В годы Великой Отечественной войны массовое искусство как основной проводник идеологии советского государства оказалось намного эффективнее мощной нацистской пропаганды.

В мае 1945 года в бункере Гитлера на Вильгельмштрассе, 77 были обнаружены важные документы, которые помогли раскрыть многие тайны Второй мировой войны. В числе находок значилась и папка «Разыскной список для СССР». Документ содержал обширные данные о людях, которые в первую очередь подлежали физическому уничтожению. Именно так Адольф Гитлер предпочитал бороться со своими врагами — уничтожать их. В списке были фамилии маршала Георгия Жукова, воздушного аса уроженца Гомельщины дважды Героя Советского Союза Павла Головачёва, командира партизанского соединения Василия Коржа… Отдельной строкой значились Илья Эренбург, Юрий Левитан, Владимир Гальба — люди, основным оружием которых была не винтовка, а слово, кисть и перо. Как они оказались в черном списке Гитлера и почему за ними охотилась нацистская разведка?

Утром 22 июня 1941 года в квартире Юрия Левитана раздался звонок. Его срочно вызвали на работу. Такое случалось и раньше. Главный диктор Всесоюзного радио озвучивал самые важные новости. По этой причине он редко отлучался из Москвы и даже жил в доме возле Кремля. Чтобы попасть на работу, было достаточно пересечь Красную площадь. Левитан поднялся в аппаратную. За несколько минут до эфира ему передали запечатанный конверт с текстом. В 12 часов в эфире раздался его голос: «Говорит Москва…». В воздухе повисла долгая пауза. Люди у репродукторов замерли в тревожном ожидании. В это время в аппаратной Левитан выронил из рук текст. От страшной новости к горлу подкатил ком. Он не мог читать дальше. Сжав волю в кулак, Левитан сообщил всей стране: началась война.

— Как и многие, он написал заявление с просьбой отправить на фронт добровольцем. Но его даже не стали рассматривать. Имя диктора Левитана здесь — на информационной передовой. Услышав его слова «От советского информбюро» вся страна замирала, — вспоминал ветеран Великой Отечественной войны Семён Илюшкевич. — Левитан мог сказать самую страшную правду — и люди собирали волю в кулак. Например, командир построит наше подразделение, скажет: «Нужно десять добровольцев», — и весь батальон делает шаг вперед. В тылу в это время мои младшие братья сутками не выходили из цеха, спали у токарного станка. Так было повсеместно. И главное, что никто никого не заставлял это делать. То был порыв души.

Вскоре о необыкновенном голосе узнали и в рейхсканцелярии.

«Поразительно, насколько слушатели слепо верят этому диктору. Если бы он сказал, что летом 1941‑го советские танки вошли в Берлин, то, наверняка, даже такой абсурдный факт все приняли бы за чистую монету».

Из докладной записки Йозефа Геббельса Гитлеру

Действительно, советские граждане собирались у репродукторов задолго до начала выпуска новостей, чтобы быть ближе и лучше слышать Левитана. Людей собиралось так много, что в последних рядах с трудом можно было разобрать слова. Новости передавали друг другу из уст в уста.

Известный полководец маршал Константин Рокоссовский слушал выпуски новостей прямо на своем КП. Связист настраивал станцию на нужную волну. «Тарелку» громкоговорителя вешали на сук дерева. Позже маршал напишет в своих мемуарах: «Голос Левитана равносилен целой дивизии. Его слово поднимало в атаку бойцов».

И не только. На оккупированной территории партизаны слушали выпуски новостей, от руки писали листовки, расклеивали их на улицах. Слово «Совинформбюро» деревенским жителям было непонятно. К таким «боевым листкам» относились с недоверием. Тогда новости стали начинать словами «Как сообщил товарищ Левитан…». Это имя знали. Ему верили.

Осенью 1941 года Гитлер приказал шефу люфтваффе Герингу уничтожить Левитана вместе с радиостудией. На ночную Москву совершили налет 120 бомбардировщиков. Несколько самолетов прорвались в центр столицы СССР. Мощная 250‑килограммовая бомба попала в здание радио. Левитан в это время находился внутри. О точном попадании немедленно доложили Гитлеру. Он распорядился наградить летчика Железным крестом. Но дырку в парадном кителе колоть не пришлось. Самолеты еще не вернулись на аэродром, а в эфире снова звучал голос Левитана. Бомба не взорвалась.

