Кладовая боеприпасов

Как хранятся снаряды и ракеты в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов

Переступая порог контроль­но-пропускного пункта базы, первым делом я обратил внимание на 76‑мм дивизионную пушку образца 1942 года, водруженную на постамент у здания штаба воинской части. У основания мраморная плита, на которой — боевой путь части в годы Великой Отечественной войны.

— Это мы сделали своими руками, — с гордостью поясняет заместитель начальника базы по идеологической работе подполковник Сергей Рыжков. — 10 сентября коллектив части отметил ее 75‑летний юбилей. К празднику мы обновили внешний вид базы, провели капитальный ремонт ряда объектов. Если бы вы побывали у нас несколько лет назад, сейчас не поверили бы, что находитесь в том же самом месте.

В штабе части нас встретил начальник базы подполковник Пётр Лишко.

— Приглашаю на техническую территорию, там все увидите своими глазами, а я попутно расскажу о предназначении базы, — произнес Пётр Александрович.

Кстати, чтобы пройти на техническую территорию части, необходимо специальное разрешение вышестоящего командования, которое я получил заранее. Меры предосторожности оправданны: ведь здесь хранятся боеприпасы.

— Основные задачи нашей базы — хранение боеприпасов, дальнейшая выдача их в войска после проведения регламентных работ, — пояснил подполковник Лишко. — Кроме того, мы единственные в Вооруженных Силах занимаемся утилизацией боеприпасов крупного калибра — артиллерийских снарядов, а также ракет и их боевых частей. Хочу заметить: утилизируем только те боеприпасы, которые не могут найти применения в современных Вооруженных Силах, и делается это для экономии средств, необходимых на их содержание.

Рассказ Петра Александровича прервался, когда мы дошли до КПП технической территории базы. Там нас встретила Людмила Мозолькова, контролер военизированной охраны. Миловидная женщина первым делом попросила сдать спички, зажигалки — все, что может послужить источником огня. А второй конт­ролер — Ирина Шумилова занялась осмотром личных вещей. К счастью, ничего опасного и подозрительного в моей сумке не нашлось.

— Работа у нас такая… — протягивая пропускной талон, пояснила Ирина Сергеевна. — Пропускной режим — мероприятие серьезное!

* * *

И вот мы на технической территории. Пётр Александрович Лишко поручил сопровождать нас первому заместителю начальника базы — главному инженеру подполковнику Степану Альховику.

Направились к одному из хранилищ, где специалисты базы занимались перегрузкой боеприпасов. И рядом с несколькими грузовыми автомобилями увидели, как младший сержант контрактной службы Денис Лешкович проводит с военнослужащими инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при погрузке боеприпасов.

Вскоре они принялись за работу. С помощью гидрокрана, установленного на одной из машин, специалисты в защитных касках и спецодежде переместили контейнеры с боеприпасами на склад.

— Для этих парней перегрузка ракет — привычное дело, — заметил подполковник Альховик. — Недавно мы получили несколько вагонов с боеприпасами, занимаемся их постановкой на склад. Процесс это непростой и достаточно трудоемкий. Сначала все снаряды маркируются, распределяются по категориям в зависимости от состояния…

А внутри склада приемкой боеприпасов занималась начальник хранилища Валентина Козеко. Проверяя каждый снаряд, Валентина Антоновна вносила пометки в отчетную ведомость.

Я попытался поднять один из снарядов — килограммов десять, не меньше… И как с этим справляется женщина?!

— Здесь я работаю уже более двадцати лет — и привыкла к этой, может, и не самой женской профессии, — поднимая тяжелую крышку ящика с артиллерийскими снарядами, поведала Валентина Антоновна. — Моя обязанность — принимать боеприпасы на склад и обеспечивать их правильное хранение, а также выдавать их представителям воинских частей.

* * *

…Ну а территория базы настолько велика, что у военизированной охраны имеется в штате собственный УАЗ, предназначенный для доставки стрелков на посты. Довелось побывать и в караульном городке…

Нас встретил начальник команды военизированной охраны подполковник запаса Юрий Процко.

— Огромная техническая территория, несколько километров периметра — вот наша вотчина, которую мы охраняем, — пояснил Юрий Петрович. — В подчинении у меня несколько караульных групп — и с уверенностью скажу, что в каждой из них только надежные люди. Я считаю так: если работа связана с оружием, человек должен пройти перед трудоустройством психологическое тестирование, быть морально устойчивым. Лишь бы кого мы к себе не берем. Коллектив здесь дружный, слаженный. Знакомых с военным ремеслом мы берем охотно, но все равно предварительно проверяем характеристики с предыдущих мест службы или работы, заключения медицинской комиссии.

* * *

Возвращаясь к штабу воинской части, я увидел вдали красный танк. Ломая голову над тем, в чем же здесь подвох, решил подойти поближе…

Об этом «чуде» мне рассказал начальник военной противопожарной команды и аварийно-спасательных работ старший лейтенант Александр Манетов.

— Понимаю ваше удивление, — наблюдая за тем, как я осматриваю «танк», произнес старший лейтенант. — Правильное название этого стального монстра — гусеничная пожарная машина ГПМ‑54. Она предназначена для доставки пожарного расчета к очагу возгорания и последующего тушения огня. Исключительность этой техники, конечно же, в наличии толстой брони, защищающей личный состав при тушении возгораний на опасных объектах.

Офицер рассказал также о том, что занятия по спецподготовке с подчиненным личным составом проводятся регулярно… В общем, у огня ни единого шанса!

* * *

…Что ж, боеприпасы здесь находятся в руках умелых специалистов. И «жить» они будут еще очень долго!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора