«Хочу остаться на контракт!» (Видео)

Престиж службы в армии — это вопрос, который сейчас особенно актуален. Как же обстоит ситуация на самом деле? Хотят ли молодые люди строить военную карьеру после «срочки» и служить по контракту? Чтобы ответить на эти вопросы, я посетил 465‑ю ракетную бригаду и пообщался с контрактниками, которые там служат.

Лейтенантом я участвовал в отборе призывников в это соединение. Многие ребята еще в военкоматах говорили нашей комиссии: «Хочу остаться на контракт!».

Казалось, что после первого месяца службы, когда парни уже прочувствовали, как нелегко дается солдатский хлеб, количество желающих строить военную карьеру может и уменьшиться. Но вышло как раз наоборот. Мы даже шутили между собой: так можно будет всю бригаду укомплектовать контрактниками.

«Ракетчиком способен быть не каждый» — это одна из фраз, которой меня напутствовали перед собеседованием с желающими остаться служить дальше. Здесь нужно объяснить несколько важных нюансов. Задачи, которые выполняет бригада, довольно непросты. Наносить точные ракетные удары, предварительно замаскировав позицию и технику, совершать на ней длительные марши в любое время суток — все это требует особой слаженности действий и смекалки от военнослужащих.

Приведу простой пример. Зимний лес. Люди в форме лесников складывают дрова, рядом стоит дровник, вокруг тишина… Звучит команда — и из сооружения неожиданно выкатывается пусковая установка, расчет занимает свои места, затем машина выдвигается на позицию. Спустя минуту комплекс уже готов к нанесению ракетного удара по цели.

Таких приемов и хитростей у военнослужащих бригады не один десяток. Многое придумывается уже на месте, исходя из окружающей обстановки. Поэтому нестандартное мышление — ключевой фактор при отборе в ракетчики.

Да и оружие, которым они обладают, действительно мощное и эффективное. В этом я убедился лично, когда увидел на полигоне Полесский глубокие воронки, в которых мог спрятаться человек в полный рост. А еще разорванные в клочья мишени, срезанные осколками деревья… Это были следы группового ракетного удара тактического ракетного комплекса «Точка-У». Кстати, цели находились тогда на удалении 60 километров.

Одним из участников того учения был Василий Гурский, ныне старший сержант контрактной службы.

— Тогда я еще срочную службу проходил, — вспоминает ракетчик. — Когда увидел, как взлетает ракета, понял: абсолютно точно останусь в армии. Очень нравилось работать на технике, участвовать в полевых выходах. А когда лично убедился в мощи нашего оружия, решил для себя все окончательно.

Кандидатов в контрактники традиционно приходилось отбирать очень придирчиво. Но практически все из них подходили. Одна из главных причин — на контракт оставались лучшие. Люди зарекомендовали себя с положительной стороны, им нравилась служба, все они впоследствии находили свое место в войсках.

— Действительно, у нас в соединении существует негласный конкурс среди желающих проходить военную службу по контракту, — рассказал заместитель командира 465 рбр по идеологической работе подполковник Александр Авдей. — Поэтому выбираем лучших — по результатам психологических тестов, собеседований, физически крепких. Здесь важна каждая мелочь, ведь в будущем кто-то из этих парней станет прапорщиком или офицером, получит в подчинение личный состав и технику.

…Направляясь к штабу бригады, я встретил молодого прапорщика, лицо которого показалось невероятно знакомым. Оказалось, это мой старый знакомый Станислав Кудин. Правда, тогда он был срочником, старшим сержантом. А теперь — начальник радиостанции Р-161 А2.

Расспросил парня, почему он решил продолжить военную карьеру, нравится ли ему новый статус.

— Конечно! — убежденно ответил Станислав. — Это ведь очень интересно. Не скажу, что легко, но мне нравится. Побывал на учениях, причем неоднократно. Плюс ко всему социально защищен, могу реализовать себя в армии как профессионал.

А во время прошлого моего визита в соединение удалось пообщаться с одним из младших командиров — сержантом контрактной службы Валерием Демашкевичем.

— Заключил контракт и не жалею, — поделился ракетчик. — Совсем недавно я входил в администрацию сборов нового пополнения. Делился с новобранцами опытом и навыками, которые получил на различных учениях… Еще два года назад не поверил бы, что такое возможно, а теперь не представляю себя без службы.

Как же относится командование бригады к такому наплыву желающих? За ответом я решил обратиться к начальнику штаба — первому заместителю командира 465 рбр полковнику Дмитрию Савицкому.

— Приятно, когда военнослужащий-срочник хочет остаться на контракт и продолжить военную службу, — объяснил офицер. — Это означает, что служить в нашем соединении людям нравится и работа с личным составом, которую мы осуществляем, ведется в верном направлении. Сейчас у нас служат 55 контрактников — и это количество в дальнейшем, уверен, увеличится.

Новобранцам еще только предстоит стать армейскими профессионалами — а парни, которые служат по контракту, уже сделали первые шаги в этом направлении. Их не испугали ни тяготы службы, ни ответственность. Для них Родину защищать действительно стало профессией. Престижной? Несомненно. Иначе не оставались бы служить.

Все же в армию идут ради идеи, романтики, а не богатства…

Впереди у контрактников, упомянутых мной выше, подготовка к серьезным ратным экзаменам, которые, я уверен, ракетчики выдержат с честью. Как и всегда.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора