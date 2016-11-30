В добрый путь, защитники Отечества!

На днях в войсковой части 55719 состоялись торжественные проводы в запас более пятидесяти военнослужащих, которые прошли армейский путь, добросовестно исполняя свой воинский долг. Для каждого из них срочная военная служба стала настоящей школой возмужания и взросления, периодом формирования и становления истинно мужского характера.

Слова благодарности за добросовестное исполнение обязанностей прозвучали в адрес военнослужащих, увольняемых в запас, из уст командира воинской части гвардии полковника Кирилла Казанцева. Он выразил уверенность в том, что приобретенный в армии опыт непременно поможет юношам найти достойное место в дальнейшей гражданской жизни. В лучшую сторону были отмечены гвардейцы сержанты Евгений Туманов, Роман Шинявский, Алексей Гончаров, ефрейтор Сергей Селедцов, рядовой Дмитрий Бурдуков.

По окончании мероприятия торжественным маршем перед увольняемыми в запас прошли все военнослужащие воинской части. Совсем скоро у каждого из покинувших армейское расположение молодых людей начнется другая жизнь.

Гвардии подполковник Валерий Янушкевич