Россия‑2017: армейские международные игры, соревнования, выставки (Видео)

В 2017 году в Российской Федерации пройдет несколько мероприятий международного уровня, которые будут интересны белорусским военнослужащим, станут они и информационным поводом для нашего издания. О них подробно сообщило недавно международное информационное агентство «Россия сегодня».

Так, 22 февраля в Сочи торжественно откроются третьи зимние Всемирные военные игры, которые можно назвать главным событием 2017 года для армейских спортсменов. Пройдут они на олимпийских объектах — с этой инициативой выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, возглавивший оргкомитет по подготовке соревнований. Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) стал главным оператором мероприятия. Ожидается, что в играх примет участие около двух тысяч спортсменов из 40 стран мира, которые разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта — это биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, скай-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Общее количество привлекаемых специалистов, которые обеспечат судейство на играх, составит 488 человек.

С 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге в традиционном формате пройдет восьмой Международный военно-морской салон «МВМС‑2017» (проводится с 2003 года). На мероприятии будут представлены достижения в кораблестроении, судостроении и создании морской техники, а также технологии и материалы, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных компаний.

А Подмосковье будущим летом примет две другие международные выставки: 15–20 августа — тринадцатый Международный авиационно-космический салон «МАКС‑2017» в Жуковском и 22–27 августа — третий Международный военно-технический форум «Армия‑2017» в Кубинке.

Основные мероприятия «Армии‑2017» пройдут в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Этот форум проводится с 2015 года. В уходящем году за шесть дней его площадки посетило более 500 тысяч человек. В рамках форума работали представители свыше 80 стран мира.

Одиннадцатая Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2017» (Russia Arms Expo 2017) состоится 6–9 сентября и завершит череду подобных масштабных мероприятий 2017 года на территории России.

Russia Arms Expo проводится на базе Нижнетагильского демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники с 1999 года. В ней принимает участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств свыше 50 государств. Аудитория посетителей выставки составляет более 20 тысяч человек.

Главное преимущество Russia Arms Expo — наличие уникального полигона, позволяющего в полной мере демонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики вооружения, военной и специальной техники, вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и оценивать показатели действия ВВСТ в режиме реального времени.

Ну и самое главное: вооруженные силы стран СНГ уже начали подготовку к проведению третьих Армейских международных игр «АрМИ‑2017», заключительный этап которых планируется провести 29 июля — 12 августа.

Российская сторона предложила провести 28 международных конкурсов — 23 уже существующих и пять новых. Назовем лишь некоторые из них: «Военное ралли» (совершение марша на расстояние более 2.000 километров экипажами колесных бронированных машин), «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств — участников СНГ), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских) с использованием полосы препятствий «Гонки героев», «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военной автоинспекции).

Предполагается, что «АрМИ‑2017» пройдут на территории пяти государств: Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика.

Так, на территории КНР, не исключено, пройдет шесть конкурсов — «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан — три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов». В нашей Беларуси планируется провести конкурс «Воин Содружества», в Республике Азербайджан — конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

В российском Министерстве обороны отметили, что организационным комитетом игр направлены приглашения принять участие в третьих Армейских международных играх оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Константин Егоров, фото автора и Александра Иванова