— За голову диктора Гитлер назначил награду в 100 тысяч рейхсмарок. Большая по тем временам сумма, — рассказал историк Леонид Карачун. — Через линию фронта был заброшен специальный отряд СС с задачей ликвидировать Левитана. Но немецкая разведка не знала, как выглядит диктор. Сотрудники НКВД, охранявшие диктора, специально распространяли слухи, что Левитан — это лысеющий невысокий блондин. На самом деле Юрий Борисович был высоким мужчиной с копной черных волос на голове. В лицо его знали единицы, а по голосу узнавали миллионы.

Немцы даже пытались подделать голос Левитана. В пробах участвовали сотни человек. Нацистские хирурги делали сложные операции на голосовых связках, но создать второго Левитана не удалось. Его уникальный голос точно описал давний приятель диктора Владимир Гальба.

«Свои картины он писал голосом. Я никогда еще не слышал такой богатой палитры. Для блокадного Ленинграда он был лучиком надежды. Услышав левитановское «Говорит Москва!», мы добавляли: «Ленинград слушает. Боремся!».

Оружием Владимира Гальбы стали как раз самые настоящие, а не образные холст и краски. В блокадном Ленинграде работало объединение «Боевой карандаш». Гальба вступил в него одним из первых. Будучи известным художником-иллюстратором, он освоил новый жанр — сатирический плакат. Первый выпуск «Фашизм — враг человечества! Смерть фашизму! Боевой карандаш № 1» вышел в июле 1941 года. Над ним работало несколько художников. Гальба написал красноармейца, колющего штыком нацистскую гидру — Гитлера. Ему настолько удался вычурный образ фюрера, что редакторы с этого времени поручали рисовать Гитлера только Гальбе.

Работы Владимира Гальбы ленинградцам нравились. Их отправляли на передовую, расклеивали по городу. Однажды расклеенные вечером плакаты Гальбы к утру исчезли. Дело получило громкий резонанс. В НКВД предположили, что в городе действует группа диверсантов. Вскоре оперативники действительно задержали несколько человек. Ими оказались комсомольские активисты ленинградских предприятий. Плакаты печатали ограниченным тиражом, достать их было практически негде, и активисты с улиц перевешивали плакаты в своих цехах на заводах и фабриках. За порчу наглядной агитации по законам военного времени грозил арест. Но Гальба настоял, чтобы ребят отпустили.

В январе 1942‑го из-за плакатов Гальбы случился скандал в немецкой группе армий «Север». Инспектор из Берлина обнаружил у пехотного офицера коллекцию советских антигитлеровских плакатов из серии «Жизнь скотов». Их отправили в Берлин. Гитлер неплохо разбирался в искусстве. В своем карикатурном изображении он увидел все: и насмешку, и угрозу, и силу ненависти. Фюрер приказал работы художника сжечь, а самого Гальбу в течение месяца повесить на Дворцовой площади как своего личного врага. Как известно, Ленинград немцы не взяли ни через месяц, ни позже. За 872 дня блокады Гальба написал больше 100 плакатов. Они высмеивали Гитлера, поднимали жителям настроение и вдохновляли на боевые и трудовые подвиги.

В те голодные и холодные дни для художника работа с кисточкой и краской была сродни подвигу. От голода у него сильно упало зрение, из-за слабости дрожали руки. Каждый штрих на бумаге давался с трудом. Но Гальба всегда сдавал работы в срок. Однажды к нему на квартиру пришли офицеры Северного флота. Попросили написать плакат о моряках. В подарок принесли три свежие трески. Сильно ослабевший художник сказал: «Вы пришли к Гальбе, но работать будет «Боевой карандаш». Рыбу будем делить на всех». Утром он принес в редакцию набросок будущего плаката и целую кастрюлю вареной рыбы. По маленькому кусочку хватило всем, сам Гальба не съел ни одного, сказав, что уже успел отведать.

