Первенство для друзей

В очередной раз средняя школы № 2 ­города Слонима собрала участников VI открытого первенства по военно-прикладным видам спорта на кубок имени Героя Советского Союза майора Кузьмы Гнидаша.

В соревнованиях участвовали ребята не только из кадетских и специализированных классов школ нашего города, но и из средней школы № 7 города Новогрудка. Новичками на этот раз были учащиеся специализированного класса МВД Слонимского городского лицея. Всего в открытом первенстве участвовало 10 команд.

Как и в предыдущие годы, учащиеся соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, снаряжении магазина автомата Калашникова, неполной разборке-сборке автомата АК‑74, умении пользоваться общевойсковым защитным комплектом. Кроме того, юноши подтягивались на перекладине, а девушки выполняли упражнение по подниманию туловища на время…

И вот первенство началось. Военный комиссар Слонимского и Зельвенского районов подполковник Владимир Герасимчук принял доклад о готовности команд к соревнованию. Так стартовал первый этап состязания…

Определились лучшие команды, а также лидеры в личном первенстве. Наступил торжественный момент чествования победителей и призеров. Медали и грамоты, учрежденные Слонимской районной организацией Белорусского союза офицеров, вручены Никите Мацису (СШ № 7, Новогрудок) и Вере Данилевич (СШ № 2, Слоним), занявшим в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета третье место, Алексею Лошковскому (СШ № 7, Новогрудок) и Марине Булыге (СШ № 9, Слоним) — второе. Самые лучшие результаты на данном этапе соревнований показали Арсений Добриян и Алеся Литвин — оба из СШ № 2 города Слонима.

Надо отметить, что весь пьедестал почета в состязании по снаряжению магазина завоевали девушки из команды «Варяг» (СШ № 2, Слоним). Лучший результат (30 раз) в подтягивании на перекладине продемонстрировал ученик специализированного класса МВД Слонимского городского лицея Еремей Стрелковский. Победителем в надевании общевойскового защитного комплекта (в виде комбинезона) стал слонимчанин из класса МЧС СШ № 10 Алексей Якимюк. Он показал лучшее время — 2 минуты 20 секунд.

По итогам соревнования судейская коллегия определила команды-лидеры. Третье место и малый кубок завоевала сборная кадетских классов СШ № 7 (Новогрудок). Второе место заняла команда кадетских классов СШ № 9 (Слоним). А вот большой кубок и первое место присудили участникам клуба «Варяг» СШ № 2 (Слоним).

Но главное, что объединяло всех ребят, участвовавших в очередном открытом первенстве по военно-прикладным видам спорта на кубок имени Героя Советского Союза Кузьмы Гнидаша, — это дружба, которая должна всегда побеждать. Они благодарны постоянным организаторам соревнования и его учредителям — военному комиссариату Слонимского и Зельвенского районов, Слонимской районной организации БСО, Слонимской районной организации ДОСААФ, а также администрации СШ № 2 города Слонима и ее шефам из 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Майор запаса Виктор Герасимчик, г. Слоним