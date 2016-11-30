Спасибо за службу!

Сегодня завершает свою военную службу и увольняется в запас председатель государственного учреждения «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь» — главный эксперт Вооруженных Сил полковник медицинской службы Олег Слипченко. Олег Васильевич отдал благородному делу служения Отечеству 37 лет.

В 1985 году Олег Слипченко окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Более 18 лет офицер прослужил на должностях, связанных с военно-врачебной экспертизой. Олег Васильевич по праву заслужил уважение сослуживцев как ответственный и грамотный специалист, надежный, честный человек, требовательный и внимательный начальник.

Руководство военно-медицинского управления Министерства обороны, коллектив Центральной военно-врачебной комиссии знают Олега Васильевича как опытного руководителя и наставника, который отдал много сил и стараний в период становления и совершенствования военно-врачебной экспертизы в Республике Беларусь. Благодаря добросовестности и принципиальности, трудолюбию и активной жизненной позиции он снискал заслуженный авторитет.

Многолетнее образцовое служение полковника медицинской службы Олега Слипченко Родине было неоднократно поощрено руководящим составом Вооруженных Сил, отмечено медалями «За безупречную службу» трех степеней, рядом других государственных наград.

В этот день мы желаем вам, Олег Васильевич, крепкого здоровья на долгие годы, неизменной удачи на жизненном пути, семейного благополучия, личного счастья, претворения в жизнь всех замыслов и планов, новых свершений на благо нашей Родины!

Коллектив государственного учреждения «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь»