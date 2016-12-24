Григорий Чухрай. Режиссёр-фронтовик и его «Баллада о солдате»

В декабре 1959 года в кинотеатрах Советского Союза был впервые показан фильм «Баллада о солдате» — одна из лучших и самых пронзительных кинолент о Великой Отечественной войне. Первыми его увидели зрители не крупных, а небольших городов СССР, поскольку комиссия, принимавшая фильм, признала его пессимистичным и не вписывающимся в общее направление кинокартин о войне. На полку его не положили, но выпустили ограниченным прокатом. А на партсобрании на киностудии «Мосфильм» режиссер-постановщик фильма Григорий Чухрай был исключен из Коммунистической партии, в которую он вступил на войне…

Однако зрители встретили эту ленту со всей душой. Только за первый год кинопроката ее посмотрели 30 миллионов человек.

Искренний и чистый фильм «Баллада о солдате» заслужил любовь и признание сначала советских зрителей, а уже через полгода он получил специальный приз жюри Каннского фестиваля «За высокий гуманизм и превосходное художественное качество». После этого картина была показана во многих странах мира и завоевала 101 награду на международных кинофестивалях. Такого успеха не знал ни один советский фильм! Чухрай был восстановлен в партии, а в 1961 году ему и автору сценария Валентину Ежову была присуждена Ленинская премия…

По сюжету фильма, 19‑летний связист Алексей Скворцов сумел подбить во время боя два немецких танка. Затем он объясняет генералу, что подбил их «с перепугу»… А вместо награды просит несколько дней отпуска, чтобы увидеться дома с матерью и починить крышу. Генерал дает солдату шесть суток отпуска.

По пути домой Алексей встречается со многими людьми — одним он помогает, другие помогают ему. В дороге солдат встречает и первую любовь — девушку Шуру. А вот в деревню к матери он успевает лишь заехать на несколько минут и по­обещать: «Я вернусь, мама!»… Но это обещание ему не суждено было выполнить.

Некоторым зрителям показалось, что эпизод с двумя подбитыми танками был выдуман, но это не так. Работая над сценарием фильма, Григорий Чухрай вспомнил, как один из солдат его роты подбил два танка, а когда он спросил бойца, как это у него получилось, тот ответил: «Очень испугался».

Чухрай хорошо знал, что такое война. Он был на фронте с самого ее начала, имел четыре боевых ранения, был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены» и «За победу над Германией».

…Григорий Чухрай в 1940 году был призван в армию и направлен в полковую школу отдельного батальона связи 134‑й стрелковой дивизии в Мариуполе. Войну он встретил в запасном полку, но уже на второй день в схватке с диверсантом получил перелом левой руки и был отправлен в харьковский госпиталь.

Когда война пришла и туда, младший сержант Чухрай принял со стрелковым взводом свой первый бой на станции Харьков‑Сортировочная. На пехотинцев шли три немецких танка — и уцелели наши бойцы только благодаря артиллеристам…

На фронте двадцатилетний Григорий Чухрай узнал о призыве комсомола в десантные войска. Он тут же записался добровольцем и был направлен в 3‑й воздушно-десантный корпус, который формировался в Ейске. Весной 1942 года, во время боев на Таманском полуострове, был ранен осколком в ногу, но добился того, чтобы его не отправляли в дивизионный госпиталь, а оставили лечиться в медсанбате. Затем были бои в районе Сталинграда, где Чухрай был командиром расчета радиостанции. Тогда он не подбил ни одного танка, не уничтожил ни одного немца, но от обеспечения его расчетом бесперебойной связи зависел и ход боя, и жизни солдат.

В октябре 1943 года в боях при форсировании Днепра командир роты связи гвардии лейтенант Григорий Чухрай готовился к десанту во вражеский тыл в составе 3‑й гвардейской воздушно-десантной бригады. Внезапно над аэродромом пролетел немецкий истребитель и сбросил листовки с текстом: «К встрече десанта готовы! Прилетайте поскорее!». Но десант состоялся той же ночью. Немцы вели сильный огонь по грузовым самолетам и по десантникам в воздухе. Григорий Наумович вспоминал, что летел он к земле сквозь огонь горящих парашютов своих товарищей, мимо трасс…

Приземлившись, он сразу вступил в бой и уложил двух немцев. К утру офицеру Чухраю удалось собрать около взвода десантников и занять оборону. Потом были кровопролитные бои в окружении, неоднократные переходы через линию фронта с ценными данными для штаба 47‑й армии, засады, налаживание связи отдельных групп десантников со штабом — радистов опознавали на слух… За храбрость, проявленную в той операции, гвардеец Григорий Чухрай был награжден орденом Красной Звезды.

