуальный подход, чтобы облегчить процесс адаптации к военной службе, — считает офицер.

Рядовой Глеб Сулима — из семьи кадрового офицера. Его отец Андрей Васильевич, майор запаса, напутствовал сына на отличную службу.

— Настроен достойно отслужить установленный срок и продолжить военную карьеру уже на контрактной основе, — поделился своими мыслями Глеб.

А вот у рядового Владислава Кичко несколько лет назад проходил срочную службу в этом же полку старший брат Евгений, уволился он в запас сержантом. Сейчас уже сам Владислав осваивает азы строевой подготовки на плацу, где когда-то принимал Военную присягу его брат.

— Евгений отлично отзывался о воинском коллективе полка, о предназначении военнослужащего войск противовоздушной обороны, — сообщил рядовой Владислав Кичко. — Я был счастлив, когда узнал, что призовут в ту же воинскую часть… Постепенно привыкаю к распорядку дня, учусь различным премудростям военной службы. Наши командиры доходчиво и терпеливо объясняют все нам и показывают. К тому же мы и сами помогаем друг другу и советом, и делом. Я уже успел найти себе здесь новых друзей.

В минувшую пятницу у ново­испеченных защитников Отечества стартовали занятия по начальной военной подготовке. Успешной вам службы, новобранцы!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

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