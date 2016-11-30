С бесценным опытом – к новым высотам

На днях в 30‑й отдельной Краснознамённой железнодорожной бригаде прошёл торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем её командира полковника Алексея Якунина. Он назначен заместителем начальника департамента — начальником 3‑го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.

Бригадой Алексей Валерьевич командовал три года. За это время благодаря личным стараниям, профессионализму и офицерской мудрости он сумел объединить коллектив бригады и совместными усилиями поднять ее на более высокий уровень. По итогам 2015/2016 учебного года 30 ­ождбр стала лучшим соединением транспортных войск.

Слово для доведения приказа было предоставлено новому командиру бригады полковнику Александру Невмержицкому. После этого знаменная группа, чеканя шаг, вынесла на середину плаца святыню части — Боевое Знамя. Полковник Якунин преклонил перед ним колено и прикоснулся к алому полотнищу — символу воинской чести, доблести и славы.

— За время службы я получил бесценный опыт, — отметил Алексей Валерьевич, обращаясь к личному составу бригады. — Благодаря дружному коллективу и совместной работе мы добились значительных успехов. Вы способны выполнять любые задачи и своим трудом крепить обороноспособность нашей Родины. Желаю вам продолжить службу в том же ключе, выражаю огромную благодарность всему личному составу за совместную службу. Спасибо всем!

Соб. инф.