Эта служба и почётна, и трудна

Уже более двух лет Гродненскую военную комендатуру возглавляет подполковник Александр Лупырев. Военный комендант рассказал: с момента формирования воинский коллектив успешно решает возложенные на него важные и ответственные задачи.

— В минувшем году мы принимали участие практически во всех важных мероприятиях подготовки войск Западного оперативного командования и Вооруженных Сил в целом, — уточнил Александр Николаевич. — Так, в ходе всех этапов комплексной проверки боеготовности войск экипажи военной автомобильной инспекции нашей комендатуры осуществляли сопровождение колонн. Достойный вклад мы внесли и в успешное проведение командно-штабного учения Вооруженных Сил.

— Не так давно в составе комендатуры появилось новое подразделение — группа (специальная). Ее основной задачей является розыск и задержание военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть. В минувшем учебном году проводилась совместная подготовка этой группы с разведывательными подразделениями Западного оперативного командования, что дало положительный результат.

Время не стоит на месте, и Гродненская военная комендатура находится в постоянном развитии. Способствует этому и улучшение ее технического оснащения.

Военный комендант большое внимание уделяет воспитанию подчиненного личного состава

и сплочению коллектива.

— В этом году военнослужащие комендатуры, — добавил подполковник Александр Лупырев, — вместе с семьями посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В будущем это начинание будет продолжено: планируем побывать в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Активно участвуют в общественной жизни коллектива и наши ветераны — подполковники запаса Сергей Петух, майоры запаса Сергей Егормин, Игорь Ларченко и другие делятся бесценным опытом службы.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»