Сформирован состав Центризбиркома

Совет Республики Национального собрания избрал шесть членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Членами ЦИК путем тайного голосования были избраны Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Ирина Целиковец. Накануне указом Президента на должность председателя ЦИК была назначена Лидия Ермошина. Членами ЦИК были назначены также Елена Дмухайло, Вадим Ипатов, Сергей Калиновский, Марина Рахманова и Олег Слижевский.

Как отметила в беседе с журналистами Лидия Ермошина, впервые реализована идея формирования состава ЦИК только из юристов. Предложение поддержали местные власти на уровне областей и Минска. «Это поспособствует повышению имиджа ЦИК не только в обществе, но и за рубежом», — уверена председатель Центризбиркома. В Центральную комиссию, по ее словам, вошли очень авторитетные юристы, активные люди, граждане с государственным самосознанием. «Все это будет позитивно восприниматься нашими партнерами и избирателями», — подчеркнула Лидия Ермошина.

БЕЛТА