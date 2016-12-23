С пользой для здоровья и души

Вчера в военном комиссариате города Минска состоялось совместное совещание, посвященное организации и проведению спортивно-патриотических лагерей в 2017 году.

В нем приняли участие военные комиссары районов Минска, начальники управлений образования районных исполнительных комитетов столицы, а также представители воинских частей, дислоцирующихся в Минском гарнизоне. Приглашены были также заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Виталий Пригодич, заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьёва.

— Организация спортивно-патриотических лагерей с допризывной молодежью в период летних каникул на базе наших соединений и воинских частей — задача государственной важности, — процитировал слова министра обороны Республики Беларусь начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата города Минска полковник Дмитрий Петрович. — Это совещание направлено на то, чтобы спланировать и скорректировать работу спортивно-патриотических лагерей, обменяться опытом работы со школьниками. В 2016 году эту задачу успешно решали все воинские части Минского гарнизона и военные комиссариаты города Минска. А военные комиссариаты Московского и Фрунзенского районов столицы, 56‑й отдельный полк связи и кинологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь можно ставить в пример другим воинским частям.

После выступлений офицеров и гостей по теме совещания с конкретными положительными примерами оно перешло в формат беседы и конструктивного диалога. Представители воинских частей и военных комиссариатов обменялись контактами с руководителями учреждений образования, центров допризывной подготовки административных районов города Минска, договорились о более частых встречах в таком формате.

— Мы всегда рады, когда люди в военной форме посещают наши учреждения образования, и очень благодарны Вооруженным Силам за то, что они приглашают нас к себе, — подчеркнул заместитель комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Виталий Пригодич. — Также рады тому, что дети интересуются военной службой, увлекаются армией и на время работы спортивно-патриотических лагерей отвлекаются от своих гаджетов. Подобные же встречи помогут качественно организовать работу в этом направлении.

Наша справка

В 2016 году оздоровление в спортивно-патриотических лагерях прошло почти две тысячи учащихся учебных учреждений Беларуси. В работе таких лагерей участвовало более сорока офицеров и семь инструкторов из числа солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу и службу по контракту. В июне-июле этого года военные комиссариаты города Минска приняли участие в организации и работе более тридцати спортивно-патриотических лагерей на базе ­воинских частей.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора