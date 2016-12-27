Дарить тепло сердец

Для каждого ребенка Новый год — желанный и любимый праздник. Поэтому и дети, обделенные теплом и родительской лаской, не должны почувствовать недостаток внимания и заботы.

…Вот и военнослужащие в/ч 89417 в очередной раз приехали с подарками в отделение детского социального приюта Пуховичского районного социально-педагогического центра. Заместитель командира воинской части полковник Александр Барауля передал детям подарки, сладости и фрукты.

— Военнослужащие тепло и заботливо относятся к нашим воспитанникам — как папы. Они не забывают помогать нам уже долгое время, никогда не отказывали, когда мы обращались к ним за помощью. И мальчишки тянутся к ним, многие хотят быть похожими на них и стать военными. Например, Максим Астрейко говорил, что мечтает служить в танковых войсках… — отмечает воспитатель группы продленного дня Светлана Скавыш.

Дети — желанные гости в в/ч 89417, они часто посещают музей на территории бригады. Видят показательные выступления военнослужащих, восхищаются их боевой подготовкой.

Светлана Леонидовна рада и тому, что теперь ребята понимают, каким разнообразным может быть досуг: посещение театра, цирка, экскурсии — ведь многие ребята были лишены этого в семье…

— Отношения между нами и воспитанниками строятся как в семье, — подчеркнула в беседе Светлана Скавыш.

…После вручения подарков военнослужащие вместе с детьми отправились в агроусадьбу «Дары Велеса». (Кстати, название усадьбы произошло от имени мифического божества, призванного оберегать домашних и диких животных.)

Хозяин агроусадьбы Максим Пожарицкий по образованию скульптор, а еще он увлекается живописью. Взрослые смогли увидеть его работы и окунуться в удивительный мир искусства, а перед малышами Максим Леонидович предстал в образе Деда Мороза. Как настоящий волшебник, он сумел зажечь улыбки на лицах ребятни и взрослых, водил с ними хороводы, танцевал — и дарил подарки.

Ребята познакомились с домашними и дикими животными — обитателями агроусадьбы, смогли своими руками изготовить поделки и оставить их себе на память, а еще угоститься аппетитными блинами с ароматным чаем.

Первоклассник Даник Слимко рассказал, что прежде никогда не видел многих животных, а теперь смог узнать о них немало интересного. Мальчик с удовольствием фотографировался с игрушечным мечом — и признался, что хочет быть сильным, как дяди-военные, и тоже защищать Родину.

А вот Настя Субач была в тот день именинница, ей исполнилось 14 лет. Настя любит рисовать, танцевать и петь, она мечтает стать артисткой. Поездку в агроусадьбу считает замечательным подарком на день рождения.

— Новогоднее поздравление детей — традиция для коллектива нашей бригады, — пояснил офицер отделения идеологической работы в/ч 89417 подполковник Вадим Бобилевич. — Сейчас закупили фрукты, сладости, соки, игрушки, чтобы порадовать ребят. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый последующий праздник не был похож на предыдущий. В этой агроусадьбе с детьми еще не были, вот и захотели ее посетить. Праздник для детей — это радость для нас. Для ребят, обделенных родительской заботой, внимание особенно важно и значимо. И дети благодарны всем, кто делится с ними заботой и лаской.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Владимира Блинова