С бесценным опытом – к новым высотам

На днях в 30‑й отдельной Краснознамённой железнодорожной бригаде прошёл торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем её командира полковника Алексея Якунина. Он назначен заместителем начальника департамента — начальником 3‑го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.
Бригадой Алексей Валерьевич командовал три года. За это время благодаря личным стараниям, профессионализму и офицерской мудрости он сумел объединить коллектив бригады и совместными усилиями поднять ее на более высокий уровень. По итогам 2015/2016 учебного года 30 ождбр стала лучшим соединением транспортных войск.
Слово для доведения приказа было предоставлено новому командиру бригады полковнику Александру Невмержицкому. После этого знаменная группа, чеканя шаг, вынесла на середину плаца святыню части — Боевое Знамя. Полковник Якунин преклонил перед ним колено и прикоснулся к алому полотнищу — символу воинской чести, доблести и славы.
— За время службы я получил бесценный опыт, — отметил Алексей Валерьевич, обращаясь к личному составу бригады. — Благодаря дружному коллективу и совместной работе мы добились значительных успехов. Вы способны выполнять любые задачи и своим трудом крепить обороноспособность нашей Родины. Желаю вам продолжить службу в том же ключе, выражаю огромную благодарность всему личному составу за совместную службу. Спасибо всем!
Соб. инф.