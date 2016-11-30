Хозяйский подход – главное условие

Недавно завершился двухдневный сбор с начальниками вещевой службы Вооружённых Сил, который проходил на базе 2‑й инженерной бригады

От того, как работает вещевая служба сегодня и как будет работать завтра, зависит не только наше здоровье и настроение, но и боеготовность армии. Именно об этом, а также о том, что профессиональная состоятельность начальников вещевой службы напрямую зависит от их хозяйского подхода к доверенному делу, и шла речь на данном сборе.

Целью мероприятия, которым руководил начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков, было совершенствование теоретического и профессионального уровня подготовки начальников вещевых служб Вооруженных Сил. Специалисты обсудили вопросы вещевого обеспечения, пути их решения, выработали предложения по дальнейшему развитию системы вещевого обеспечения. В заключение были подведены итоги вещевого обеспечения белорусской армии за 2016 год, доведены задачи на будущий год.

Тон сбору задал полковник Вячеслав Шитиков. Не остались без внимания ни проблемные вопросы, ни позитивный опыт на местах.

Открывая сбор, Вячеслав Васильевич рассказал о результатах выполнения задач вещевого обеспечения в нынешнем году. В процессе доклада были заслушаны должностные лица. Как следовало из услышанного, почти всегда результаты работы на местах напрямую зависят от расторопности специалистов вещевой службы. Мало приобрести хорошую профессиональную подготовку, необходимо иметь хозяйский взгляд на вверенное имущество, а это — основа тактики и стратегии данного дела.

Полковник Вячеслав Шитиков указал на задачи по планированию, оформлению и ведению документации, хозяйственной деятельности — хранению, учету, банно-прачечному обслуживанию, другим позициям.

Также Вячеслав Васильевич обратил внимание участников сбора на правильную отработку служебных вопросов с начальниками складов, хранилищ, старшинами, младшими специалистами вещевой службы.

Начальник 2‑го отдела контрольного управления главной военной инспекции Вооруженных Сил полковник Андрей ­Дедюля рассказал об итогах контрольно-ревизионной деятельности по вещевой службе.

Такие выступления для участников сбора стали, по сути своей, консультациями с компетентными специалистами. Например, после доклада начальника управления заказов и закупок материальных средств Вооруженных Сил полковника Виталия Сенколикова начальникам вещевых служб будет легче правильно решать вопросы порядка проведения закупки товаров и работ (услуг).

В своем выступлении начальник 2‑го отдела вещевого управления полковник Владимир Новичёнок рассказал об итогах работы начальников вещевой службы Вооруженных Сил по вопросам банно-прачечного обслуживания и ремонта вещевого имущества, ремонта войсковых бань и вещевых складов в нынешнем году и задачах на будущий год.

Во многих частях идет строительство бань или ремонт в приспосабливаемых для соответствующих задач зданий. А пока суть да дело, хозяйственные начальники вещевых служб наладили помывку в полевых банях, переведя кое-где данную работу на круглогодичные рельсы.

— Перспективно такое готовое сооружение, как банный модуль, который уже есть в одной из воинских частей, — сообщил полковник Владимир Новичёнок. — Его реально оборудовать в течение недели, при этом будет обеспечена помывка 20 человек в час.

Продвигаемое новшество — стирка белья в полевых условиях. Данное дело уже обкатано на полигоне Репище. Для этого были закуплены стиральные машины, 20 пар бактерицидных ламп для дезинфекции и другое необходимое оборудование. В комплекте — сушилки, в том числе и для обуви.

Затронул офицер и вопрос хозяйского подхода к ремонту вещевого имущества на местах. Подробнее на этом в своем докладе остановился заместитель начальника базы — начальник учетно-операционного отдела 2336‑й базы хранения вещевого имущества майор Андрей Лобаненко.

Конечно, специалистов интересовали особенности вещевого обеспечения в будущем году. Их прокомментировал начальник 1‑го отдела вещевого управления полковник Андрей Пигоцкий.

Прошло несколько методических занятий, которые провели представители вещевого управления: полковник Сергей Кулакевич, подполковники Николай Башмаков и Светлана Сазонова, Тамара Рябцева, Иван Свиридович и Вероника Федорович.

В завершение сбора полковник Вячеслав Шитиков проинформировал об основных задачах по вещевому обеспечению воинских частей в 2017 году.

Состоялось торжественное награждение лучших специалистов вещевой службы.

По итогам работы в течение 2016 года первое место среди объединений и приравненных к ним заняла вещевая служба управления тыла ВВС и войск ПВО, среди механизированных бригад и приравненных к ним — специалисты-вещевики 38 одшбр­. Среди остальных воинских частей лучшей признана вещевая служба тыла 361 боо (ЦОВУ). Их начальникам — соответственно подполковнику Игорю Звонковичу, гвардии старшему лейтенанту Сергею Леонтюку и капитану Кириллу Бартошевичу — вручены переходящие призы и грамоты.

Елена Романова, «Ваяр», фото Владимира Павлова

Говорят участники сбора

Старший преподаватель кафедры ­тылового обеспечения военного факультета в ГрГУ имени Я. Купалы ­подполковник Михаил Цветков:

— На сбор я приехал вместе со старшекурсниками. Через полгода они уже будут принимать должности, приступят к самостоятельной работе и познают особенности вещевой службы на местах. Да и нам, военным педагогам, надо знать, как и к чему готовить будущих офицеров — представителей вещевой службы белорусской армии. Для меня нынешний сбор уже пятнадцатый. И каждый раз, участвуя в данных мероприятиях, познаю что-то новое.

Начальник вещевой службы

в/ч 19764 старший лейтенант Юрий Веретило:

— Я окончил военный факультет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В нынешней должности служу уже три года. Конечно, опыт работы уже вроде бы есть, тем не менее всегда найдется чему поучиться. Например, у меня были вопросы по порядку обеспечения личного состава, оформления соответствующей документации. В ходе сбора я получил нужную информацию.

Начальник продовольственной и вещевой службы 230-го общевойскового ­полигона лейтенант Надежда Середа:

— Три года занимаю данную должность. По вещевому обеспечению мы состоим в 815 цто, но так как на нашем полигоне идет активная боевая учеба, с прошлого года храним палаточный фонд. В нынешнем году оборудовали площадку для развертывания полевой бани. Что дал мне сбор? Новые знания и необходимые консультации.

Начальник вещевой службы тыла 38 одшбр гвардии старший лейтенант Сергей Леонтюк:

— Когда полгода назад я стал начальником вещевой службы бригады, увеличился как объем работы, так и ответственности. Идеал, понятно, в природе не существует, но мы все же обязаны к нему стремиться. На сборе мы обменялись опытом, консультации со специалистами помогут нам откорректировать дальнейшую ­работу.