Летом 1944‑го десантная часть, в которой он служил, находилась в Слуцке. Затем в составе 3‑го Украинского фронта офицер шел с боями через Румынию.

Во время сражений в Венгрии 24 марта 1945 года начальник связи 332‑го гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Чухрай вместе с группой солдат вел бой за участок шоссе. Из автомата он уничтожил шестерых немцев, затем захватил пулемет и открыл из него огонь по врагу. В том бою Григорий Наумович захватил еще и пленного. За это он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

В апреле победного года на подступах к Вене рота под командованием Чухрая попала в засаду. Завязался бой, осколком разорвавшейся мины офицера ранило в берцовую кость. Но он продолжал отстреливаться — и только получив ранение в грудь, а затем удар штыком в бок, не смог сражаться больше.

Гвардии лейтенанта долго везли в госпиталь, и кто-то уже успел написать его матери, что Григорий погиб… Потом было несколько операций, врачи долго извлекали осколки из груди, долго лечили колено, где был частично поврежден нерв.

День Победы Чухрай встретил в госпитале, а в конце декабря 1945‑го был демобилизован из армии по ранению. Ему было тогда 24 года… Пройдя всю войну, Григорий Наумович говорил, что считает себя обыкновенным солдатом, офицером — таким же, как миллионы других.

После войны он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Во время учебы мечтал снять фильм о солдате, который за подвиг получил короткий отпуск и поехал домой к матери. Однако по окончании учебы, в 1956 году, создал фильм «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренёва, который имел большой успех и через год получил на Международном фестивале в Канне премию «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику».

После такого успеха Григорий Чухрай решил непременно исполнить свою мечту, снять наконец фильм о войне, на которой он был сам. Вместе с Валентином Ежовым Григорий Наумович начинает работу над сценарием, чтобы честно и без громких фраз рассказать о своем сверстнике: скромном и обыкновенном солдате, каких на войне было сотни тысяч, которым бывало и страшно, и больно, но вопреки всем страхам они исполнили свой долг — и победили.

В августе 1958 года фильм был запущен в производство. Главные роли должны были исполнять Олег Стриженов и Лилия Алешникова. Однако на третий день съемок Григория Чухрая сбила машина. У режиссера оказались переломаны ноги и несколько ребер… Четыре месяца он провел в гипсе, а когда с палочкой пришел на «Мосфильм» — заявил, что решил поменять актеров на главные роли.

На роль Алёши Скворцова режиссер пригласил студента 2‑го курса ВГИК Владимира Ивашова, а на роль Шуры (после долгих поисков и проб) — первокурсницу школы-студии МХАТ Жанну Прохоренко. Не имея тогда опыта и мастерства, они сумели исполнить сложные роли, привнеся в картину обаяние и красоту молодости. В эпизодических ролях в киноленте приняли участие знаменитые советские актеры. Генерала сыграл Николай Крючков, фронтовика-инвалида — Евгений Урбанский, роль матери Алёши проникновенно исполнила Антонина Максимова.

В фильме были и неточности, на которые режиссер пошел сознательно. Действие ленты происходит летом 1942 года, когда в отпуск с фронта практически не отпускали… Да и солдаты на экране носят форму и погоны, которые ввели только в 1943‑м. Но Чухрай рассчитывал на то, что фильм увидят за рубежом, в странах, освобожденных от фашизма советскими солдатами, — а своих освободителей люди видели в погонах.

Искренностью и чистотой фильм «Баллада о солдате» разительно отличался от военных картин, снятых ранее. Своей человечностью, подлинным гуманизмом он поразил не только советских, но и зарубежных кинозрителей, завоевал всеобщее признание и любовь.

Со времени выхода этого фильма на экран минуло уже более полувека, но он по-прежнему жив, так же волнует людей. На последних кадрах у зрителей также замирает сердце: Алёша Скворцов, как и многие молодые солдаты тех лет, уходит на войну, оставляя мать… Такой настоящий, образный памятник подвигу солдата мог создать только настоящий фронтовик, каким и был кинорежиссер Григорий Чухрай.

Сергей Кирик