Однажды в редакцию газеты «Красная звезда» зашел худощавый военный, после ранения сильно хромавший на ногу. Слабой, неуверенной походкой он направился прямиком в кабинет главного редактора. Дежурный его не пустил. Главред Давид Ортенберг был занят, вычитывал свежий номер. Посетителю предложили зайти к кому-то из корреспондентов. Но он слабым, но настойчивым голосом сообщил, что эвакуирован из блокадного Ленинграда и имеет личное поручение к главному редактору. Ортенберг его принял. Военный положил на стол несколько рисунков Гальбы. На словах передал просьбу художника: «Если подойдут, напечатайте!». Редактор внимательно посмотрел рисунки. Поставил размашистую резолюцию — «В номер!». Так о ленинградском художнике Владимире Гальбе узнала вся страна.

Тираж печатали ночью. Утром газеты, пахнущие свежей типографской краской, отправили на передовую. Вот как вспоминал эти дни корреспондент Илья Эренбург.

«У нас в «Красной звезде» было два самолета — У‑2 и Як‑6. Летчик Стёпкин доставлял корреспондентскую бригаду на фронт и всегда загружал самолет до отказа свежим номером. Это ускоряло доставку тиража на передовую».

Чаще других на аэродроме видели его — седого 50‑летнего Илью Эренбурга. Коллеги по творческому цеху его так и называли — летающий журналист. Он был там, где происходили наиболее важные события.

24 июля 1942 года на стол главного редактора «Красной звезды» Давида Ортенберга легла статья Ильи Эренбурга «Убей». Эренбург считался талантливым очеркистом. Его статьи перепечатывали центральные советские издания «Правда», «Труд»… Но этот материал редактора насторожил. Он несколько раз отрывался от чтения, взволнованно ходил по кабинету. В висках пульсировали слова Эренбурга.

«Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! — это просит старуха мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»

Шла война. Гибли миллионы людей. Шла борьба с врагом. Жестокая и кровопролитная. Но чтобы открыто призвать: убей!.. Как это воспримут советские люди, мировая общественность, да и пропустит ли такой материал цензура? Сомнения Ортенберга развеял телефонный звонок. В главном политуправлении статью одобрили и разрешили ставить в номер.

Илья Эренбург проснулся знаменитым. В СССР не было ни одного человека, который не прочел бы статью «Убей». «Красную звезду» за 24 июля 1942 года зачитывали до дыр. Газетные вырезки солдаты носили в левом кармане гимнастерки. Подпольщики расклеивали ее в качестве листовки. Белорусские партизаны перевели статью на немецкий язык, распространяли в гарнизонах противника.

На фронтах красноармейцы заводили специальные книжки, в которых вели учет уничтоженных врагов.

Эренбург получал сотни писем. Воинские коллективы сообщали, сколько уничтожили солдат и офицеров врага.

Летом 1942 года потери вермахта значительно возросли. Ни на передовой, ни в запасном районе, ни даже в тылу немецкие солдаты больше не чувствовали себя в безопасности. Смерть их подстерегала повсюду. Один советский журналист росчерком пера фактически уничтожил сотни тысяч немецких солдат. На совещании с участием рейхсминистра пропаганды, руководителей центральных немецких газет и радио Гитлер объявил Эренбурга своим личным врагом и приказал повесить на русской осине.

Об этом Эренбург поделился с другом Левитаном. Они так увлеклись телефонным разговором, что Юрий Борисович с трудом успел в студию.

На свой последний военный эфир Юрий Левитан тоже едва не опоздал. Красная площадь была до отказа забита людьми. По радио сообщили: в 10 вечера будет сделано важное правительственное заявление. Левитану поручили зачитать приказ Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Через толпу пробиться оказалось невозможно. В последний момент он вспомнил, что есть резервная студия в Кремле. У микрофона Левитан оказался за пять минут до эфира. Война закончилась. Эту новость Гальба, Эренбург и еще миллионы советских граждан ждали с нетерпением. Люди, объявленные врагами Гитлера, пережили его самого.

За годы войны Левитан озвучил две тысячи сводок и 200 экстренных сообщений. Эребург написал четыре тысячи статей, Гальба создал более тысячи карикатур и рисунков. Их оружие — слово, перо и карандаш — оказалось сильнее нацисткой пропаганды. Гитлер в бессильной злобе неслучайно называл их личными врагами. Массовое искусство нельзя убить. Возможно, в предсмертной агонии у него перед глазами стояли страшные картины гибели рейха — с советских юмористических плакатов.

Юрий Андреев