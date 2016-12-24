«Позвольте пожать вашу руку, Игорь Григорьевич!»

Для каждого человека, достигшего поставленных целей и взявшего главные высоты, наступает время, когда хочется оглянуться на прожитые годы, чтобы вспомнить и проанализировать особенные моменты или важные события в жизни.

Накануне своего 60‑летия редактор ежемесячного издания «Время патриотов» Военной академии воин-интернационалист подполковник запаса Игорь Григорьевич Шелудков поделился своими воспоминаниями.

Детство Игоря, как и многих детей военнослужащих советского времени, прошло «на чемоданах». Родился он в городе Потсдаме Германской Демократической Республики — по месту службы отца. Пройдя славный боевой путь от рядового-пехотинца в годы войны до полковника, отец Игоря, Григорий Поликарпович, родившийся на суровой сибирской земле, всегда гордился белорусскими корнями и мечтал вернуться в родные края. И получил-таки назначение на историческую родину, в город Минск!

Тепло теперь уже постоянного без переездов семейного очага почувствовала и мама Игоря, Людмила Никифоровна, педагог-воспитатель, тридцать лет делившая все тяготы и лишения воинской службы с мужем-офицером. Сколько мест жительства и работы довелось ей сменить за все это время!..

А Игорь наслаждался всеми благами цивилизованной столичной жизни: обзаводился новыми друзьями в ставшей для него родной 61‑й минской школе, гонял с ребятами в хоккей на замерзших прудах вдоль Свислочи. Школьник очень гордился, что живет теперь в самом лучшем и самом известном доме Минска на улице Червякова, в котором в одно время жили сразу пять Героев Советского Союза! А еще он любил гулять по историческим улочкам Троицкого предместья, покупая по дороге в школу горячие пирожки — прямо из укутанной в одеяло огромной алюминиевой кастрюли!

А когда пятиклассник впервые увидел воспитанников Минского суворовского училища — загорелся сразу! Но в то время предпочтение при поступлении отдавалось детям из неполных семей. Да и Людмила Никифоровна не торопилась отпускать единственного в семье ребенка в самостоятельную жизнь: «Раз уж выбрал для себя профессию офицера — кто тебе вправе перечить?! Но еще раз хорошо подумай и сделай основной упор на успешную учебу в школе, после ее окончания ты сможешь выбрать для себя любой военный вуз страны».

Готовя себя к поступлению в военное училище, юноша успешно учился в школе, только на отлично сдавал нормативы ГТО, показывал хорошие результаты в стрельбе в школьном тире, много читал, отдавая предпочтение военно-исторической литературе.

В 1974 году он без труда поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище.

Сегодня Игорь Григорьевич вспоминает: «Мое училище — одно из лучших в Советском Союзе! Профессорско-преподавательский состав, членами которого были и ветераны Великой Отечественной, не только давал нам необходимые знания, но и охотно делился своим бесценным армейским опытом. Богатая учебно-материальная база, просторные

аудитории, строгие, но справедливые отцы-командиры — обо всем этом у меня только самые теплые воспоминания! Из стен училища выходили вполне подготовленные к службе в Вооруженных силах СССР высококвалифицированные офицерские кадры, горячо любящие свою Родину и почитающие боевые традиции Советской Армии и святейшие традиции своих дедов‑отцов, защищающих родную землю! Да и само место дислокации — город Донецк, где каждая семья так или иначе была связана с трудовыми традициями на шахте, — сыграло огромную роль в деле воспитания в каждом из нас чувства патриотизма!

После окончания училища была служба в Центральной группе войск в Чехословакии. «Именно там после курсантской скамьи прошло мое офицерское становление, — рассказывает Игорь Григорьевич. — Прибыв к новому месту службы в легендарную 120‑ю гвардейскую мотострелковую дивизию, я имел за плечами опыт работы с личным составом и свой собственный почерк несения службы».

Огромный отпечаток на всю его дальнейшую службу наложило новое назначение — в Афганистан. «Конечно же, чего только не передумал я за короткое время сборов! — вспоминает сегодня Игорь Григорьевич. — Дома семья: жена Галина и годовалый сын, пожилые родители. Единственное, чего не было в голове у меня и моих товарищей по службе, готовящихся к бессрочной командировке — это мыслей об отказе. Такими мы были! Так нас воспитали!

