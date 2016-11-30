Победный год артиллеристов (Видео)

По итогам 2015/2016 учебного года 310‑я гвардейская группа артиллерии 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады признана лучшей среди артиллерийских частей Северо-Западного оперативного командования. О том, как личному составу удалось добиться высоких результатов в боевой подготовке и какие задачи предстоит ему выполнять в новом учебном году, корреспонденту агентства «Ваяр» рассказал начальник штаба — первый заместитель командира группы артиллерии гвардии подполковник Сергей Побожный.

— Сергей Викторович, а насколько трудным был путь к столь высокому званию?

— За те два с половиной года, на протяжении которых я служу в 310‑й гвардейской группе артиллерии, это был самый напряженный, насыщенный важными событиями и плановыми мероприятиями учебный год. Но итоги его откровенно радуют. С удовлетворением хочу отметить: весь личный состав воинской части подошел к этим испытаниям с высокой ответственностью. А событий было действительно немало. Это и командно-штабное учение Вооруженных Сил, и участие в военном параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь, и плановые полевые выходы с боевой стрельбой, и различные конкурсы ратного мастерства.

Реактивный дивизион группы дважды принимал участие в испытании новых реактивных снарядов. По результатам КШУ наша воинская часть получила оценку «хорошо», а гаубичная самоходная артбатарея, которая демонстрировала во время учения боевую стрельбу, заслужила «отлично». Не раз группа подвергалась внезапным проверкам — и нареканий к нам не было. Результаты, которых достигли наши военнослужащие в ходе выполнения этих мероприятий, дают реальный повод для гордости.

Самые теплые слова хочется высказать в адрес бывшего командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С3 гвардии подполковника Дмитрия Дорошко (на днях он принял должность заместителя командира группы), тоже хочу поблагодарить командира 1‑й гаубичной самоходной артиллерийской батареи дивизиона 2С1 гвардии капитана Александра Яковлева и весь личный состав данных подразделений. В прошедшем учебном году подчиненные гвардии подполковника Дорошко заняли второе место в соревновании на звание лучшего артиллерийского дивизиона белорусской армии, также в числе лучших батарея гвардии капитана Яковлева. Конкурс батарей в 2016 году проводился управлением ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил впервые. Отрадно, что именно наши военнослужащие стали его лидерами!..

Эти высокие результаты весомо пополнили копилку общих достижений личного состава 310‑й гвардейской группы артиллерии.

— Кто, на ваш взгляд, кроме вышеуказанных офицеров, также внес значительный вклад в признание группы лучшей? Ведь двумя достижениями такую победу не завоюешь…

— В нашем воинском коллективе служит немало талантливых, добросовестных, высокопрофессиональных офицеров, внесших немалую лепту в повышение ­боеготовности 310‑й гвардейской группы артиллерии. Среди них гвардейцы майоры Сергей Шевчик, Юрий Грищенко, Владимир Бобрик, капитан Алексей Адамович, старшие лейтенанты Артём Кистюк, Николай Фролов, Павел Катяшёв. И это еще не полный список…

— Ни одно дело, говорят, не обходится без шероховатостей. Даже в передовом коллективе… Как в воинской части ведется работа над ошибками?

— Не скрою, некоторые упущения у нас действительно были. В частности, во время проведения командно-штабного учения мы апробировали различные варианты применения артиллерии в условиях ведения специальных боевых действий. Тогда был выявлен ряд проблемных вопросов. Часть из них решили на месте — в полевых условиях, над остальными будем усердно работать в процессе боевой подготовки в новом учебном году. Пути совершенствования нами уже определены, осталось воплотить намеченное в реальность. Достигнутую в этом году высокую планку опускать ни в коем случае нельзя.

— Чем непосредственно перед началом нового учебного года занимается личный состав группы артиллерии?

— Буквально на днях в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде завершила работу комиссия во главе с командующим войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майором Александром Вольфовичем. Проверяющие присутствовали на строевых смотрах, которые проводили командование группы и командование бригады. Оценивался внешний вид военнослужащих, состояние учебно-материальной базы, многое другое.

Особое внимание члены комиссии уделили проверке документов, разработанных к началу нового учебного года. Тщательно проверяли знание военнослужащими должностных обязанностей и руководящих документов.

По итогам работы комиссии дана положительная оценка состоянию дел в 310‑й гвардейской группе артиллерии. К новому учебному году личный состав воинской части готов полностью.

— Какие же основные задачи предстоит ему выполнять?

— В 2016/2017 учебном году продолжим выполнение задач по предназначению. Предстоит добиться дальнейшего повышения уровня подготовки штаба части и подразделений группы, освоения новых форм применения артиллерии и способов действий в составе региональной группировки войск. В плане — очередные полевые выходы, стрельба штатными боевыми снарядами, решение многих других учебно-боевых задач.

Не будем забывать, что 2017 год объявлен Годом качества. Все проводимые мероприятия потребуют от личного состава большой собранности, повышенной внимательности и высокой дисциплинированности. В апреле в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде пройдет комплексная проверка, которая в том числе затронет все стороны деятельности нашей воинской части.

А в марте будущего года 310‑я гвардейская Белостокская орденов Кутузова и Александра Невского группа артиллерии отметит 75‑летний юбилей со дня своего образования. Воинская часть прошла славный боевой путь от берегов Волги до Бранденбурга. Мы просто не имеем права в юбилейный год уступить кому-либо пальму первенства!.. Все силы направим на достижение максимально высоких результатов в боевой подготовке. Для этого у нас есть хороший задел. И, главное, у каждого военнослужащего есть огромное желание отстоять честь своего воинского коллектива, подтвердить высокое звание гвардейца-артиллериста.

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова