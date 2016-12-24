С праздником, комендатуры!

Сегодня свой годовой праздник отмечают Барановичская, Бобруйская, Борисовская и Гродненская военные комендатуры. Все они были сформированы в соответствии с приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 24 декабря 1992 года № 225 «Об организации комендантской службы в Вооружённых Силах Республики Беларусь».

Военные комендатуры состоят из командования, дежурной части, отделения дознания и розыска военнослужащих, военной автомобильной инспекции, патрульного взвода, группы (специальной), в Бобруйской и Барановичской комендатурах — и оркестра. Здесь проходят службу военнослужащие, которые являются примером ношения военной формы одежды, выполнения требований общевоинских уставов Вооруженных Сил как в ходе несения службы войск, так и в повседневной деятельности.

С момента своего создания комендатуры успешно занимаются многосторонней деятельностью: поддержание правопорядка и высокой воинской дисциплины среди военнослужащих в общественных местах, несение службы гарнизонными патрулями, обеспечение безопасности дорожного движения, осуществление контроля за правильной эксплуатацией военной техники — все это о них. Также при необходимости осуществляется розыск и задержание военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, совершивших преступления в период прохождения военной службы и скрывшихся от органов предварительного следствия.

К слову, за этот год военными комендатурами было проведено более 300 проверок состояния службы войск, охранной деятельности, организации и проведения мероприятий, связанных с поддержанием уставного порядка в находящихся в их зонах ответственности соединениях, воинских частях и организациях белорусской армии.

Гарнизонными патрулями проверено около 4.000 военнослужащих. Офицерами отделения дознания и розыска проведено более 200 мероприятий по профилактике правонарушений. Инспекторами ВАИ организовано порядка 150 мероприятий, посвященных профилактике ДТП, осуществлено свыше 1.000 сопровождений транспортных средств Министерства обороны.

В текущем году личный состав военных комендатур достойно проявил себя в ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности, а также командно-штабного учения наших Вооруженных Сил. В рамках этих мероприятий успешно выполнялись задачи по предназначению, основными из которых являлись поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах размещения подразделений и воинских частей, на станциях погрузки (выгрузки), обеспечение передвижения воинских колонн.

Командование комендатур, их патрульные взводы, военные оркестры и военные автомобильные инспекции — непременные участники и торжественных гарнизонных мероприятий.

Подводя итоги минувшего учебного года, начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик отметил высокий уровень подготовки военнослужащих и выполнения ими своих служебных обязанностей. По итогам года в лучшую сторону он выделил военного коменданта Барановичской военной комендатуры подполковника Владимира Пивовара, заместителя военного коменданта Бобруйской военной комендатуры капитана Николая Коваля, начальника ВАИ Барановичской военной комендатуры лейтенанта Юрия Ермалинского.

В этот день хочется сердечно поздравить уважаемых ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал этих военных комендатур. Пожелать им дальнейших успехов в выполнении воинского долга, совершенствовании профессионализма, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото из архива управления службы войск

Вооруженных Сил