Первые шаги моей службы на афганской земле, боевое крещение состоялось в городе Шинданде. Конечно же, всем знакомое «Сам погибай — а товарища выручай» за время службы в Афгане было для меня и моих боевых товарищей не просто красивым словосочетанием, а главнейшей заповедью! Признаюсь, были моменты, когда казалось, что шансы возвращения на Родину — минимальны. Может быть, именно тогда я и по­думал, что здесь и сейчас нами пишется своя история и именно здесь рождается своя правда, о которой обязательно должны будут знать наши близкие и потомки! Вот тогда-то и созрела мысль начать вести дневник, в который в свободные между боями и делами службы минуты я начал заносить свои наблюдения и воспоминания».

Забегая вперед, скажу, что через десятки лет дневники воина-интернационалиста Игоря Шелудкова, массово читаемые и бурно обсуждаемые на просторах Интернета и страницах газет, лягут в основу его многочисленных рассказов и очерков под рубриками «Невыдуманные истории» и «Афганский дневник». Воспоминания автора вызвали огромный общественный резонанс — от возмущения «диванных патриотов» до слов глубокой благодарности ветеранов‑интернационалистов.

Однажды 15 февраля, в День памяти воинов‑интернационалистов на «Острове слез», где возле каждого из «своих» камней с названиями афганских городов — мест дислокации советских гарнизонов — собираются боевые друзья, к одной из групп подошел седой ветеран — в советской полевой форме одежды, с орденами и медалями. «Ребята, — громким командирским голосом обратился он к присутствующим, — есть здесь такой Шелудков из Шинданда?» Когда Игорь Григорьевич отозвался, бывший офицер-интернационалист решительным шагом подошел к собрату по оружию и растроганно произнес: «Позвольте мне обнять вас и пожать вам руку! Столько лет прошло, я уже и подумать не мог, что хоть кто-нибудь так правдиво напишет о нашей службе! Мы своим детям, конечно же, рассказываем, как мы исполняли свой интернациональный долг. И как подтверждение нашим рассказам — ваши статьи. Конкретные и правдивые! Молодежь должна знать… Спасибо вам!».

За весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в 2015 году офицер запаса Шелудков Игорь Григорьевич был принят в Белорусский союз журналистов.

«Мне суждено было вернуться на Родину, — рассказывает Игорь Григорьевич. — Но я и в страшном сне не мог предположить, к каким переменам и страшным последствиям в своей стране приведут пресловутые «гласность» и «ускорение». И уж никогда не думал, что в Баку мне суждено будет увидеть ужасы намного страшнее афганских.

Когда выходил в рейды в Афганистане, я знал, чем вооружен сам и чем вооружены мои подчиненные, четко знал, где свои, а где враги. Здесь же, сопровождая колонны покинувших дома беженцев из горных сел, мы с оружием (но по чьему-то «мудро-перестраховочному» приказу — без патронов) должны были бескровно, «мирным путем» довезти до места назначения женщин, стариков и детей. Провести сквозь огонь бандитов, обстреливающих наши колонны. Дорога из горного села в город Физули мне снится до сих пор!..»

В 2006 году с должности старшего преподавателя кафедры социальных наук Военной академии подполковник Шелудков Игорь Григорьевич был уволен в запас. Его жизнь наконец вернулась в мирное русло.

Уже десять лет офицер возглавляет редакцию газеты «Время патриотов». С недавнего времени является председателем совета воинов‑интерналистов Военной академии. Его с блокнотом и фотоаппаратом можно увидеть во время проведения важнейших мероприятий военного вуза. После всего, что пережил и видел своими глазами, Игорю Григорьевичу всегда есть о чем рассказать как офицерам, так и курсантам.

В период с ранней весны до глубокой осени Игоря Григорьевича с женой Галиной Валентиновной можно часто увидеть на дачном участке под Минском. Любят супруги, когда собирается все семейство Шелудковых: принявший эстафету сын Олег, окончивший факультет связи и АСУ Военной академии, а ныне в воинском звании майор проходящий воинскую службу в одном из Минских гарнизонов, и невестка Дарья, преподаватель английского языка. И нет большего счастья для бабушки и дедушки, чем общение с их сокровищем — четырехлетним внуком Александром, которого молодая семья в выходные дни или на время отпуска подбрасывает им.

Командование Военной академии, совет воинов‑интерналистов, многочисленные коллеги и сослуживцы, редакторская группа перио­дического издания «Время патриотов» тепло и сердечно поздравляют Игоря Григорьевича Шелудкова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, оптимизма и бодрости, творческих успехов в работе и семейного благополучия!

Сергей Рощинский