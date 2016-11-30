«Немного старания – и всё получится!»

В 1‑й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО прибыли новобранцы. Всего в строю роты нового пополнения около 70 молодых парней.

Как рассказал заместитель командира полка по идеологической работе подполковник Николай Чёрный, все новички с первых дней службы старательно осваивают азы военного дела. Большинство из них до призыва в ряды Вооруженных Сил успели не только получить среднее образование, но и приобрести специальность, потрудиться в народном хозяйстве. Есть и ребята с высшим образованием. Всех их объединяет одно: они настроены служить с достоинством и честью.

Командиру роты нового пополнения майору Вадиму Омельченко не впервой обучать новобранцев. В его команде отличные командиры взводов. Командиры отделений также знатоки военного дела, почти все они — контрактники. В их числе знакомые нам по предыдущим репортажам из жизни полка сержанты контрактной службы Артур Шилов и Рустам Саттаров, младшие сержанты контрактной службы Виктор Строковский и Сергей Бернацкий. Им в помощь — наиболее подготовленные сержанты срочной службы.

В первые дни службы новобранцы познакомились с командованием воинской части, с ее историей, с интересом посмотрели видеофильмы об участии воинского коллектива полка в тактических учениях с боевой стрельбой на полигонах Российской Федерации Ашулук и Телемба.

Вместе с офицерами подразделения увлеченно изучает новобранцев и документы их личных дел, проводит индивидуальные и групповые беседы, анкетирование, готовит социально-психологическую характеристику нового пополнения психолог полка капитан Алексей Каратченя.

— Каждый новобранец по-своему интересен, отличается особенностями характера, образованием и увлечениями. И к каждому нужно найти индивидуальный подход, чтобы облегчить процесс адаптации к военной службе, — считает офицер.

Рядовой Глеб Сулима — из семьи кадрового офицера. Его отец Андрей Васильевич, майор запаса, напутствовал сына на отличную службу.

— Настроен достойно отслужить установленный срок и продолжить военную карьеру уже на контрактной основе, — поделился своими мыслями Глеб.

А вот у рядового Владислава Кичко несколько лет назад проходил срочную службу в этом же полку старший брат Евгений, уволился он в запас сержантом. Сейчас уже сам Владислав осваивает азы строевой подготовки на плацу, где когда-то принимал Военную присягу его брат.

— Евгений отлично отзывался о воинском коллективе полка, о предназначении военнослужащего войск противовоздушной обороны, — сообщил рядовой Владислав Кичко. — Я был счастлив, когда узнал, что призовут в ту же воинскую часть… Постепенно привыкаю к распорядку дня, учусь различным премудростям военной службы. Наши командиры доходчиво и терпеливо объясняют все нам и показывают. К тому же мы и сами помогаем друг другу и советом, и делом. Я уже успел найти себе здесь новых друзей.

В минувшую пятницу у ново­испеченных защитников Отечества стартовали занятия по начальной военной подготовке. Успешной вам службы, новобранцы!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора